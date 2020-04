El calvario apenas empieza

En pleno ascenso de la curva de contagio del Covid-19 (casi en la puerta de la Fase 3), México no solo tiene que enfrentar la crisis sanitaria, sino las diferencias entre el Gobierno Federal y capitalino con los empresarios, y el lío internacional del petróleo, más lo que se acumule en las próximas semanas

Este domingo concluye Semana Santa, en día de Resurrección. Para el mundo, sin embargo, pero particularmente para los mexicanos, pues, que sepamos, ningún otro país vive alguna “transformación”, al menos con el ímpetu del nuestro, lo que asoma son semanas o meses infernales.

Un calvario, pues, que apenas empieza.

Ni siquiera será en medio de la Fase 3 de la epidemia de “Coronavirus”, advertida ya desde el jueves pasado -como dice por ahí un locutor “transformador” de hueso colorado-, por el “ángel de la salud”, Hugo López-Gatell.

En realidad, la cruz la venimos cargando desde el año pasado cuando durante los 12 meses no hubo ni pizca de crecimiento económico que, para buena suerte, es un rubro que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no preocupa en lo más mínimo, pues para él lo importante es que haya desarrollo. Aunque, la verdad, no se entiende que haya desarrollo sin crecimiento económico. Pero, más aun, ¿alguien ha visto desarrollo?

En esta triste realidad, en la que los pendientes parecen latigazos en la espalda, el gobierno afirma que como ningún otro país desde diciembre se preparó para la pandemia de “Coronavirus”, pero resulta que hasta ahora, ya con la Fase 3 en las narices, apuran vuelos a China para traer insumos para protección de personal de salud, porque la prisa nos gana.

Este jueves, Marcelo Ebrard (¿quién más?), Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que los vuelos a China serán aproximadamente 20.

Y vale recordar que todo el mes de enero, si el Gobierno Federal no daba con bola con los problemas en el sector Salud a causa del lío que traía con los medicamentos para niños y mujeres con cáncer, con las recetas que no podían surtir, qué iba a estar pensando en un virus chino, que apenas iniciaba a hacer de las suyas en la ciudad de Wuhan. De hecho, fue en esas que López-Gatell brincó a la palestra, defendiendo el abasto de medicamentos, no capoteando al SARS-coV-2.

En fin, que si a lo que la Semana Santa dicta en la representación de la pasión de Jesús (y hablo del hijo de José y María, no de nadie que sienta que su cuerpo ya no le pertenece), el sufrimiento de los mexicanos va como en la séptima estación.

Pero vea usted que lo que hará detonar el verdadero peso del calvario que se avecina, por poco y coincide, en pleno, con la Semana Santa, será la Fase 3 de la epidemia.

Me explico. ¿Por qué el viacrucis mexicano va en como en la séptima estación? Porque ya acumulamos una serie de “caídas”. Y el resto vendrán después de lo que nos pase, libremos o venzamos, después de la Fase 3, que ojalá, y lo que ya anunció López Obrador, eso de abrazarnos en las plazas públicas, porque pasó la emergencia, llegue pronto.

Por lo pronto, se comienza a complicar el asunto de los empleos, pero también el de la sobrevivencia de centenares de negocios que han cerrado sus puertas ante la emergencia. Es decir, paralizada casi en un 90 por ciento la actividad comercial en el país. Cierto que eso ocurre en todo el mundo, pero ahora nos interesa México, y porque, pues, cada quién se rascará con sus uñas.

Claro que se tiene la promesa del Presidente de crear 2 millones de empleos en nueve meses, lo cual es magnífico. Y, si eso ocurre, pues ya podremos pensar en otros 2 millones en nueve meses más.

Por ello suponemos, y ahí viene el segundo asunto -¿estación?-, que el Presidente insiste en no tomar en cuenta a los empresarios grandes, bueno, a algunos, porque su plan está basado en el respaldo a las medianas y micros empresas.

López Obrador ha reiterado que la mayoría de los empleos no los crean las empresas mayores. Pero, además, basa su esperanza en la las plazas laborales que generen sus programas sociales que, igualmente serían, como él mismo dice de la crisis de salud, “transitorios”.

EL ENCONTRONAZO CON LA IP

Ante la perspectiva de un plan integral de reactivación económica que arranque apenas se vaya el virus chino, el Presidente López Obrador ha excluido a las agrupaciones empresariales, no así a empresarios en lo individual, tales como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Emilio Azcárraga, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego.

En los últimos días su confrontación se ha centrado con el Consejo Coordinador Empresarial, que comanda Carlos Salazar Lomelín, otrora uno de los industriales más disciplinados, siempre atrás de Slim para acudir al llamado del Presidente.

Sin embargo, a partir de que osó, en nombre de la organización que representa, sugerir un plan alterno, cayó de la gracia presidencial. ¿Por qué? Porque el esquema del Presidente es intocable. ¿Cómo se atreven estos ricachones a pretender mover una línea de su plan? ¿Acaso se lo quieren robar o quitarle el crédito? ¡Que se vayan al diablo!

