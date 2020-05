DESPUÉS DEL CORONAVIRUS, EL TIGRE VIENE DE NUEVO…

Para fines prácticos, en medio de la epidemia se acaba de abrir la precampaña electoral. López Obrador ya habló de paz y tranquilidad para todos, pero solo, y solo sí… Y Monreal pidió no aniquilar al opositor

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue clarísimo: “Si le va bien a los de abajo, les va a ir bien a los de arriba; si hay justicia abajo, hay paz y tranquilidad para todos”.

¿Entendieron el mensaje? Pensamos que habla de justicia social, aunque ahora con las Fuerzas Armadas en la calle uno nunca sabe por dónde viene la “nueva normalidad”.

Sin embargo, hay que tener fe y no pensar que cualquier virus nos aloca.

Aunque si bien el mismo López Obrador abrió la temporada de caza, digamos de acoso mutuo entre partidos y candidatos que los procesos electorales provocan.

Este lunes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente puso candado a sus respuestas sobre los temas que le cuestionaron en el que los aludidos eran nada menos que Hugo López-Gatell, el icono al frente del combate a la epidemia de Covid-19; el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

No así a su advertencia de que todo ataque contra ellos o cualquier integrante de su gobierno o de la “Cuarta Transformación” es porque el periodo electoral ya inició.

Y tiene razón, tanto que horas más tarde el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal redondeó la advertencia. Viene, dijo, la renovación en la Cámara de Diputados, congresos locales, 15 gubernaturas y cientos de presidencias municipales.

De hecho, Monreal fue más claro en cuanto a cómo debe comportarse el tigre.

En principio identificó cuatro focos rojos para la “Cuarta Transformación”, traducidos en grupos rebeldes:

“La rebelión del capital; la rebelión justa o injusta de gobernadores en los estados; la rebelión de partidos políticos y sus dirigentes, y la rebelión de a quienes se les ha suprimido el caudal de privilegios que en el pasado les había sido concedido de manera permanente e ilegal”.

Al margen de su meticuloso análisis y exposición de motivos en cuanto a quién debe enfrentar dentro de algunos meses la 4T, el anuncio es claro, la elección ya está aquí.

Y para iniciar con el pie derecho -bueno, el izquierdo-, el coordinador de Morena en el Senado dio línea a sus compañeros de partido.

“Ahora que la sociedad está polarizada, quienes simpatizamos con el movimiento (de la 4T) y tenemos que actuar con firmeza y autenticidad, debemos de cuidar que no sea la aniquilación del adversario.

“Que respetemos la posición que se advierte desde la trinchera opuesta, que vamos a lograr salir adelante con medidas de conciliación y también con medidas que ayuden a todos”.

Más aún pidió compostura. “Actuemos con altura de miras, sin odios, sin mezquindades, sin confrontaciones estériles. Hagámoslo por México, hagámoslo por nuestra tierra, por tu familia, por la sociedad”.

El Presidente López Obrador dio sus mensajes en el contexto del plan que no suelta, que no comparte y en el que no acepta injerencias, sobre la reactivación económica.

De hecho reiteró y advirtió que mantendrá su modelo de recuperación aunque no le guste a algunos.

“Voy a estar repite y repite… Vamos a lograr la recuperación, y a las pruebas me remito, y acepto el reto”.

De aquí en adelante, pues, todo tendrá el vaho electoral. Se irá el coronavirus, seguramente…

Pero volverá el tigre.

[email protected]

@RobertoCZga