Consultores de Peña denunciados por Monreal no son los pagado con dinero de Odebrecht

Nos recuerda Silvia Arellano, de Milenio, que Ricardo Monreal habría descubierto y denunciado públicamente desde finales de la contienda electoral de 2012 al grupo de asesores externos que habría auxiliado al candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

El ahora coordinador de los senadores de Morena, que en 2012 encabezó la campaña del entonces perredista a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, denunció en un debate radiofónico a 20 asesores extranjeros a quienes se habría encargado la orquestación de una campaña sucia en contra del tabasqueño: tres serían estadounidenses, otros tantos argentinos, dos venezolanos, dos españoles, uno portugués, otro ecuatoriano, uno colombiano y otro dominicano.

Incluso mencionó sus nombres: Ralph Murphine, Melisa Díaz, Juan Hernández, Nuno Cruz, Carlos Soto, Seinete Sánchez, Yago de Marta, Luis Fernando Martín, Ramón Guillermo Abeledo, Alia María Icaza y Patricia Gallardo.

Es probable que este grupo de personas trabajaran entonces para “intentar destruir una opción honesta en este país”, pero la lista de Monreal no coincide con la que, conforme a fuentes cercanas a las negociaciones del ex director de Pemex con Alejandro Gertz Manero, Lozoya puso en manos de la Fiscalía.

Fuentes cercanas a la FGR confían que en la denuncia de Lozoya, los asesores externos para la campaña de 2012 pagados con dinero de Odebrecht por instrucciones del coordinador de la campaña, Luis Videgaray, habrían sido Dirk, Zavala, Rubarth, Ltd., International Strategic Solutions Inc. (internmestic Parners), Bean LlC (Fusion GPS), José Eshkenazi Smeke, JC Llorden Sabat (Lloden Sabat Consulting) The Markham Group Inc., Bendixen & Associates Inc., Chlopak, Leonard, Schetcher & Associates Inc., T. Investment Corporation, Chlopak, Leonard, Schetcher & Associates Inc. Y Mauricio Sánchez.

Estas empresas de consultoría externa, domiciliadas en Nueva York, Little Rock, Miami, San Francisco y Frankfurt, no tendrían que estar enteradas del origen de los recursos con que se pagaba sus servicios, es decir, seguramente ignoraban que el dinero fue aportado por Odebrecht.

En total, conforme a las cuentas de Lozoya habrían recibido en sus cuentas bancarias un millón 600 mil dólares.

En su momento, recuerda Silvia Arellano, las acusaciones de Monreal fueron calificadas por Videgaray como “auténtica payasada” y “mentira burda del tamaño de la catedral”.