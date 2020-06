Como con EPN, desencuentros peligrosos en la 4T

A riesgo que se caliente por la comparación, algo muy similar a lo que ocurrió al Presidente Enrique Peña Nieto está sucediendo hacia el interior de la Corte de Andrés Manuel López Obrador.

La cuestión es que si no pone en orden a sus cortesanos, su partido y gobierno sufrirán las consecuencias. Se trata de golpes que no son bajo la mesa sino a la vista de todos, muy en especial en el espacio favorito de la Cuarta Transformación, las redes sociales; pronto, sus cortesanos podrían ir más lejos.

No es sólo la persecución sanguinaria de Alfonso Ramírez Cuellar a Yeidckol Polevnsky (inexplicable si el presidente interino de Morena no tuviese autorizacion o consigna), sino también el enfrentamiento de otros dos pesos pesados del entorno presidencial, Ricardo Monreal y John Ackerman.

Cuando se esperaba que, como prometió, Ackerman acudiera ante autoridades de México y Estados Unidos a acusar a Carlos Loret de “ofrecer interpretaciones fantasiosas sobe el origen de los bienes”, suyos y de su esposa, el ideólogo y adoctrinador de un porcentaje sensible de militantes de Morena y líder de una facción del gobierno de la 4T, prefirió incitar a los senadores morenos a deshacerse de su coordinador, Ricardo Monreal, sólo porque dio una entrevista al periodista.

La reacción de Ackerman es de preocupar por el lugar que, con su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ocupa en la mente y corazón de López Obrador.

Sin duda el enojo de Ackerman provocó una carcajada sonora a Monreal que en la entrevista se concretó a manifestar su opinión libre ante las preguntas del reportero sobre el subsecretario de Salud Hugo López Gatell y el enfrentamiento del gobierno federal con la clase empresarial, entre otros temas.

Las respuestas de Monreal merecieron de Ackerman, cuya admiración por el chavismo-madurismo, es discutible, pero respetable, una pregunta airada en su cuenta de twitter: “¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación? Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefiniciones”.

¿Por qué el enojo del esposo de la secretaria de la Función pública con el legislador zacatecano?

Como se sabe, Loret publicó un reportaje sobre los bienes de la pareja Ackerman-Sandoval que hizo reaccionar de inmediato la titular de la SFP: “No permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre ni el de mi familia”, escribió en twitter.

El reportaje habla de las propiedades del matrimonio supuestamente valuadas en 60 millones de pesos, e incluso de un predio obsequiado por el gobierno del Departamento del Distrito Federal, y contrasta su valor comercial con sus ingresos como investigadores de la UNAM.

La entrevista con Loret sacó de quicio a Ackerman. En twitter escribió: “Mientras medio mundo se solidariza con @Irma Sandoval, otros prefieren hacerle el caldo gordo al principal calmuniador y adversario de la #4T”.

Y para quien no conocía las palabras del legislador al reportero tuiteo, adjuntando una edición en video de la entrevista:””Aquí @RicardoMonreal en muy amena plática con @Carlos Loret, juntos tirándole a @Ló[email protected]ópez Obrador_y todo Morena…”

Monreal que suele agarrar al toro por los cuernos no cayó en el juego de Ackerman, pero contestó mediante video en redes sociales:

“Creo que nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan …Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento (Ackerman y Sandoval). Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la Oposición, menos lo haría con mis compañeros …La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir”.

En definitiva, lo que la oposición no hace para destronar a Morena lo están haciendo los morenos de la Corte, y el Presidente López Obrador no parece o no quiere darse cuenta.

Algo similar ocurrió en el sexenio pasado y el resultado es bien conocido: los enfrentamientos entre sus favoritos, que todos veíamos y él ignoraba o quiso ignorar, pavimentaron el camino de López Obrador a Palacio Nacional.