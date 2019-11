Confrontaciones fifís contra morenistas

Este 20 de noviembre se realizó el ensayo y relanzamiento de la TRILOGÍA DEL 68, de Tania Helene Campos Thomas y Alejandro Guerrero que se presentará en el Teatro EL GRANERO, vale la pena que se vea una visión diferente de lo que se ha dicho…

Y, lo que tenía que pasar, pasó y ahora, entra en acción la elección de la dirigencia de Morena, como lo hemos señalado. “El dedito de AMLO” tiene su función, sobre todo, porque el que entiende de los tiempos políticos y de las acciones de movilización es él y solamente él, ahora, sí podrán ver la verdadera utilización del instrumento político de la 4T: Morena, por medio de las acciones que se realicen con las movilizaciones políticas que, seguramente, serán la base para reencontrar la nueva aprobación de la política de AMLO. No es culpa de nadie que así operen las acciones políticas, y es claro que la polarización y demostración de la fuerza de los grupos políticos se tendrán que dar en el campo de batalla de las movilizaciones para mostrar quién es quién, Ya no se puede ocultar que es vital, para la política de AMLO, el que se pueda dar la fuerza de la movilización ya que, todos los instrumentos tradicionales de la comunicación han perdido fuerza, y solamente se puede medir en encuestas a modo de acuerdo a quien las apague o las solicite, y es por ello que, ahora, se habla de que AMLO ha perdido más de 10% de su popularidad y aprobación y bueno, solamente, se recuperará con movilización, y ya veremos las consecuencias…

En el primer proceso se ha mantenido la gobernabilidad pese a los ataques de los grupos derechistas que no se deben y pueden ignorar con los resultados del proceso electoral, donde AMLO, logró, los 30 millones de votos, pero hemos sostenido que muchos de ellos se fueron a la buchaca de Morena porque solamente, los votantes, pensaron en AMLO y no en los demás acompañantes que han sido un verdadero fracaso y desilusión en muchos sitios del país, ya que por las prisas del proceso, se recurrió a incorporar a muchos ambiciosos oportunistas que ni siquiera tienen clara su filiación, sino que entraron porque no tenían otra forma de continuar por el rechazo que tuvieron en sus propios partidos, así, muchos fifís, son, ahora, los que buscan la dirigencia política, ya que han visto la utilidad y el valor de Morena, pensando en que el partido es el que tienen la fuerza, olvidando que, en México, solamente se ve a los caudillos y se vota por ellos, no por los principios que no conocen ni por el programa al que ignoran, se vota con las vísceras no con el cerebro, y esto es lo que no hay que olvidar de un lado o del otro.

Las movilizaciones políticas se realizan con gentes y grupos, así, se ha dejado que los fifís hagan sus marchitas por las calles, acompañados de sus sirvientes para que carguen las sombrillas y el agua que les sirven durante sus marchas, donde los reclamos son encaminados a decir que estamos en un proceso rumbo al comunismo y que llegaremos a los niveles de Venezuela o a los problemas Bolivianos, escuchamos reclamos incongruentes y dispersos, producto del miedo y del engaño, pero no son racionales ni convincentes para las masas que los ven como enemigos, así, los mismos fifís, provocan, ahora, la necesidad de las movilizaciones masivas y lo peor es que, ni siquiera, Morena, cuenta con la capacidad y organización para ello, y es por eso que son peligrosas esas marchas que se avecinan porque pueden ser infiltradas por provocadores o desviadas por dogmáticos y acelerados, y así, dar paso a los primeros enfrentamientos entre grupos. Nadie podrá decir que no existe un odio de los clasemedieros en contra de los jodidos, ni de los jodidos en contra de los que consideran riquillos a causa de su pobreza, y así, los razonamientos viscerales y sin contenido ideológico son los que mueven a las confrontaciones, y ya se ve, en las calles y en los mensajes de esos grupos, y si no lo entendemos pues será culpa de todos, pero es la realidad y el proceso político del momento,

El gran problema, creo, consiste en que muchos de los dirigentes de los clasemedieros son improvisados y no vienen de la militancia y las luchas políticas, sino, son producto del momento, igual ocurre con los “dirigentes” morenistas que no responden a un concepto de organización de partido, sino que son producto de las circunstancias, y tan es así que, en muchos casos, no tienen ni la capacidad de usar el poder para mejorar las condiciones económicas y la seguridad donde operan y tienen el poder, menos cuentan con la organización y han pensado de que solamente con el proceso y la ola que arrasó a los demás partidos, por el encabronamiento de las bases y de su odio a la gran corrupción, ellos, tienen asegurado el apoyo de las gentes, y esto, no es verdad, en lugares como Veracruz ya hay serios problemas de ingobernabilidad de los morenistas en el poder que no saben cómo controlarlo, en el otro lado, con la “oposición”, en Guerrero, la ingobernabilidad sigue por la corrupción y las ligas de los funcionarios en el poder con los grupos delincuenciales que controlan la entidad, un verdadero Estado fallido controlado por las fuerzas del narcotráfico y la delincuencia organizada, en fin, esa ingobernabilidad, dada en el país, generará la necesidad de la movilización para tratar de educar a las masas por medio de la práctica y experiencia de la lucha callejera, y ahí, se podrían iniciar muchos de los problemas de violencia, ya que ni las fuerzas del orden están capacitadas, y también, se podrán movilizar los grupos paramilitares del narcotráfico movidos por los norteamericanos, para mostrar que hay serios problemas y conflicto en México que justifiquen, en un momento, la necesidad de los gringos de intervenir para garantizar su frontera e intereses con el vecino, al que por años han mostrado como el enemigo a vencer… así que entramos en un serio proceso que debemos analizar con el cerebro y no con el hígado… dejemos de ser los mediocres e indiferentes que permitimos llegar a estos niveles, que no nos beneficiarán…pero, la elección en Morena será hasta el 2020… por instrucciones presidenciales…