Entonces vino una reconsideración de Salazar Lomelín: “¿Cómo va a crear 2 millones de empleos en 9 meses con estas condiciones que estamos viviendo? Nunca se ha creado una cantidad tan grande de empleos. Los empleos los produce el sector privado, no el sector público.

“El sector público invierte 1 peso de cada 9 que se invierten en el País, y creer que con inversión pública se van a crear esa cantidad de empleos es un objetivo que luce inalcanzable”.

Lo que el líder del CCE mereció fueron más latigazos. De entrada, el Presidente dijo que está bien que defienda a su gremio, pero que entienda que él es el Presidente de la República y defiende a todos los mexicanos.

Y, casi como penitencia, dijo que lo que debería hacer es ir a buscar a 15 propietarios de las grandes empresas que adeudan 50 mil millones de pesos a la hacienda pública. Es decir, lo envió de cobrador.

El caso fue que en esas estaban, cuando por la retaguardia apareció el sempiterno “enemigo” del Presidente, Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, para reiterar el llamado de Salazar Lomelín, y anunciar en los próximos días insistirán en su propuesta.

La reyerta entre el Gobierno federal, a la que se suma la batalla en la Capital, que por el lado oficial encabeza Claudia Sheinbaum, y los empresarios en un asunto que puede ir para largo si, aunque sea mínimamente, López Obrador no cede.

Y ese es uno de los asuntos que seguramente rebasarán la epidemia de “Coronavirus”. Será uno de los saldos pendiente. ¿Cómo poner de pie el país después de la sacudida del Covid-19?

Porque es correcto pedir a los que tienen mucho y, sobre todo, como dice Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, a los pasados de lanza y rosca, que no pagan impuestos, pero tampoco es digno no tomar en cuenta sus propuestas o, de plano, no aceptarles unas, pues como sea, en cuestión de inversiones todas pesan, pero las que abultan un crecimiento son las grandes, indudablemente.

A mitad de semana, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, y que es más político que empresario, conminó al Presidente a una recapacitación.

Habló fuerte.

“No creo que las diferencias existentes entre Estados Unidos y China sean insalvables, y tampoco creo que lo sean las que existen entre tu proyecto y el sector productivo de nuestro país.

“El plan de rescate económico no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la reflexión, es evidente que las grandes empresas trasnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a mercados seguros. ¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo?”.

Y ya encaminado en la misiva enviada a López Obrador, Dante, pues le dio para adelante:

“Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de Estado”.

A mitad del pantano las cosas se nos complican. El problema es que después, si la libramos, habrá quien hasta un templo desee o, si las calamidades se nos juntan, por doquier aparecerán los Poncios Pilatos.

LA SUAVE PATRIA, Y LOS VENEROS DEL DIABLO

Ahí está la otra estación, en los veneros del diablo, como poemizó Ramón López Velarde.

Y ahí está, también, la Suave Patria amasándose en las manos de quien afirma defender la soberanía nacional, pero arriesgándola con un pacto, no con el diablo, pero sí con Donald Trump.

No sabemos si el Presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a su homólogo de Estados Unidos, o el vivaracho de aquél vio la oportunidad y ofreció al mexicano un plan para sacarlo de las garras de los árabes y los rusos, y otros miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

El caso es que ante el derrumbe de los precios internacionales del oro negro por la disputa de los jerarcas del mundo, éstos decidieron que para resolver el asunto del bajo precio por barril y que comenzara a elevarse, se redujera la producción del energético en cada país miembro de la organización.

A México, entonces, le tocaba bajar su producción en 400 mil barriles diarios. No pues le daba en toda la ma… teria a los planes presidenciales que, dijo, apenas estamos recuperando la producción.

Bajaron la cuota a 350 mil barriles diarios, pero la principal representante de México en la reunión virtual de países productores de petróleo, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, continuó resistiendo, y propuso que México solo podría colaborar con una baja en su producción de 100 mil barriles diarios.

Durante las últimas semanas se ha criticado la postura de Rusia y los países árabes por haber generado una crisis sobre la crisis. Es decir, poner al mundo contra las cuerdas cuando ya avanzaba por todos los continentes el virus SARS-coV-2.

Para México, aunque ha favorecido la baja en el precio de la gasolina, el derrumbe del precio del petróleo significa un golpe certero a los proyectos de la “Cuarta Transformación”, pues, a la vieja usanza, allá por los tiempos de José López Portillo, López Obrador ha basado el crecimiento económico del país reactivando la industria petrolera.

Se entiende que para el Presidente sería un despropósito alejarse de la figura de una de sus figuras torales, el General Lázaro Cárdenas del Río.

No lo haría, así eso signifique salvarnos del fracaso mediante un pacto con Estados Unidos, con Trump, poniendo sobre la mesa lo que defiende, el petróleo.

Como dijimos, vamos a la mitad del pantano, hemos avanzado varias estaciones, faltan varias. El calvario apenas empieza.

