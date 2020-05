De vuelta a la calle

Puedo hablar del Ejército o de los ciudadanos. Ambos estarán conjuntamente en las calles del país, a plenitud, dentro de unas semanas. Unos por necesidad, y los otros también.

¿Qué se debe celebrar? Creo que ambas cosas. Claro, en el primero de los dos asuntos habría que preguntarse qué caso tuvo entonces crear la Guardia Nacional si saldría la misma gata, pero revolcada, o hasta peor, pues desaparecer a la Policía Federal para crear la GN implicó no solo gasto, sino pleitos, protestas y hasta pérdida de tiempo.

Pero ¿por qué celebrar el regreso del Ejército a las calles para combatir la violencia?

En medio de elucubraciones y reacciones a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a echar mano de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado que, por cierto, no se ha aplacado ni durante el año y medio de “Cuarta Transformación”, ni siquiera recibiendo abrazos, no balazos, debemos, en primer lugar, considerar que el cambio de timón es la clara admisión de que a la violencia no se le ha pegado como debiera ser.

Hay que reconocer que el “huachicoleo” sí disminuyó considerablemente.

El hacerle a la delincuencia organizada lo que el viento a Juárez solo exhibe que la Guardia Nacional no sirvió para nada, más allá de contener grupos de migrantes y vigilar hospitales para que su personal de Salud no sea agredido.

Si bien es cierto que sobre aviso no hay engaño, porque López Obrador solo hace uso de lo que bla, bla, bla… “y el transitorio Quinto del Decreto… en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, y… CONSIDERANDO…

“Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”…

Sorprende, asombra o incomoda, primero, que el anuncio no lo hiciera, en su embelesada conferencia matutina en Palacio Nacional, pero más, en medio de una diatriba diaria contra quien ose decir no que corrija ciertas cosas, sino que diga que va un poco mal. Y en ellas enlista desde empresarios hasta políticos opositores, medios de comunicación nacionales e internacionales, periodistas, y toda clase de conservadores, “fifís” y neoliberales, aunque, de facto, no lo sean.

Tal vez en esta ocasión hay quienes están actuando como dicen que actúa el Presidente al ver moros con tranchete por todas partes. Y no creemos que sea causa del ambiente de conmoción al que nos ha llevado el Covid-19.

Me quedo con la idea de que la presencia militar (Ejército y Marina) en zonas de alto riesgo de violencia, finalmente generaría resultados parecidos a cuando se redujo la incidencia de acoso delincuencial en Nuevo León, Chihuahua, Michoacán (en donde no se ha ido del todo), Morelos, gracias a ellos, y que hoy una corporación como la Guardia Nacional, tal vez por insipiencia o falta de directriz, no ha podido.

El ejemplo claro de lo anterior es Guanajuato. Como dijo el Presidente era un territorio que cayó como anillo al dedo a la Cuarta Transformación para demostrar de qué estaba hecho Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad. Guanajuato es el único estado que alcanzó notoriedad de alta violencia casi al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se destapó con la cuchara grande en todo el 2019 y lo que va del 20. Es decir, aislándolo del resto del país, ahí la 4T pudo desplegar localmente sus estrategias, pero al parecer no las tuvo.

Una militarización del país, como lo ven algunos, es apostar soldados en cada esquina, hacer redadas en barrios o sectores específicos contra objetivos específicos, y eso es algo que no imagino a estas alturas, y menos en México cuando quitarnos de encima el estigma de 68 ha costado sudor y lágrimas.

Una razón más para desterrar temores es que somos vecinos de Estados Unidos y jamás va a interesar ni a Donald Trump ni a ningún otro Presidente de ese país tener en su patio trasero a una Venezuela o Nicaragua, en donde, del sabor y color que quieran, las dictaduras solo se transforman.

Pero todo lo anterior es porque ya dijo el Presidente López Obrador que los militares regresan a las calles… nada más hasta el 2024.

Y si de salir a la calle se trata, pues los que ya no vemos el día que nos digan “rompan filas” para asaltar los parques y, como también recomendó el Presidente, darnos muchos abrazos, somos los ciudadanos.

Sin embargo, no sé por qué presiento que para que eso ocurra deberán pasar todavía algunas semanas más, pues la fecha más cercana a asomar la nariz por la ventana es el 1 de junio, pero eso es para los municipios elegidos de Dios, los “de la esperanza”, 269 de 15 estados. El resto debemos esperar lo que cada jefe de territorio disponga.

Digamos que en la Ciudad de México el asunto va para espérame un ratito. El término medio de la apertura beneficia a lo que está considerado en categoría 2, a partir del 15 de junio, pero con restricciones: Restaurantes (a 1/3 de su capacidad), tiendas departamentales (a 1/3 de su capacidad), servicios jurídicos, bufetes de abogados, servicios religiosos, cines y teatros, deporte sin público, bancos y servicios financieros, trámites y servicios de gobierno (atención al público) y consultas médicas.

Ya que si usted desea ir a tomarse un traguito, hacer músculo, echar un dancing o ir a desestresarse, pues, pacientemente, deberá esperar hasta septiembre.

Y no me pida explicaciones, voy atrasado, apenas estoy deduciendo la gráfica 23 de Hugo López-Gatell de hace como tres semanas.

Lo que sí aconsejo es que si usted es un adicto a volarse los semáforos, esta vez no lo haga, porque el resultado puede ser extraterrenal, aún si hace como que padece daltonismo.

[email protected]