¿Cómo enojar a Meade?

Hoy es la fecha para el renacimiento de José Antonio Meade. No puede esperar al segundo debate con sus competidores por la Presidencia de la República ni a ver qué sorpresa le tiene preparada Televisa en su Tercer Grado. Pecaría de ingenuo si confía en que lo hará ingresar al estudio sobre alfombra roja y que los sinodales le darán el trato de presidente electo que, inopinadamente, otorgaron a Andrés Manuel López Obrador. A él si lo acuchillarán. Ya lo verá.

Dejar pasar tiempo, por poco que sea, equivaldría a seguir desperdiciando días preciosos miserablemente cuando faltan unos cuantos para las elecciones.

En su encuentro con militantes y dirigentes priístas, so pretexto de la presentación, en sociedad, del nuevo líder nacional, René Juárez, el candidato debe ofrecer al priísmo una revolución interna, una sacudida formidable que lo libre de las hojas secas y podridas que lo tienen en el peor escenario electoral posible.

Sin renegar del pasado, del que mucho hay por recuperar, debe ofrecer la fórmula que conduzca al futuro al partido que lo postuló a la Presidencia, pero al ritmo de un país en permanente cambio y sin los lastres que hoy lo jalan al abismo.

Llegó el momento de ofrecerse, él, como el cambio mismo; un cambio responsable, sin fracturas, sin histrionismo, como el de sus competidores; creíble, apoyado en todo lo positivo que se ha hecho, pero sacudiéndose todo lo que la población reclama con justa razón.

De sus lecturas juveniles debe rescatar a Demian de Hermann Hesse: “El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo…”.

Para romper el cascarón necesita armarse de valor y convencerse de que no incurre en deslealtad ni ingratitud, pues las circunstancias lo requieren, pero también calentarse, encabronarse, para transmitir la pasión que almacena, pero que, por razones inexplicables, no deja escapar.

No hay tiempo para la introversión que lo acompaña ni para seguir siendo bien portado; si continúa por ese sendero sólo conseguirá que le falten al respeto y coronar una brillante carrera académica, y en la administración pública, con el ingreso a la historia señalado por entregar el poder.

Si lee esto corro el riesgo de que explote y, como lo hizo recientemente, apenas pasado el debate con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, exclame estar hasta la madre de que todos le digan lo que tiene que hacer.

Además, quién soy para dar consejos. Ni siquiera la experiencia en sucesiones presidenciales desde los tiempos de José López Portillo me autorizarían; aparte, no creo en los cursos de superación personal y autoayuda, si acaso en la terapia con un analista, pero hasta sus más cercanos coinciden en que de eso se trata si quieren ganar: Calentarlo, enojarlo, hacerlo estallar para permitir salir al candidato que sus seguidores quieren ver, que, a su vez, los caliente, los convenza de ir a la guerra y, de ser, necesario, caer con él, pero sudorosos, con los zapatos cubiertos de polvo, el casimir arrugado y el rostro sangriento, pero también los puños.

¿Cómo sacarlo de su zona de confort; convertirlo en peleador callejero capaz de descontar, por sorpresa, al oponente?

Quienes lo rodean de siempre, no los recién llegados, deben impedir que el estallido al que me refiero sea una golondrina incapaz de hacer verano; deben mantenerlo hirviendo para que hoy, o el día que enfrente a los reporteros de Tercer Grado, que, sin duda, lo tratarán sin la deferencia (temor, quizás) que dispensaron a López Obrador, y el día en que se reencuentre con sus competidores en el debate del INE, sea una caldera, en ebullición, a punto de explotar.

Que entienda que participa en una guerra en la que uno de sus enemigos lleva casi 20 años en el ring y que, a pesar de dos sangrientas derrotas, no se rinde, y el otro no tiene método aborrecido para pasar por encima de quien se le pone enfrente.

Con ellos no puede jugar limpio. Se vale todo.

Que en sus encuentros con la gente sea directo y deje de racionalizar perdiéndose en explicaciones dignas de un debate académico o de gabinete gubernamental, pero que poco interesan a auditorios deseosos de que le hablen con claridad; que acuda a su memoria privilegiada y se aparte de sus apuntes, y deje de leer lo que tiene bien aprendido, pero sobre todo se sacuda a la legión de expertos de los equipos que lo preparan para sus apariciones públicas.

