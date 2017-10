Cocoa Calderón renuncia al PAN y va por diputación federal en Michoacán como independiente

‘COCOA’ CALDERÓN PERDIÓ ESPERANZAS DE UNA PLURI POR EL PAN Y VA INDEPENDIENTE

Después del fallido intento por hacer gobernadora a Luisa María “Cocoa” Calderón, su hermano y presidente de la República, Felipe Calderón, en el 2011, ni siquiera investigó a Fausto Vallejo, acusado desde la campaña de nexos con Servando Gómez “La Tuta”.

…

Cocoa renunció ayer al PAN y se registró en el Instituto Electoral de Michoacán como candidato independiente a una diputación federal. En realidad perdió toda posibilidad de aparecer en la lista plurinominal del partido, en cualquiera de las dos Cámaras.

…

¿Quién seguirá sus pasos y los de Margarita Zavala..?, porque en el grupo de calderonistas, la guerra por las plurinominales era una de las más cruentas batallas cuando tenían el control del partido.

…

Un claro ejemplo de hostigamiento desde Los Pinos en el 2012 fue contra Flor Pedraza Aguilera, panista del grupo de Obdulio Ávila. La intentaron obligar a ceder el espacio de la diputación plurinominal a Patricia Flores Elizondo, la ex jefa de la Oficina de Felipe Calderón, no accedió y terminó en una cruenta persecución que la forzó a esconderse hasta pasar el plazo para hacer cambios.

…

Una vez inscritos los plurinominales en el IFE, solamente con el consentimiento del registrado se puede ceder el espacio, en ese momento el presidente del PAN Gustavo Madero informó a Los Pinos que había que ‘convencer’ a Pedraza para que presentara su declinación. Con el valor que significa enfrentar el poder presidencial, Flor se mantuvo firme, rechazó ofertas ‘a futuro’, y Paty Flores se quedó sin curul.

SILVANO AUREOLES PRESIONA AL FRENTE CIUDADANO… ¿CONSIGNA?

La sospechosa insistencia de Silvano Aureoles -curiosamente tocayo de Sylvana Beltrones– para poner al Frente Ciudadano por México en el ‘shark tank’ de la selección abierta para la candidatura presidencial, recuerda lo que pasó en Chihuahua.

…

En un ejercicio similar, Javier Corral Jurado quedó en último lugar en la elección del PAN chihuahuense a la gubernatura, por la operación mapache del prófugo gobernador priísta César Duarte Jáquez. Una vez descubierta la maniobra, Corral fue electo candidato y ganó la elección por un amplio margen, más de 9 puntos.

…

Nadie cree en la inocencia del gober michoacano que le dice “jefazo” a Manlio Fabio Beltrones, y desplegó anuncios espectaculares por toda la República -una gran cantidad en la CDMX-, con su imagen y la del Papa Francisco, previo a la visita pastoral del Pontífice, con futurismo presidencial.

GOBERNADORES NO LE CONFIRMAN ASISTENCIA A MARGARITA ZAVALA

Hasta Cataluña renunció a irse por la vía independiente, Carles Puigdemont se echó para atrás ¡Ya en serio..!, después de los primeros sondeos por la renuncia de Margarita Zavala al PAN, más de un gobernador, identificado con el calderonismo, mantiene en suspenso su presencia en el registro de la candidata independiente.

…

Así que la esposa de Felipe Calderón puede llegar con puros ex mandatarios a las oficinas del INE de Lorenzo Córdova, y como NO está considerado un acto de campaña, pues no hay pretexto para la ausencia.

…

Habrá que esperar si los cinco senadores calderonistas, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Lavalle, son capaces de levantarle el brazo a Zavala o ‘tomarán precauciones’ para evitar darle armas a la Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista de Carlos Castaños.

…

El que dicen que estará muy pendiente para ver si sale “pus” o no, es Ernesto Ruffo Appel, pero del que no se sabe nada, cuando debería estar totalmente sumergido, en apoyo a Ricardo Anaya con los medios de comunicación, es de Fernando Rodríguez Doval ¿estará paniqueado..?