Coello Trejo no habló con Peña Nieto

La lucha por la nota exclusiva nos lleva, en ocasiones, a convertir rumores en verdades, a difundir como noticia lo que imaginamos o soñamos, o a dejarnos engañar por fuentes informativas que suponemos, o queremos creer, que son confiables.

Supongo que con la razón última tiene que ver la falsa noticia de que, en cumplimiento de instrucciones de su cliente, Emilio Lozoya, el abogado Javier Coello Trejo viajó a España para explicar al ex Presidente Peña Nieto por qué lo quiere sentar ante un juez a dar cuenta de su participación, como jefe del Ejecutivo Federal, en los casos por los que se persigue al ex director de Pemex.

Habría bastado con marcar un número telefónico para saber que Coello Trejo no ha viajado a España por lo menos en lo que va de 2019; que sólo vio a Peña Nieto como Presidente en una comida de la Canacintra; otra, cuando aún no era candidato; una más como gobernador y la primera en el restaurante El Parián, en la carretera a Toluca, cuando el ahora ex mandatario era secretario de Administración del gobierno mexiquense en tiempos de Arturo Montiel.

Así, difícilmente Peña Nieto habría dicho al abogado que su cliente se mandaba solo cuando era director de Pemex y que hacía las cosas por su cuenta, sin pedir autorización a nadie, exactamente lo contrario de la afirmación de Coello Trejo del 28 de mayo pasado en el sentido de que en el gobierno nada se mueve sin conocimiento, autorización o instrucción presidencial.

La nota de Eje Central.com tiene como fuente a “los que saben”, por lo que es válido preguntarse cómo fue que estos anónimos personajes supieron de un presunto viaje no realizado, de una plática que no ocurrió o de instrucciones que Lozoya no dio a su abogado.

Más aún, ¿cómo saben de la supuesta respuesta de Peña Nieto en la plática inexistente con Coello Trejo en el sentido de que Lozoya se manejó sin instrucciones durante los 3 años y 2 meses que fue director de Pemex?

Si la plática hubiese ocurrido o si, eventualmente, el ex Presidente llegase a declarar ante el juez en el interrogatorio de Coello Trejo, difícilmente esgrimiría tal explicación porque pocos o nadie la creerían.

Además, no se olvide que las grandes operaciones, como las adquisiciones de Fertinal y Agronitrogenados, eran aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, que fue presidido por Pedro Joaquín Coldwell, pero dominado por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En estas condiciones, el contenido de la supuesta plática suena increíble.

Para no ir más lejos, aludiendo a lo que ocurría en el pasado, que él llama neoliberal, el Presidente López Obrador regularmente asegura en las mañaneras que de todo estaban enterados los presidentes. Lo ha insistido, recientemente, en el caso de la “estafa maestra”, por el que la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, está en prisión preventiva oficiosa, pero más allá de toda especulación, lo único cierto es que Lozoya no dio instrucciones a Coello Trejo de ver a Peña Nieto en Madrid y que nunca ocurrió la plática.