Combate al crimen con programas sociales y ‘consejos’ sepulta Iniciativa Mérida; suben ejecuciones; cero decomisos

Tres días tardó el ISSSTE en comprar un cable para marcapasos y murió; la gente no confía en los jueces, dice el ministro Zaldívar

Va muy en serio el combate al crimen organizado con programas sociales, mano suave y buena voluntad como arma de las instituciones de seguridad pública, además de la confianza en las madres para que sus hijos metidos en esos menesteres se porten bien o respondan a los chanclazos de ellas.

…

Es un hecho que los grandes capos del narcotráfico NO son el objetivo de la Cuarta Transformación, y menos los de abajo, que, según esta óptica, optaron por el “mal camino” porque no tenían oportunidades. Échele un ojo a los decomisos de droga, un poco arriba de cero.

…

Con esta nueva “estrategia” pueden estar tranquilos los del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad Juárez y sus filiales en los estados de la República; el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, sepultaron la Iniciativa Mérida y la nueva versión que se “cocinaba” en el Departamento de Estado de Donald Trump.

…

No sólo ahí; en el Congreso de EU, la DEA, el FBI y los organismos militares involucrados en la lucha internacional contra el narcotráfico. Mientras tanto, el ejecutómetro en México va para arriba y ni se diga la siembra de amapola para producir heroína, morfina y goma de opio.

…

Falta ver, en el próximo mes, el reporte de consumo de heroína y derivados opiáceos en Estados Unidos para ver cómo reaccionará Donald Trump con la política de brazos caídos porque nadie se traga el cuento de que el problema de los estupefacientes es solamente de los consumidores o de los productores; es una pandemia conjunta.

TRES DÍAS TARDÓ EL ISSSTE EN COMPRAR UN CABLE PARA MARCAPASOS Y MURIÓ

Estas escenas se vuelven más frecuentes. Un paciente en el hospital del ISSSTE de Reynosa, Tamaulipas, necesitaba un cable para un marcapasos temporal, pero no llegó a tiempo la compra.

…

Ante la exigencia de familiares, los administradores de la institución limitaron accesos y el cardiólogo nunca apareció; la respuesta: No hay presupuesto.

…

Por fin alguien consiguió el cable, 72 horas después, y llegó media hora tarde. Así las cosas, le informamos ayer que solamente la mitad del presupuesto asignado para el ISSSTE para medicinas fue liberado; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el presidente Andrés Manuel López Obrador están atareados en el combate a la corrupción ¡y pensábamos que no podíamos estar peor..!

LA GENTE NO CONFÍA EN LOS JUECES, DICE EL MINISTRO ZALDÍVAR

Vaya pretexto que dio el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al presidente Andrés Manuel López Obrador y al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, para meter mano en el Poder Judicial.

…

La declaración de Zaldívar es clara: “De nosotros depende que la gente vuelva a confiar en los jueces”, sentenció el ministro presidente ante jóvenes impartidores de justicia.

…

Y aun cuando el Ejecutivo dice, una y otra vez, que en el Judicial se mandan solos, la estrategia, en sincronía con Monreal, para aumentar cinco ministros en la Suprema Corte es, a todas luces, una maniobra de abordaje de un Poder a otro.

…

El discurso autocrítico de Zaldívar expone a cuestionamientos, como el hecho de que durante décadas estuvo en manos de la Judicatura el implementar mecanismos para la confianza en los jueces y no se lograron; ahora, el esfuerzo debe ser mayúsculo y sin concesiones a cualquier acto de corrupción y tráfico de influencias.

