A pesar de los pesares, que le vaya bien al Presidente

El sábado pasado, Manlio Fabio Beltrones, durante su participación en un evento virtual con priístas, criticó que algunos grupos defenestren a un gobierno que llegó de manera democrática.

A reserva de no ampliar su comentario, considero correcta la posición de Beltrones, ahora en el contexto de la salida a Estados Unidos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de una intensa ola de críticas por tratarse de sostener un encuentro con un personaje que constantemente ha denostado a México y a los mexicanos, Donald Trump.

Pero más, a un encuentro en medio de la campaña presidencial en la que el Presidente de Estados Unidos requiere de reflectores -más si en ellos participa el representante de la mayoría migrante en EU-, en momentos de apuro para ganar votos.

Las decisiones de este gobierno, con apenas un año y siete meses en el poder, no pueden estar exentas de señalamientos, así no sean los de todos aquellos que López Obrador engloba como sus “adversarios”, aun cuando sus acciones se vean, o sean, buenas o malas.

La administración denominada “Cuarta Transformación” es sumamente joven.

El resultado de aciertos o errores podrán verse e incluso enjuiciarse casi hasta finales del sexenio. Cierto que hoy están encima de los mexicanos varias crisis comenzando por la sanitaria (Covid-19) y siguiendo por la económica, la de inseguridad y violencia, pero a menos que ocurra una catástrofe inimaginable, el país no desaparecerá. Vaya, seguirá encuadrándose entre exigencias y respuestas, entre planes ciertos o inciertos; verdaderos o mentirosos.

No ampliando, pero sí yendo un poco más allá del comentario de Beltrones, todos lo sabemos, incluso como ocurrió en 2018… o en 1910, si el hartazgo llega otra vez a punto de ebullición, nada impedirá la voltereta.

A veces, López Obrador tiene razón, y no es una exageración: “El pueblo pone y el pueblo quita”, y a eso debe atenerse.

Así, contra todas nuestras confrontaciones y contradicciones internas, sobre todo políticas, al Presidente mexicano, que hoy hace su primer viaje al extranjero, muy a pesar de sus propias convicciones o fobias, se le debe si no apoyar, sí desear que le vaya bien.

Más allá de que los nacionalismos exacerbados deformen la unidad ciudadana de una nación, quizá debiéramos pensar en el patriotismo, al menos como oportunidad para que López Obrador supere un escollo que, sin duda, trató de evitar, incluso, pena aparte, para que el ogro del norte no piense en un daño mayor a México.

Dicen que a veces no es miedo, sino precaución.

Recordemos que el año pasado, cuando Trump amenazó a México con imponer aranceles a todos los productos mexicanos, a cuotas de 5 por ciento por mes, hasta llegar a 25 por ciento, si el gobierno mexicano no daba señales de frenar las caravanas migrantes en su frontera sur, se desató una crisis de pánico en la que desde López Obrador (“estar atentos y unidos; cerrar filas”) hasta el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pasando por líderes del congreso y Carlos Slim, olvidaron por algunos días el estar muele y muele contra sus “adversarios”, y clamaron por la unión nacional.

Cumpliendo al pie de la letra lo que exigió Trump, avergonzándolo, el gobierno volvió a lo suyo y le importó un pepino la unión de los mexicanos.

Pensemos que hoy es un “lapsus brutus”, que la pena pasará -si el tiempo y la Historia no meten su cuchara- y que olvidaremos vergüenzas, agravios, “bullying”.

Si ante la desfachatez de allá para acá, fuimos patrióticos, ante la de aquí para allá, volvamos a serlo.

Aunque no sea fácil y nuestro cerebro no lo acepte, pensemos que el viaje de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca es por el nuevo tratado comercial (T-MEC), no porque Trump desee exhibirlo como trofeo de sumisión y poder.

Con esta transformación o con otra siempre intentaremos ser los mejores del mundo.

[email protected]

@RobertoCZga