Ya sufrió la experiencia de ser preparado para el primer debate por tres equipos diferentes en rondas interminables; en una participaron hasta 24 personas que sólo lograron aturdirlo y cansarlo enseñándole cómo pararse, mirar a la cámara, saludar y despedirse, etcétera. Llegado el momento perdió el debate.

Parece haber aprendido la lección; ahora sólo se deja preparar por cuatro personas de su entera confianza. Por cierto, ante ellos estalló.

La legión de expertos permanece en la imaginaria, en espera de un nuevo llamado que quizás ya no llegue. Lo último en esta materia fue una sesión de filmación para su consumo personal en la que pocos estuvieron; se trata de que escuche cómo se oye y pueda verse en escena; así será él quien descubra sus fallas y corrija lo necesario, pero todo esto sólo es entrenamiento para impactar al espectador, al que también acuden sus contrincantes; lo importante está en convencerse, a sí mismo, de ser el candidato y que fue seleccionado porque era y es la mejor opción, y no porque no hubiera otros, pero también debe tener conciencia de que hoy es el único responsable de su destino y que en la arena está solo, es decir, que es su campaña y que está en su derecho de seleccionar con quiénes ganar o perder.

Con la mejor intención lo rodearon de personajes que en poco o nada le han ayudado; aún es tiempo de mantenerlos en sus puestos si no le es posible darles las gracias, como a Enrique Ochoa Reza, pero aún puede entregar sus funciones a otros dispuestos a dar la batalla.

Si se convence debe hacerlo cuanto antes porque aunque Emilio Gamboa niega que la segunda opción de los priístas sea Anaya, muchos priístas de alto rango con quienes platico piensan que en la disyuntiva de hacer valer su voto se inclinarían por López Obrador. Se entiende porque nacieron y crecieron antipanistas, y no olvidan que el partido azul les arrebató el poder y que, como sea, Andrés Manuel nació en el PRI y es como uno de ellos, si bien remasterizado. Le temen más a Anaya que a su ex correligionario.

No debe culparlos ni perder tiempo en reclamos; está a tiempo de convencerlos de acompañarlo a la aventura de iniciar una transformación del PRI acorde al siglo XXI. Están a la espera de un líder y una causa. Hoy los puede convocar; mañana será tarde.

También necesita dejar en el pasado la decepción que le han causado los empresarios que creyó su nicho natural; pragmáticos como son, han hecho fila con Ricardo Anaya, con la casi sola excepción de Carlos Slim.

Algunos, como Alejandro Ramírez, de Cinépolis, eran sus invitados permanentes en reuniones con embajadores, e incluso lo acompañaba a giras en lugares en donde su empresa tiene salas de cine; vaya, hasta instaló una sala de proyección en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No era hermano ni el mejor amigo, pero hoy se ha convertido en Caín.

Meade debe entender que así es la naturaleza humana.

De hecho, cuando entrene para los debates sería aconsejable que sudara algunos asaltos de box y que, para sacar la furia, ponga en los costales fotografías de quienes le han pagado con puñaladas.

Una de ellas, la de Ramírez, pero también la de Jorge Castañeda, a quien ayudó a recuperar su condición de ex secretario de Relaciones al colocarlo al frente del grupo mexicano de hombres de negocios que se reunía con sus homólogos franceses; hoy coordina la campaña de Ricardo Anaya.

O la foto de Emilio Álvarez Icaza, uno de los pocos que sí conocen la pasión que Meade mantiene aprisionada. Quien fue secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y quiso ser candidato presidencial independiente quizás recuerde cuando salió lívido de una reunión con el entonces secretario de Relaciones Exteriores al concluir una plática cuyo contenido sólo ellos conocen.

Queda muy poco tiempo, apenas 8 domingos, para las elecciones. Parece que ya no hay tiempo para las decisiones extremas, pero si Meade dio las gracias a Ochoa Reza y convocó a René Juárez, ¿por qué no podría cambiar a gente conspicua de su equipo que le fue impuesta?, pero el cambio fundamental lo debe experimentar él mismo; sólo así podrá arrebatar la bandera a sus competidores.

Hoy es el día. Hablará a la militancia y a la dirigencia priísta; tiene la oportunidad de sacudirla, emocionarla y convencerla de que hay mucho que dejar atrás y echarlo a la basura, pero que el verdadero priísmo, el que nada tiene que ver con la corrupción y escándalos, tiene líder y causa.

No aprovechar la ocasión sería lamentable.