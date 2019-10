En Palacio Nacional hay preocupación porque ya les llegó la noticia de que la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que trae con el Jesús en la boca a Donald Trump, se propone hacer lo mismo con Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto ha deslizado que nada quiere saber de Jesús Seade Kuri, nuestro brillante químico y matemático que, por recomendación de Rogelio Ramírez de la O, lo representó, en la transición, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio.

La cuestión es que octubre es el mes del Tratado.

MOCTEZUMA PRESUME LO QUE NO NEGOCIÓ

En realidad, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, arribó ayer a la Cámara de Diputados sin ninguna preocupación para cumplir con su comparecencia. Si algo sabemos es que él poco intervino en los cambios principales a las leyes secundarias de la “bien llamada” Contrarreforma Educativa.

Si el funcionario federal faltara al respeto de quien lo posicionó en el cargo habría dicho a diputados del PAN y el PRI que reclamaron haber entregado la Educación a la CNTE: “Pregúntenle a Andrés Manuel López Obrador”.

Y tendría razón. Los líderes de la Coordinadora, que en algún tiempo podrán ser el SNTE, ni lo voltearon a ver porque si en otros tiempos no salían de Palacio de Cobián, en las semanas previas a concluir la sepultura de la reforma peñista no salieron, pero de Palacio Nacional.

Y, hasta eso, a Moctezuma no le fue tan mal, empezando porque de la oposición aparece sólo uno que otro a medio a hacer presencia; del resto nada se sabe. Le bastó decir que ya está en curso la “nueva escuela mexicana”. Y sonó el timbre del recreo.

TOMÁS ZERÓN REGRESARÁ COMO SENADOR

Tomás Zerón de Lucio encontró el mejor lugar para sobrevivir en libertad a la estrategia política de la “Cuarta Transformación” de enviar al bote de la basura la investigación de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y empezarla de bajo cero exonerando de cualquier responsabilidad, hasta la de omisión, al entonces gobernador Ángel Aguirre.

Por el refugio que encontró, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR tiene la esperanza de regresar, en la “Quinta Transformación” como candidato a senador.

MEDINA MORA Y LA TREMENDA CORTE

Experto en bolas ensalivadas y en poner piedritas en el camino, ¿a qué se referiría ayer Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, al expresar sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “en cualquier caso estamos ante una situación grave”?

Lo más lógico es que el senador elucubre, como todos los que conocemos las polémicas detrás del ahora ex Ministro, sobre cuáles podrían ser los motivos para que el ex Embajador de México en Estados Unidos abandone un puesto de oro, pero también lo que su decisión encamina. Y si no, pues no tardará el también senador Porfirio Muñoz Ledo, experto en los mismo que Monreal, en dar claridad al asunto.

Por lo pronto, lo que está a la vista: Con la salida de Medina Mora, la Tremenda Corte comienza a desequilibrarse, pues éste era considerado como parte del contrapeso en la máxima instancia judicial a las decisiones del Ejecutivo, lo que no se recuperaría, pues quien lo supla (de la terna que propondría López Obrador) llevará, por necesidad, bendición.

Como diría Filomeno, el Tremendo Juez que siempre dicta la sentencia: Eso fue un “magistricidio”.

