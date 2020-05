Aflojando las crisis: Sacrifican a Bonilla y el Ejército a guardar besos y abrazos

A la vista no son las únicas. La del desempleo, el Presidente afirma que su plan infalible la supera. La del petróleo, con otra “vaquita” de EU y una tanda más de aplausos de los árabes, porque por Pemex nomás no

El agua se mete al barco por todos lados. Hace agua, pues.

Urgía que el capitán ordenara reparaciones, parches, ¿cambio de rumbo? (ni pensarlo); cero corrupción, cero evacuación. Saltar, prohibido.

Lo mejor, deshacerse de lo más pesado. Alivianar la carga.

Así, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió este lunes, primero, hacer uso del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, con el que se creaba la Guardia Nacional, para volver al pasado, perdón, para utilizar a soldados y marinos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Lo que en idioma cuartotransformador significa que desde este martes “sí hay guerra contra los que se portan mal”.

Aunque la medida soltó una serie de suspicacias, dejémoslo solo en la interpretación de que la Guardia Nacional más que gris, negro y blanco, está muy verde.

Que, ni modo, la GN se aplicará más en cuidar hospitales Covid para frenar a quienes intenten agredir a personal de Salud, que en realidad ante su gran labor de salvar vidas sufren las de Caín, y que el Ejército deberá suspender algún otro concierto con “Las Mañanitas” para médicas y enfermeras.

Pero ya entrado en alivianar las crisis, porque ya ni se sabe cuál va por delante, con eso de que el cero crecimiento económico, como el PIB, nomás no debe existir, pues el Presidente -ay, otra vez-, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en juego “perfecto”, es decir, sin hit ni carrera para el contrario, mandó a Jaime Bonilla a las regaderas. Bueno, no tanto, podrá jugar unos meses más.

Quizá el caso de la llamada “Ley Bonilla” no era la gran crisis política, por ahora, pero de no ser por los batazos de los 11 ministros de la Suprema Corte, se habría convertido en un verdadero huracán para el Presidente López Obrador, pues sentaba el precedente de que con una reforma basta para modificar los tiempos legales de gobierno, pasando por el arco del triunfo las decisiones electorales.

A la vista no son los únicos agujeros del barco. El del desempleo, el Presidente afirma que su plan infalible lo superará, tres millones de créditos a la palabra, de 25 mil pesos cada uno.

El de los precios internacionales bajos del petróleo, pues con otros miles barriles más que deje de producir Estados Unidos a nuestra cuenta, y una tanda más de aplausos de los árabes tenemos, porque por el lado de Pemex nomás no se ve por dónde.

Y podríamos incluir la crisis de la otra epidemia, la que dijo Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la de la infodemia, y otras más de no menos importancia o que caben en las ya mencionadas, digamos, los feminicidios, en la de la inseguridad.

Sin embargo, la que está en espera no de que se resuelva, sino de que pase, así sea con “picos”, “curvas”, “aplanadas”, científicos y matemáticos, es la de Covid-19.

A estas alturas no se sabe si es más traumático el daño que supuestamente provoca el SARS-coV-2, la incertidumbre de no saber cuándo dejaremos las casas que nos mantienen como osos hibernando o las gráficas de Hugo López-Gatell intentando convencer a los ex secretarios de Salud de que dice la neta, mientras su jefe, Jorge Alcocer, sigue siendo como su sinodal.

Esta gravísima crisis sanitaria es, además, como la de inseguridad-feminicidios, incluyente. El virus chino vino a destapar más la cloaca que, como en otras áreas, el 4T no ha podido solucionar, sino agravar.

A la falta de medicamentos que arrastraba el país desde el año pasado (niños con cáncer, mujeres con cáncer, enfermos de VIH), saltó a la vista la falta de hospitales, la descoordinación del incipiente Insabi, la escasez de médicos y de equipo. Pero, también, la novatez o la creencia de sentirse invencibles, que hasta tuvo que pasar un mes y medio para que el Gobierno Federal metiera las manos, si es que las ha metido, por los mexicanos ante la pandemia que se comía al mundo.

En fin, que para salvar el barco por algo se empieza.

Pero, ¡aguas! (¿más?), si ya hubo aventados que saltaron del barco, no vaya eso a convertirse en otra epidemia, porque ahí sí ni otro “Ángel de la Salud” los salva.

