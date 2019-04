Consejeros corruptos en el CRE

No es noticia que el Senado de la República rechazara, por segunda ocasión, las ternas recomendadas por el Presidente López Obrador para ocupar los lugares de los 4 comisionados reguladores de Energía.

Y no lo es sólo porque el país fue testigo de su ignorancia sobre temas energéticos, exhibida en sus 2 comparecencias, sino también por la arrogancia con que se comportaron hasta el último momento, tanta que sólo faltó que en algún momento pasaran del insulto a las manos con los padres de la patria.

Los más ofrecieron la impresión de que el 1 de julio de 2018 fueron ellos, y no Andrés Manuel, quienes ganaron y que, en consecuencia, son merecedores de ocupar los mejores puestos de la administración federal, aun cuando ahora se les pague sólo la mitad del salario.

Antes de seguir con el tema es necesario precisar que el rechazo de los senadores, en especial los de la oposición, se debió a que más allá de que los propuestos para consejeros del CRE sean mexicanos honestos y buenas personas, como lo exige la Cuarta Transformación, los distingue el nulo conocimiento que tienen en cuestiones energéticas.

Por otro lado, reconozcamos también que fue ofensivo que Xóchitl Gálvez y Miguel Osorio Chong acudieran, por lo que fueron, lo que son y lo que podrían ser si sus partidos se recuperan del colapso electoral de 2018, al juego de palabras conocido como albur –“Rósame el cacho”, por ejemplo- para no aburrirse en el segundo examen a los ciudadanos propuestos por el Presidente de la República para integrar uno de los organismos autónomos que podría poner dique a la corrupción en el sector energético, que tanto preocupa y combate Andrés Manuel López Obrador.

Desde luego, la actitud de Gálvez y Osorio quizás no fue la de ofender, pero sí la de remarcar su rechazo a los 12 ciudadanos propuestos para ocupar los 4 asientos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuya ignorancia crasa y desfachatez escandalizó, incluso, al coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal.

En todo caso, los senadores se ofendieron de que el Presidente los propusiera de nueva cuenta, a sabiendas de que en la segunda evaluación también los reprobarían.

Es evidente que la repetición de la maniobra fue planeada por un conocedor de la técnica legislativa, dado que si el Senado no aprobaba, como ocurrió, las propuestas presidenciales, López Obrador quedó en libertad de designar a quien se le ocurra, incluidos los rechazados, en 2 ocasiones, por los senadores.

Después de ver, en su segunda oportunidad, a los aspirantes a consejeros de la Comisión Reguladora de Energía queda claro que además de ignorantes son corruptos.

No perderemos el tiempo insistiendo en el espectáculo de carpa que protagonizaron los aspirantes, confundiendo, uno, la CEL con su teléfono celular; otra revelando haber investigado en Woogle qué es el organismo del cual pretende ser consejera; otro perdiéndose en un acordeón, más voluminoso que la enciclopedia británica, en busca de respuesta a las preguntas que le hacían. Y, para no ser exhaustivos, uno más se marchó ofendido porque le repetían las preguntas de la sesión anterior, y otro que después de 35 años en Pemex no tiene la menor de idea sobre cuestiones eléctricas; vaya, ni cómo cambiar un foco.

En cuanto a corrupción, no se habla aquí de cuestiones pecuniarias o comerciales, sino de la inmoralidad de pretender integrarse a un organismo a sabiendas de que se carece de los conocimientos elementales para decidir sobre temas relevantes, como las políticas petrolera o eléctrica.

Como Ricardo Monreal no pudo cumplir a Andrés Manuel con estos prospectos culpables de corrupción por ignorancia, el Presidente tendrá que sacarse de la manga, en realidad de donde sea, a los 4 consejeros que necesita el CRE, incluso de los 12 reprobados por el Senado.

Con un poco de respeto por el Senado, uno esperaría que el Presidente buscara a los consejeros en otro lado, pero ¿en dónde los podía encontrar, pues se supone que son los mejores que tiene Morena?