Claudicar está prohibido para Peña y Meade

La campaña por la Presidencia de la República pondrá a prueba la templanza de muchos, muy en especial la del presidente Peña Nieto y el candidato de su partido, José Antonio Meade, por la percepción creada con habilidad magistral por el equipo de Andrés Manuel López Obrador de la derrota inevitable del PRI, y la de que el único que puede competirle es Ricardo Anaya con la ayuda… del PRI.

Tanto el mandatario como su candidato a sucederlo empiezan a ser asediados con las bondades del llamado voto útil como último recurso para evitar el arribo de López Obrador.

El problema es que los promotores de la desesperada estrategia (algunos en la cúpula gubernamental y priista, preocupados solamente por su personal futuro) parten de la premisa de que la declinación de facto, que no declarativa, tendría que ser a favor del candidato panista, dado que no hay manera de desbancarlo de la segunda posición porque Meade no termina de crecer.

Ignoro si los clásicos negociadores oportunistas de esta mágica solución tienen el aval del jefe del priismo o han conseguido que por lo menos la contemple, pero si para algunos la postulación de Meade fue un desacierto, aún a debatir, no hay duda de que la claudicación sería un error irreparable, un lujo histórico que no se puede dar.

Por su amplia cultura general, pero sobre todo por su acendrada fe, supongo que José Antonio Meade está familiarizado con Giordano Bruno, el fraile al que la Santa Inquisición quemó en Campo di Fiori por mantenerse firme hasta la muerte en la lucha por lo que creía.

En el epílogo de la postrer novela de Morris West, “La última confesión” (Vergara, 2000), Berly Barraclough considera que quizás Bruno escribió su propio epitafio en “De Monade” (Frankfurt, 1590), poniéndolo en el monólogo de uno de sus personajes, “el gallo”:

“Mucho he luchado; pensé que podía ganar… Pero ya es algo estar en el campo de batalla, porque ganar depende mucho de la suerte. Pero hice cuanto pude y no creo que nadie en las generaciones futuras lo niegue. No temí a la muerte, nunca me rendí ante nadie; en lugar de una vida cobarde, elegí una muerte gloriosa”.

La “muerte gloriosa” sólo es alegoría, pero la traigo a colación porque Meade ya es víctima de la ingeniosa mordacidad de López Obrador con la versión de que lo van a bajar; el candidato priista mordió el anzuelo y ahora, en lugar de propuestas, el candidato de la coalición se la pasa exclamando que “no, no, no” se va a bajar de la contienda y que “no me asustan los retos; no nos vamos a rajar. Vamos a sudar la camiseta de aquí al primero de julio”.

La insidia de Andrés Manuel lo ha puesto a la defensiva y, por su parte, Anaya aprovecha con inteligencia la ocasión para asegurar que “por supuesto que va a haber voto útil, eso tiene muy nervioso a López Obrador y ese va a ser uno de los factores que van a implicar nuestro triunfo”.

Ricardo explica que no habrá acuerdos cupulares entre partidos, sino que la gente buena se sumará a su proyecto, sin embargo, interpretaciones de sus palabras dan pie a la especulación de que incluso ha propuesto una reunión con el presidente Peña Nieto para pactar los términos.

No entiendo cómo podría ocurrir un encuentro entre ambos para pactar la declinación de una candidatura a favor de la otra, cual fuere el que ceda, si Peña Nieto, que contribuyó a hacerlo crecer resiente traiciones que todos mencionan, pero nadie e identifica, e incluso vive bajo amenaza de que si gana la Presidencia lo meterá a la cárcel.

Anaya, por su parte, está convencido de que el gobierno no lo ha encarcelado por supuesto lavado de dinero en complicidad con Manuel Barreiro sólo porque los tiempos no lo han permitido.

En este contexto no comprendo cómo podría uno confiar en el otro.

Mi relación con Meade es mínima o inexistente (se reduce al reclamo de una columna, en vísperas de su destape como candidato, sobre su relación con Agustín Carstens) y por eso no puedo especular sobre su disposición a luchar hasta el cierre de las casillas electorales; sin embargo, conozco a quien le dio vida y ejemplo y se dé su convicción inquebrantable de que un reto se acepta para ir hasta donde tope.

De lo que no me queda duda es que no habrá manera de convencer a Peña Nieto de optar por la claudicación; en este tema no podrá influir ni el más entusiasta de sus promotores, Luis Videgaray, por cierto, el gran promotor en el crecimiento de Anaya.

Basta recorrer la biografía del presidente para saber de lo que está hecho; nada le ha sido fácil, todo lo tuvo que arrebatar luchando.

La leyenda urbana lo coloca como beneficiario de los grupos de poder, pero el arranque para ser gobernador y luego presidente fue de menos cero y, en principio, teniendo en contra a su partido y a las administraciones federales panistas.

Lo conozco lo suficiente como para debatir sobre acierto o desacierto en la postulación de Meade y en la integración del equipo de campaña, pero ¿claudicar sin pelear hasta el último momento?, imposible.

La claudicación puede estar en la estrategia de quienes temen al futuro o quienes ya se miran al frente de lo que quede del PRI actuando como bisagras en la nueva geometría partidista, pero no existe en el diccionario de Peña Nieto, a menos que lo cambiaran en los últimos años. Pero ¿quién podría convencerlo de dejar de ser él mismo?