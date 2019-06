Cita el Congreso de la CDMX a Jesús Orta por Norberto Ronquillo; Solalinde, beso del diablo a Sheinbaum

Ahora sí que a Claudia Sheinbaum Pardo la besó el Diablo; después del destape del Padre Alejandro Solalinde en Tijuana se le vino el mundo encima y, ahora, el Congreso de la CDMX aprobó la comparecencia del titular de la SSP, Jesús Orta Martínez, por el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo.

…

El sacerdote pro migrantes que ahora se siente muy cómodo con la política antimigrantes comprometida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump destapó a la Jefa de Gobierno de la CDMX para la Presidencia de la República.

…

Por supuesto, tuvo muy poco eco la imprudente declaración de Solalinde en el mitin de López Obrador convocado porque, según esto, hicimos un buen trato comercial, y al regreso de Claudia a la CDMX, el asunto del secuestro y desaparición del joven Ronquillo Hernández estaban ardiendo.

…

Cómo le informamos ayer en este espacio, la Jefa de Gobierno rechazó la invitación a la misa del Cardenal Norberto Rivera en una parroquia de Iztapalapa para pedir por la recuperación de Norberto.

…

Los padres, que se trasladaron desde Chihuahua a la CDMX, recibieron un trato frío, soberbio y burocrático por parte de la Procuradora Ernestina Godoy, más interesada en que no se hiciera escándalo público que en resolver el caso.

…

Pero la madrugada de este lunes mató la esperanza de familiares y amigos de Norberto; la policía encontró el cuerpo en Xochimilco, y lo que trató de evitar Sheinbaum a toda costa resultó en lo contrario: En la conferencia mañanera, López Obrador le dio difusión nacional al declarar: “Asesinatos como el de Norberto Ronquillo me duelen”.

…

Por petición de la familia Ronquillo Hernández, las exequias de Norberto serán este martes, a partir de las 14:00 horas, en Funeraria J. García López Casa Pedregal, ubicada en Av. San Jerónimo No. 140, Jardines del Pedregal, en la CDMX.

NO SIGUIÓ EL PROTOCOLO LA SSP-CDMX DE JESÚS ORTA EN SECUESTRO DE NORBERTO

El video publicado, en exclusiva, por esta casa editorial muestra que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jesús Orta Martínez NO siguieron el protocolo que se debe activar al recibir una llamada del 911 de denuncia de desaparición.

…

Al encontrar el vehículo de Norberto Ronquillo, los policías NO llamaron a un perito; en su lugar, lo llevaron a la casa de la familia para que pusieran una denuncia; por lo tanto, se perdió un valioso tiempo en la operación de búsqueda e investigación.

…

El error de la policía de la CDMX de Claudia Sheinbaum no es un simple descuido; se trata de una conducta negligente que tendrá que ser sancionada con rigor en la más alta responsabilidad de la estructura operativa.

EMILIO LOZOYA DIRÁ LA VERDAD SOBRE PEMEX SI EL FISCAL GERTZ MANERO GARANTIZA SUS DERECHOS

El ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin se comprometió a decir toda la verdad sobre su gestión a condición de que “ante la defenestración pública” de la que ha sido objeto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le garantice el debido proceso y la presunción de inocencia a que todo mexicano tiene derecho.

…

En una carta en manos de esta casa editorial, Lozoya asegura que una vez que la FGR le dé las garantías a que tiene derecho está dispuesto “de inmediato… a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados…” durante su gestión al frente de Pemex.

…

Lozoya teme ser aprehendido si se presenta ante un juez; dice en la carta: “Es claro que si me presento ante el Juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa NO lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia; en consecuencia, tengo todo el derecho en cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son, definitivamente, una persecución política orquestada en mi contra” (carta https://impacto.mx/opinion/dire-la-verdad-emilio-lozoya/)

