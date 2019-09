Confirma Trump que México es guardia fronteriza de Estados Unidos; agüita a Ebrard presidencia de la CELAC

En mal momento Donald Trump confirmó lo que todos sabemos, que utiliza a México como Border Patrol (guardia fronteriza), el mismo día en que México fue nombrado en la presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Porfirio Muñoz Ledo ya había echado en cara al canciller Marcelo Ebrard Casaubón la indigna tarea migratoria en la política de relaciones exteriores de Andrés Manuel López Obrador, para beneplácito de los vecinos del norte.

Dijo Trump: “Estoy usando a México para proteger nuestras fronteras porque los diputados demócratas no cambian los huecos en la política de asilo”, y agregó que el gobierno de México destina 27 mil soldados -Guardia Nacional- para tales propósitos.

Más que reveladora, la declaración de Trump es de pena ajena para un gobierno que dice ser “la verdadera izquierda” y desautoriza a otras organizaciones de su polo político argumentando una dignidad que, la mañana de este jueves, el mandatario estadounidense echó abajo.

Hasta el cierre de esta columna, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni Presidencia de la República hicieron algún reclamo o protesta por las palabras de Potus.

REFORMA EDUCATIVA PARA LA CNTE, ‘JOYA DE LA CORONA’ DE AMLO; ¿MONTAJE EN LA MAÑANERA?

Toda una delicia para los entusiastas de la teoría del montaje en la conferencia mañanera de Palacio Nacional la pregunta del “reportero” Carlos Pozos -el del moñito- al presidente Andrés Manuel López Obrador el día después de la aprobación, en el Senado, de la Ley General de Educación.

Inició el “reportero”: “Jefe de la Nación, no quedó piedra sobre piedra y el Senado aprobó la Ley General de la Educación e inmediatamente la oposición panista asegura que la educación se fue al basurero de la historia… ¿es la joya de la corona de su administración y, con eso, se da un paso a la nueva escuela mexicana del futuro..?.” ¡Ay, güey..!

Por supuesto, el Presidente respondió en afirmativo y se dedicó a patear los balones puestos contra los conservadores y “los que apoyaron la reforma educativa del sexenio pasado, impuesta desde el extranjero y por organismos internacionales”.

El tema era de urgencia por la cantidad de golpes que se llevó en la opinión pública la Ley General de Educación aprobada en el Senado por 78 votos a favor de morenistas de Ricardo Monreal Ávila y aliados.

El caso es que ni el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, le encuentra los beneficios al pasar el control de plazas del magisterio y decisiones a la CNTE y al SNTE, además de suspender la evaluación de los maestros.

MAL NEGOCIO PARA MIGUEL RINCÓN SER COMPADRE DE LÓPEZ OBRADOR

Con esos compadres para qué quiere enemigos el empresario papelero duranguense Miguel Rincón. Primero declinó un contrato, ganado el 25 de abril, por 221 millones de pesos para suministrar papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), y ahora, el presidente pide a la Secretaría de la Función Pública que investigue otro contrato.

Andrés Manuel López Obrador fue padrino de bautizo de la hija de Rincón en Cuernavaca, Morelos, y a días de que se diera a conocer la fotografía del evento, la relación afectiva reventó la relación comercial del Bio Pappel Scribe con el gobierno federal.

Ahora se informó de un nuevo contrato, por 142.8 millones de pesos, para reciclar papel y cartón del que el presidente dijo, en la conferencia de Palacio Nacional, no estar enterado y le pidió a la dependencia de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros que investigue y emita un dictamen.

López Obrador dijo que no ha hablado del tema con su compadre: “No, esa vez sí tuve comunicación con él, pero no volví a hablar con él de esos temas y ahora me entere de esta situación. Que la Secretaría de la Función Pública informe, repito, cero corrupción, cero impunidad, todos a portarnos bien”.

