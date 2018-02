¿Con taaantos antecedentes será sostenible el amigo de Humberto Castillejos en el brazo espía del gobierno federal..?

No se sabe si se le acabaron las opciones a Roberto Gil Zuarth, o las malas opciones acabaron con él

INSOSTENIBLE ALBERTO BAZBAZ EN EL CISEN; ‘SEGUIMIENTO’ VS CANDIDATOS

Es de reconocer el riesgo de Ricardo Anaya Cortés al enfrentar solo al chofer de la camioneta Jeep, placas YAH-86-08. En la situación violenta del país y sin previa identificación, el precandidato pudo llevarse el susto de su vida, o pasar a mayores.

Afortunadamente no fue así, sin embargo, la denuncia de Anaya es una secuela de dos ‘seguimientos’ que le hicieron el día de ayer, por agentes que NO quisieron identificarse. Si es mero ‘seguimiento’ ¿por qué NO se identificaron..?

La situación es muy delicada, ya que cualquier aspirante con protección privada podría enfrentar a sospechosos que lo siguen, más si se niegan a identificarse.

El director del Cisen, Alberto Bazbaz Sacal, tendrá que aclarar por qué el sonriente agente, presto a dar su nombre y organización a la que pertenece, seguía al precandidato presidencial de Por México al Frente, y si ese seguimiento la hacen con otros aspirantes.

En el récord de Bazbaz está el extravío de Paulette Gebara en el colchón en sus tiempos de la Procuraduría del Estado de México, y que fue el responsable en la UIF de la SHCP de Luis Videgaray, junto con el entonces subprocurador federal Alfredo Castillo Cervantes, de mal integrar el expediente contra Elba Esther Gordillo, que a la fecha NO ha sido sentenciada ni probados lo recursos de procedencia ilícita.

¿Con taaantos antecedentes será sostenible el amigo de Humberto Castillejos Cervantes en el brazo espía del gobierno federal..? ¿Se lo impondrían al titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida..? Todo parece indicar que sí. ¿Qué sigue..?

DEJA ROBERTO GIL FRACASOS Y TRAICIONES EN EL SENADO: DE ANAYA A MARGARITA Y A MEADE, SIGUE LÓPEZ OBRADOR

No se sabe si se le acabaron las opciones a Roberto Gil Zuarth, o las malas opciones acabaron con él. Lo cierto es que primero traicionó a Ricardo Anaya Cortés, después a Margarita Zavala para voltear con José Meade Kuribreña, y ahora se cobija con Andrés Manuel López Obrador.

Su historial parlamentario registra un gran número de derrotas: trató de madrugar al PAN con una propuesta para legalizar la mariguana, totalmente enfrentada con la posición del partido; hizo eco de la propuesta del Ejecutivo sobre legalizar a nivel nacional los matrimonios del mismo sexo y las adopciones homoparentales, lo dejaron colgado de la brocha.

Posteriormente presionó para quedarse con la coordinación de la bancada de Fernando Herrera Ávila, NO pudo. Le siguió la comparsa a la bancada de Emilio Gamboa Patrón (PRI) y Carlos Puente Salas (PVEM) para aprobar la impugnadísima Ley de Seguridad Interior que está en manos de la Suprema Corte de Luis María Aguilar.

También forma parte de los cinco senadores de Acción Nacional autodenominados “Rebeldes del PAN”, léase colaboracionistas con la bancada del PRI, para bombardear a Anaya Cortés, a favor de Meade Kuribreña.

Roberto dice que se va a dar clases al ITAM, pero recomienda ‘escuchar’ a López Obrador. Acá entre nos, aseguran los Illuminati que hasta el momento no llega la oferta esperada de Morena, como tampoco la candidatura a la gubernatura de Chiapas prometida por el PRI-Verde.

PREPARAN SALIDA DE MIGUEL MANCERA DE JEFATURA DE GOBIERNO

Es un hecho la curul plurinominal del Senado para Miguel Mancera Espinosa. En el Palacio del Ayuntamiento se hacen preparativos para quien tomará la estafeta del jefe de Gobierno. Los animados: José Ramón Amieva, Patricia Mercado y Julio César Serna.

La posición que cede el PAN es un gesto que unificará aún más al PRD a la campaña de Ricardo Anaya Cortés, necesario para enfrentar los embates esperados de Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum Pardo contra Alejandra Barrales Magdaleno y la gestión de Mancera.

