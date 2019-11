Coca y litio, las razones del golpe

LA PRODUCCIÓN DE HOJAS DE COCA Y EL LITIO, SON DOS MUY BUENAS RAZONES PARA QUE SE GENEREN BRONCAS EN BOLIVIA Y SE SAQUE A UN PRESIDENTE… con eso de que el litio es un material estratégico para la modernidad, en las comunicaciones y en el transporte, y solamente, Chile, Perú, Argentina y Bolivia, cuentan con reservas importante de dicho material, ya nos podremos imaginar los enormes intereses de las grandes potencias para lograr el control del mismo, y así, pues cualquier presidente nacionalista, les genera problemas para mantener dicho control y monopolio, pues los intereses son tales que, no dudamos, que por medio del control de la gran producción de cocaína, se busca lograr la canalización de enorme sumas de dinero, no “oficial”, para encubrir nuevas guerras y golpes de Estado en el continente, tal como lo han acostumbrado, los norteamericanos, desde hace algunos años… así que, a pensar, lo que sucede.

TODO GOLPE DE ESTADO Y TODO CONFLICTO ARMADO tiene, como razón, los intereses de grupos económicos que controlan la economía mundial, y ante el desabasto de muchas materias primas y la competencia internacional, pues aquello de que: “América para los americanos”, toma forma, porque los gringos, no dejan a otros países que vengan a explotar o comprar lo que ellos tienen para saquear…

El espíritu golpista y el dictatorial son claves en la historia de América Latina y podríamos hacer una enorme lista de golpistas y de dictadorzuelos que han sufrido nuestros pueblos. En todos los casos, incluso en los que hemos gozado de tiempos democráticos y de buenos gobernantes, siempre abundan las ambiciones y las corruptelas, las traiciones, y amparados en buenas costumbres o morales, donde se acusa a los que no van con ellos de enemigos de la Religión, se provocan movimientos desestabilizadores, y es por ello que, para justificar su subida al poder, la senadora que se impone como presidenta de Bolivia, dice que: “vuelve la Biblia al palacio de gobierno” y la verdad, no podremos entender que se revuelva una cosa como es la ambición y los intereses, con la religión, y es bueno también entender que, ahora, hay en nuestro continente una gran pugna entre las iglesias católicas tradicionales contra las iglesias protestantes, que al amparo de la protección norteamericana, han ido invadiendo a grandes sectores, sobre todo, en las zonas marginadas y las indígenas, donde los curas católicos, ligados siempre a los caciques, perdieron la fe y la confianza de los jodidos, del pueblo, y ahora, también, vemos en muchas zonas indígenas de México que este fenómeno está avanzando, y la nueva “conquista”, desde EU, se hace por medio de los grupos religiosos que llegan con nuevas ideas y ayuda real, no pidiendo limosnas ni aliándose como lo han hecho muchos sacerdotes en México, con los grupos de caciques, que han manipulado a los grupos, infundiéndoles miedo al infierno, cuando la realidad los mantiene en el terror y el horror, la miseria y la ignorancia.

Es curioso, pero nadie se ha atrevido a preguntar al presidente las razones por las que se ha ligado, abiertamente, a los grupos de jesuitas o por medio de las organizaciones de iglesias protestantes, busca llegar y distribuir la famosa “Cartilla Moral”, y, por el otro lado, abiertamente, respeta y busca la protección de los chamanes indígenas por medio de sus limpias de protección, en fin, la mezcolanza para algunos y la realidad es que, como un hombre abierto a más ideas, ha tenido la virtud de que está receptivo a todo tipo de pensamiento mágico-religioso, para que reine una paz y un buen orden, que será difícil de sostener, cuando entren en la real política, los intereses y las ambiciones… pero, por el momento, funciona este tipo de acciones y es bueno para AMLO y para el país…

Hace algunos días me reuní con un grupo de talentosos amigos comunicadores y casi todos coinciden en que todas las acciones implementadas por AMLO están destinadas a alcanzar una dictadura, y entre sus muchos alegatos dicen que, no hay dinero circulante y que todo el gasto está destinado a la compra de votos, y pues ellos olvidan que, los que nada han tenido y ahora, tienen algo y la atención y el apapacho del presidente, pues su destino es convertirse en “adoradores de AMLO”, cualquier racionamiento que vaya en contra de su política o de su persona, es inmediatamente contestada con insultos e incluso agresiones de este inmenso grupo de “adoradores”. Muchos, me dicen que vamos a un golpe de timón destinado a convertir a México en un país socialista, y la verdad es que, AMLO, jamás ha tenido este tipo de ideas, es un nacionalista clásico, de la vieja escuela que no ha roto con los grandes empresarios, de tal forma que tiene a su lado a la cúpula empresarial y financiera que le apoya y protege contra cualquier intentona derechista en su contra, porque los ricos ricos saben la importancia que se tiene, en la actualidad, gozar de la PAZ SOCIAL, y que las grandes masas se mantengan en calma y no en manifestaciones violentas y protestatarias, como lo vemos sucede, en muchos otros países, donde los sistemas, por más poder, son fracturados y van a la quiebra. Creo que muchos dolidos y amedrentados por los acontecimientos, olvidan esto y su valor, así que este modelo que ha tenido impacto entre los miembros de la mayoría y del infeliciaje, pues entienden que, lo mejor, es llevar la fiesta en paz y en calma. Cuchilear a los grupos de los ejércitos del narcotráfico, es un serio peligro, porque no estamos preparados para una ofensiva real de esos grupos en contra de los gobiernos municipales y estatales, ni contamos con las fuerzas capacitadas para dar una respuesta de contención real, así que, todo a su tiempo. Muchos, pretenden comerse la manzana sin estar madura, y solamente se van escaldando la boca y desperdiciando tiempo y esfuerzos, así que, si bien hay muchas acciones que no entendemos, cuando menos, debemos observar y reflexionar sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, y de cómo, van afectando el desarrollo del país.