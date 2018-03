‘Ciencia y tecnología, el olvido legislativo’

Una maestría en Astrofísica y su carrera profesional de Físico-Matemática hacen, en principio, que la diputada federal del PRD por Nuevo León Tania Arguijo Herrera sea, ya, un personaje fuera de serie.

Más aún, su juventud la pone en el centro de quienes, como en el gimnasio, trabajan el músculo de las ideas ante la visión del país que tienen enfrente y que comparten con la generación detrás de ellos y la que va por delante.

Algo, sin embargo, deben insinuarnos su vocación. Tania está convencida de que el giro mayor, el de los 180 grados, que México debe dar, desde partidos y gobiernos y todos los Poderes, se encuentra en la atención, apoyo y empuje, en toda su estructura, a la ciencia y la tecnología.

Una charla da vuelta, redondea ideas, y la plática con Arguijo nos aclara cuál es la importancia de un tema como el que apasiona, pero también preocupa, a quien participa en varias comisiones de la Cámara de Diputados.

Tal vez no sea la panacea para un país mágico, pero sí para cosas tan importantes, cotidianas y (en apariencia) distantes, como la salud, la escasez de agua, la contaminación, la donación de órganos y hasta la economía.

“Es necesario impulsar la ciencia y la tecnología como solución de muchos problemas, prácticamente de todos, sobre todo el principal, que es el económico”, dijo en entrevista exclusiva a IMPACTO.

“México tiene que ser innovador. Tiene que ser científico porque tenemos el talento.

“Vengo de una carrera de ciencias; soy Físico-Matemática con una maestría en Astrofísica y, evidentemente, eso me lleva a involucrarme en un tema científico como prioridad para el país”, indica.

Y, como para liberarse de algo que es realidad, pero que debe modificarse, señala: “Aunque la gente no le halle mucho sentido es necesario”.

EN EL TORBELLINO ELECTORAL…

“La propuesta de atender el tema de la ciencia y la tecnología como prioritario tiene que tener eco por una razón; cada año es el mismo problema; cada año se pelea por un presupuesto cada vez menor”, reclama la diputada federal.

Uno de los frenos a muchas áreas, afirma, son los bajos presupuestos destinados.

La legisladora neoleonesa considera que asuntos como el “gasolinazo” no se darían ni, mucho menos, repercutirían en la economía de los mexicanos si México estuviera inmerso en un proceso de industrialización mayor de la mano de la ciencia y tecnología.

“Si al Estado, de verdad, le importara, y le invirtiera a la ciencia y tecnología, dependeríamos de eso porque aquí en México sobra talento. Deberíamos ser pioneros en eso”.

Arguijo expone que en medio de todo este torbellino electoral, ningún candidato ha salido a decir “saben qué, ahora, los ingresos los vamos a obtener de esta manera. Vamos a pegarle por el lado de la ciencia y tecnología”.

Este camino, dijo a IMPACTO, es el que le conviene al país para dejar atrás las penurias de los mexicanos.

“Que los candidatos presidenciales y los nuevos legisladores dejen un poco el mismo rollo; todos traen lo mismo”.

Es necesario, expresa, apostarle a la ciencia y la tecnología, apostarle a la Educación, pero a la verdadera Educación, y a la Salud.

Advierte que, hoy en día, los candidatos se la pasan “hociconeando” que si el empleo, que si la inseguridad.

Y reitera que si el país no tiene lo elemental, basado en la estructura de la ciencia y la tecnología, que es salud y educación, no tenemos nada.

Lo mismo ocurre con candidatos que con legisladores, afirma.

“Se supone que los diputados, los senadores, tienen (tenemos) asesores, pero ¿sabrán de los temas?

“La cosa es muy simple”, agrega; “necesitamos, basados en la ciencia y la tecnología, renovar todo el sector Salud y el Educativo”.

Por ejemplo, añade Arguijo, en el nivel escolar de Primaria ya no pueden reprobar a los alumnos; ya no llevan Civismo; les van a quitar Historia.

“Recibirán una educación muy precaria. Evidentemente, vamos a tener generaciones nefastas”.

‘INFORMARSE, LEER, CRITICAR’…

Aunque ya existe una Reforma Educativa con propuestas, en apariencia, totalmente renovadoras, Arguijo asegura que falta mucho.

“Un pueblo que no está educado va a seguir teniendo los mismos vicios. ¿Cuál es el vicio de la sociedad actual? No se informa, no lee, no critica”, señala.

La legisladora neoleonesa insta a una revolución intelectual.

Un país necesita que su gente se enseñe a pensar, indica.

La sociedad debe apoyar a quien tenga propuestas innovadoras, refrescantes.

“Por eso, en estas elecciones, los mexicanos debemos razonar el voto. Informarnos.

“Que la gente se ‘empape’ de quién va ‘a qué’. Que si el candidato ya tuvo un puesto ‘qué hizo’; ‘qué trayectoria tiene’”.

