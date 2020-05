Las 10 crisis que se avecinan por el COVID-19; ¿Es el comienzo del apocalipsis?

> Nos enfrentamos a la tormenta perfecta; vamos en un barco a la deriva y necesitamos no sólo de un buen capitán, sino de una tripulación de expertos

Mucha gente dice que estamos ante el comienzo del Apocalipsis: Cambio climático, se multiplican los terremotos y ahora aparece el coronavirus. ¿Se trata del fin del mundo?

Este contexto me recuerda, inevitablemente, a las Diez plagas que, según el Antiguo Testamento, azotaron a Egipto. La historia cuenta cómo el Dios hebreo (Jehová) castigó a los habitantes de Egipto enviándoles, de manera sucesiva, diez grandes males, con el fin de que el Faraón dejara libres a los esclavos hebreos y les permitiera salir de la nación.

Hoy, el mundo no enfrenta plagas, pero sí grandes problemas. La coyuntura actual, exacerbada por la aparición del Covid-19, traerá al mundo y, en particular, a México 10 grandes crisis:

De Salud

La epidemia de Covid-19 fue declarada, por la OMS, una emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020, sin embargo, fue hasta el 23 de marzo que en México se empezó a tomar con seriedad. Adicionalmente, contamos con una infraestructura de salud insuficiente, pocos doctores y enfermeras, y falta de equipo médico. En México hay 1.4 camas por cada 1,000 habitantes, mientras que, en promedio, los países de la OCDE cuentan con 4.7 camas. La crisis derivará en que el sistema de salud se va a colapsar, ya que no contamos ni con el equipo ni personal médico suficiente.

Energética

La caída histórica en los precios internacionales del petróleo (49 dls/barril, lo presupuestado, vs un precio actual de 7 dls/barril) es de tal magnitud que, incluso, se sitúa por debajo del costo de producción de Pemex (según la paraestatal es de 15 dls/barril). Las finanzas públicas del país se verán seriamente afectadas, ya que 18% de los ingresos de México provenían del petróleo, por lo que la caída en precios ocasionará que el Gobierno tenga menores recursos fiscales para invertir en el país.

Económica

Por el lado de la oferta, la pandemia ha generado que miles de empresas tengan que cerrar sus puertas, y por el lado de la demanda, el confinamiento ha generado que dejemos de consumir miles de productos y servicios. Prácticamente todos los sectores de la economía se han visto afectados y, en muchos casos, las cadenas de suministro se han roto. Diversos analistas pronostican que en 2020, México registrará la peor caída del PIB en su historia, la cual se estima, para este año, incluso, de 2 dígitos.

De Empleo

El cierre temporal de empresas ha generado el despido de un gran número de empleados. A la primera semana de abril se tiene registrada una pérdida de 370 mil empleos formales y algunos especialistas consideran que van a registrarse más de un millón. Sólo para dimensionarlo, en 2019 se generaron, en todo el año, 340 mil empleos. Cabe señalar que dichos datos sólo reflejan a los empleados formales registrados en el IMSS (alrededor del 50% de nuestra fuerza laboral es informal).

Alimentaria

El cierre de tiendas, restaurantes, hoteles, cruceros, etcétera, ha ocasionado una fuerte caída en la demanda de diversos productos agroalimentarios, lo cual ha generado, para ciertos productos, una caída en los precios de venta para el productor. Adicionalmente, algunas cadenas de suministro están empezando a descoordinarse (insumos, producción, distribución, logística y valor agregado), lo cual generará incremento en las pérdidas y desperdicio de alimentos. Hoy, el abasto de alimentos está garantizado, sin embargo, si no se restablecen pronto las cadenas de suministro y los agricultores no son capaces de mantenerse en su actividad (porque no puedan cubrir sus costos de producción), se corre un riesgo de que empiece a haber escasez en algunos alimentos (frutas y hortalizas).

Humanitaria

El confinamiento de la sociedad, aunado a la crisis económica y de empleo, está generando que mucha gente no tenga el recurso suficiente para poder subsistir. Se va a incrementar de manera acelerada la pobreza en el país. Vemos esfuerzos de la sociedad civil, e incluso de los propios narcos, en brindar despensas a diversos grupos de la población, sin embargo, dado el tamaño del problema, dichas acciones están siendo insuficientes. Es necesario una mayor y mejor coordinación de esfuerzos entre la sociedad civil, los empresarios y los gobiernos estatales y federal.

Inseguridad

Hoy, los niveles de asesinatos han alcanzado niveles históricos. Marzo fue el mes más violento de que se tenga registro con más de 2,500 homicidios. Asimismo, la crisis económica afectará a millones de mexicanos y la falta de oportunidades laborales hará, sin duda, que se genere una ola de violencia y se incrementen los niveles de criminalidad (saqueos, robos a casa-habitación, robos al transporte, derechos de piso, extorsiones, feminicidios y violencia familiar). Adicionalmente, la nueva Ley de Amnistía liberara a individuos que muy probablemente, dado el contexto, volverán a delinquir.

Política y Social

El mal manejo de la crisis está haciendo que cada vez se polarice más la sociedad. Hay un diálogo de sordos y una confrontación entre el Gobierno y el sector empresarial. Crece cada vez más el descontento entre la Federación y los estados, al grado de surgir en redes el concepto “Nortexit”, haciendo alusión a que el norte del país se separe de la República, tipo Brexit. La confrontación política y la inseguridad hacen inminente el riesgo de complicar la gobernabilidad.

De Confianza

Cada vez creemos menos en nuestros gobernantes, cuestionamos las cifras que nos presentan y creemos que hay toda una estrategia de ocultar la verdad. Asimismo, hay una desconfianza hacia los medios de comunicación y en la información que se difunde en las redes sociales. Nos cuesta trabajo identificar la verdad vs Fake News. Estamos por iniciar una crisis de confianza y de credibilidad, lo cual pudiera detonar en dejar de acatar las medidas sanitarias y de restricción que establezcan nuestras autoridades.

De Liderazgos

Actualmente, México enfrenta una falta de liderazgos políticos, sociales y empresariales. Los partidos de oposición están totalmente ausentes, y el sector privado y los medios de comunicación parecen más interesados en cuidar sus intereses que en buscar ser contrapeso y oposición. Hoy nos enfrentamos a la tormenta perfecta; vamos en un barco a la deriva y necesitamos no sólo de un buen capitán, sino de una tripulación de expertos que eviten que naufraguemos. Desafortunadamente no se ve quién tome el control del timón y asuma el liderazgo del mando. En conclusión, viene un periodo muy complicado. Salir de esta crisis económica podría llevarnos hasta una década, pero hay que pensar positivamente y tener siempre en mente que CRISIS es sinónimo de OPORTUNIDAD. Hoy más que nunca es momento de unión, y no de confrontación. Hoy, México nos necesita a todos. Hoy, nuevamente, es momento de dar y apoyar a los que más lo necesitan; es momento de Kórima.

* En Lengua Tarahumara (Rarámuri), este vocablo designa una tradición de compromiso social basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de apuro o crisis