Cifras de terror de violencia, desapariciones y asesinatos; AMLO las recibe a las 6, pero… NO usará la fuerza

Dramáticas la descripción y cifras de Carla Quintana Osuna sobre personas desaparecidas en México y el vía crucis de madres, padres y familiares de decenas de miles de desaparecidos. “La herencia más triste que me dejaron”, dijo Andrés Manuel López Obrador en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

No obstante la descripción del horror, el Presidente insistió en que no usará la fuerza para imponer el orden, a pesar de que, según cifras que recibe cada día a las seis de la mañana, la violencia e inseguridad se mantienen inalterables; “sólo ha disminuido muy poco”. ¿Será..?

Más de 26 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos en la misma situación. Mil 300 fosas clandestinas encontradas, casi en su totalidad por mujeres buscadoras. Pesada la carga de trabajo para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, de Derechos Humanos de la dependencia.

Las palabras firmes de Quintana Osuna no necesitan dramatizarse; llevan la tragedia en los terribles hechos: “Mujeres abriendo el suelo con varillas, descubriendo las mayores fosas de las Américas; mujeres, niños y niñas, desaparecidos en contexto de trata. Adolescentes levantados en las calles frente a sus familiares”.

“Migrantes desapareciendo en el paso por nuestro país, en una situación de doble vulnerabilidad; decenas de miles de personas desaparecidas; más de mil 300 fosas clandestinas encontradas, casi en su totalidad por mujeres buscadoras”.

“Morgues e institutos forenses colapsados. Según la última información pública, son más de 26 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos en la misma situación”.

“Cuando una persona desaparece, desaparece, entre muchas otras cosas, la armonía familiar y social; mientras no se sepa el paradero de la persona desaparecida, y no se sepa la verdad de los hechos, y no se juzgue a los responsables, desaparece también la justicia”.

La promesa presidencial fue de recursos ilimitados para la búsqueda y la integración de comités en todas las entidades. El problema será encontrar respuestas y regresar la paz a decenas de miles de familias.

EL PUEBLO TAMPOCO QUIERE CALLAR Y LE CANTA EL TERCER STRIKE A LÓPEZ OBRADOR

Siembra tormenta y cosecharás tempestades. No fueron los partidos de oposición -tan prestos a negociar- los que provocaron la terrible molestia de Andrés Manuel López Obrador en el nuevo estadio de los Diablos Rojos de Alfredo Harp Helú. NO. Fue el “pueblo bueno”.

El Presidente vivió el sábado, antes de tirar la bola inaugural, el mayor rechazo público de los primeros 110 días de su gobierno, una amarga experiencia, equivalente a la que han sufrido los gobernadores de oposición en los mítines estatales ¡y jugando como local, en su deporte favorito!

Los gritos de “¡Fuera, fuera, fuera..!” en el paseíllo desde el dogout beisbolero hasta el diamante provocaron la ira de Andrés Manuel como parte de la cosecha discursiva de los ricos contra los pobres, de los fantasmales conservadores contra los seudoliberales, de los “fifís” y neoliberales contra “los que quieren el cambio”.

Así que ni los 350 millones de pesos que inyectó al privilegiado beisbol, vía la oficina presidencial PROBEIS, dirigida por el ex ligamayorista Edgar González, lograron un escenario a modo, acompañado por Harp –quien, por cierto, se llevó la mejor ovación- y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

Tiene razón el Presidente en no callar, sin embargo, el “pueblo bueno” tampoco está dispuesto a hacerlo. El otro tigre abrió un ojo y mostró las garras. Habrá que ver cómo sigue respondiendo después de ser criticado como “porra fifí”, como parte de la mafia del poder, un enfrentamiento que no presagia nada bueno.