MUCHOS PROBLEMAS; POCA VOLUNTAD

Abordar o no temas vitales para el país tiene una causa, afirma Arguijo: La falta de preparación y razonamiento, en principio, de quienes componen las legislaturas, como a la que ella pertenece. Y lo dice sin tapujos, pero también de los gobernantes y servidores públicos.

“Este tema involucra a todo y a todos. A todos los sectores. Si, de verdad, todos los sectores se quieren ver beneficiados, la ciencia y tecnología aplica para ellos”, señala.

La diputada federal asegura que un tema tan importante, como el empuje a la ciencia y la tecnología, se vuelve pasivo en la Cámara de Diputados y en otras instancias públicas del país porque a quienes representan a la gente no se les exige una carrera profesional que respalde su criterio.

“Desgraciadamente, cualquiera puede competir; puede votar y ser votado sin que tenga una carrera, digamos, una ingeniería, algo afín. Entonces, mientras no tengamos funcionarios estudiados, con voluntad, comprometidos, difícilmente cualquier tema va a caminar”, agrega.

Para Tania, México está en un mar de problemas, pero dice: “Estamos en una Legislatura verdaderamente ignorante”.

Se sabe, asegura, según un estudio, que en esta Legislatura, (la 63) la mayoría de los que la integran no tiene carrera.

“¿Eso qué te dice? ¿Realmente tú crees que a ellos les va a preocupar el tema? ¿Tú crees que les va a importar la salud; la educación? Claro que no les va a importar. Nunca se van a meter a fondo porque no tienen el conocimiento.

“Yo soy pro: Pro estudio, pro ciencia. Entonces, todo el que quiera llegar a un buen puesto de elección popular, mínimo, tiene que tener una licenciatura.

“¿Para qué? ¿Para que le interese la ciencia? No para que la persona tenga una visión de los problemas que hay y que con su carrera sabe que puede darle solución a los problemas que la sociedad requiere ahorita”.

México, afirma, tiene un mega-problema de contaminación. Como en Nuevo León, dice, que ya alcanza uno de los niveles más altos.

Para ella es uno de los ejemplos claros de la importancia de empujar el apoyo a la ciencia y la tecnología.

“¿Y eso lo saben? No lo saben. Tenemos un problema de cambio climático. ¿Ellos realmente están conscientes de eso? No están conscientes; a ellos les preocupa otra cosa; les preocupa qué viene en el 2018, ‘en qué puesto voy a competir’, y si no compito ‘qué voy a hacer’, ‘a dónde me voy a ir’. Esa es la preocupación de ellos ahorita”.

“Esta Legislatura… Sólo échale un ojo al tablero para que veas cuánta gente va a asistir el día de hoy. Te puedo decir que ahorita que entre a la sesión, más de 100 diputados no van a estar ahí. Cien diputados. Tienen que estar los 500. Y si están de licencia, que venga el suplente.

“Aquí tienen que haber 500 diputados trabajando y no lo están. ¿Cien es poco? Para mí es mucho. Son 100 lugares que ahorita no tienen representación en el país”.

AVANCES PÍRRICOS

¿Logros de la Cámara de Diputados sobre el tema?

Dos, dice, a su parecer buenas. Uno en materia de propiedad intelectual.

“Porque antes estaba muy cerrado. Tenía un candado para los investigadores el patentar cosas. Patentar cualquier proyecto porque entraban en un conflicto de intereses. “Quitamos ese candado para que todo mundo pudiera seguir reinventando. Seguir sacando cosas que le beneficien al país”.

El otro, agrega, es, simplemente, que la junta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Conacyt, tuviera paridad de género porque no había mujeres.

“Es un avance”, afirma, pero se desanima cuando ve que esos son los logros a punto de concluir su Legislatura.

“No es lo que yo esperaba. Y no es con lo que me hubiera gustado irme y, desgraciadamente, con eso me voy. Triste; decepcionada”.

Arguijo pide voltear a ver a países que le apuestan, a diario, a la ciencia y la tecnología. Les va muy bien económicamente, afirma.

“Tienen una educación de nivel; una buena calidad de vida; no tienen tanta contaminación ni escasez de nada”.

Ese es el futuro y tenemos que dar el paso, asegura.

Reitera que México requiere una revolución intelectual con empatía de los mexicanos ante los problemas que se enfrentan.

En todo el contexto de su charla con IMPACTO, Tania Arguijo deja claro que si existe un camino hasta ahora ignorado para la solución de problemas graves en la sociedad mexicana, éste es el de la inversión en ciencia y tecnología.

Que no basta un Conacyt, un Instituto Politécnico Nacional y las publicaciones de éstos. Que falta mucho, insiste, pero deja claro que también es una corresponsabilidad de la ciudadanía con el gobierno.

“Todos tenemos que entrarle”, concluye.

