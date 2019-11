Como ‘magazo’, pero Durazo quita reflectores a Ebrard

Tal vez no es la mejor forma de ganar reflectores, y quizá ni siquiera con mucho a su favor, pero, en las últimas semanas, el nombre de Alfonso Durazo se ha escuchado más que el de Marcelo Ebrard. Aunque ambos son pilares cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sus tareas y aspiraciones ni los confrontan ni los unen.

…

Con el operativo fallido de Culiacán, el tema de la migración, que mantuvo al Secretario de Relaciones Exteriores, durante casi tres meses, como “trending topic”, casi desapareció. Y aunque no es la mejor forma de ganar popularidad, el de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha resistido la prueba más difícil de su vida.

…

Durazo ya aguantó dos tandas de “bullas”, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, por casos no menores, aunque el último con el agravante (poco tomado en cuenta, por cierto, durante la “mañanera” de este martes) de que en los hechos del lunes, entre Sonora y Chihuahua, fallecieron seis niños.

…

Los caminos de Ebrard y Durazo son distintos. Aunque ninguno de los dos lo asuma, por ahora, como un fin primordial, el primero va a suspirar por la candidatura presidencial para el 2024, mientras que el segundo querrá ser el bueno para su estado en el 2021.

…

Durazo, sin embargo, deberá enderezar la ruta, pues su responsabilidad actual pone en un predicamento su futuro. Para muestra un botón: La masacre de la familia LeBarón, con la infame ejecución de tres mujeres y seis menores, ocurrió en el municipio de Bavispe, Sonora, exactamente el que lo vio nacer, y uno de los 72 con cuenta el estado.

…

Además, dicen que tanto va el cántaro al río hasta que se rompe. Y es que tanto le dio vueltas Durazo a su comparecencia en el Senado, cambiando la fecha hasta en cuatro ocasiones, que, finalmente, cuando se decidieron por el 5 de noviembre (ayer) no acudió por un solo caso, sino por dos, Culiacán y Bavispe.

CUIDADO CON ALEJANDRO MENDOZA

Alguien debiera avisar a los alumnos del Instituto Politécnico Nacional que ganaron el primer y segundo lugar en el “Robotchallenge”, celebrado en Rumania, en la categoría “Minisumo”, que por acá anda un depredador de “bots” llamado Alejandro Mendoza Álvarez.

…

No vaya a ser que el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los deje sin trofeos por aquello de las “granjas” cibernéticas de Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.

…

La misma alerta para el físico argentino y doctor en Ciencias Gustavo Medina, creador y jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien encabeza el novedoso plan de que México lance a la Luna nueve micro-robots en el 2021.

‘ALITO’ QUIÉN SABE, PERO EL PRI AHÍ ESTÁ

Bueno, digamos que el priísmo que dice Alejandro Moreno que él representa (porque el otro, el de las cámaras de Diputados y Senadores, nomás no sale a flote y, como oposición, todo se lo deja al PAN) dio ayer muestra de que el otrora todopoderoso partido mueve la colita. Pero lo hizo ¡con un tuit!..

…

Resulta que el artículo del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, publicado en un periódico de circulación nacional, y en el que propone tipificar como “terrorismo” difundir notas (periodísticas) hirientes, está agarrando vuelo, pero en su contra.

…

Entonces, no Moreno (que finalmente no lo es tanto), sino el instituto que representa, el PRI nacional, emitió ayer un mensaje en el que advierte: “En el PRI no vamos a tolerar intimidaciones a la prensa y a los periodistas. Es inaceptable que el subsecretario encargado de ‘normar medios’, @Ricar-peralta, haya amenazado con aplicar el ‘delito de terrorismo’ a quien publique información que a él no le agrade”.

…

Va por quienes elucubran que “Alito” está escondido por “alguna acción judicial en su contra”. Bueno, no sabemos si Alejandro, pero el PRI como que quiso mover una patita. Pero, además, no sabemos si, con esa defensa, el gremio periodístico esté lo bastante a salvo.

