Compló contra AMLO, Gertz Manero y Santiago Nieto

Por lo menos hay un tema de peligrosidad incalculable no atribuible al Presidente López Obrador: Los borradores “filtrados” de lo que muchos creíamos llegaría a ser la llamada Reforma Judicial que el Congreso aprobaría sin dilación y sin siquiera haber leído.

No faltará quien diga que me he convertido en converso de la Cuarta Transformación y dejé de ser neoliberal, conservador y servidor de la mafia del poder (fifí no podría serlo, aunque quisiera), pero no es así.

Debo decir, sin embargo, que el proyecto de reforma judicial, ese mamotreto fascistoide atribuido a López Obrador, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y hasta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dependiendo de quien aborde el tema en los medios y en las redes sociales, no es de su autoría.

El martes próximo, la Presidencia de la República presentará su proyecto de Reforma Penal (no judicial) y está por verse si la Fiscalía, con autonomía constitucional, se adhiere a su iniciativa. La UIF es sólo una dependencia más del Ejecutivo Federal, quizás la más peligrosa, pero no es autónoma; además, como dice el Presidente, Nieto sólo hace lo que le ordena.

Desde luego, una vez que se conozca la propuesta “light”, pero “progresista”, de la Presidencia se dirá que López Obrador y Gertz Manero recularon ante la presión mediática, la reacción airada de grupos sociales e incluso la de algunos abogados, por cierto, la mayoría temerosos de representar clientes relacionados con el pasado priísta y panista, sobre los que el gobierno tiene puesta la mirada.

Es posible, pero también lo es que, como diría el clásico, la inteligencia gubernamental busca, con ahínco, al autor de los borradores filtrados vía Internet y que por la viralización terminaron convertidos en verdad absoluta.

La hipótesis de los investigadores es a partir de una pregunta que conduce a otra: ¿Cómo friegas al Presidente, al Fiscal o al titular de la UIF? ¿Quién los querría fregar?

La respuesta es bíblica: Son legión.

Vuelvo a citar al clásico; mi fuente en las alturas de la Cuarta Transformación excluye a López Obrador, a Nieto ni lo considera y sólo se pregunta si Gertz Manero se adherirá a la propuesta presidencial.

Según esto, en las consultas sobre la Reforma Penal (posteriormente habrá una judicial) se han recabado 387 propuestas que representan el sentir de fiscalías estatales, grupos sociales, abogados y académicos.

La resultante será una iniciativa progresista que a nadie asustará porque nada tiene que ver con los documentos de contenido fascistoide que nos tuvieron entretenidos la semana anterior.

Eso me dicen.

La preocupación en el gobierno federal es, en todo caso, identificar a quien tuvo la capacidad de organizar un compló de esa magnitud contra el Presidente y el Fiscal General.