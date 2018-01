Chiapas criminalmente estancada

Mientras en Chiapas se escenifica la típica disputa por la sucesión gubernamental, cuando antiguos cómplices políticos de la autocracia heredada se enfrentan por la postulación priísta del primogénito de un anterior cacique que fue gobernador, y la dinastía del Verde Ecologista impone a otro sucesor de su establo; el drama de la población mayoritariamente en extrema pobreza se muestra en su más cruda realidad de sufrimiento humano despiadado, cuyas inocentes víctimas indefensas, pagarán el precio de los sucesivos gobiernos esclavos de sus intereses e insensibles al dolor de sus gobernados.

De España me llegó la pregunta de una persona muy querida, sorprendida al ver la nota en los diarios de Madrid con una patética fotografía del 14 de diciembre pasado, mostrando a cuatro niños que murieron de hambre y frío y que, por increíble, me inquirió: ¿Será verdad que esto ocurrió en México? Mi respuesta tuvo que ser reconociendo la veracidad de la noticia con la mayor vergüenza, explicándole que la causa de ello era la ausencia crónica de autoridad en el estado que había dejado sin resolver, por más de 40 años, un conflicto de tierras entre Chalchihuitán y Chenalhó, que obligó a los habitantes del primero a salir precipitadamente para librarse de las guardias armadas de sus rivales.

De los cuatro niños encontrados muertos, dos de ellos no tenían más de cinco años y el último había nacido una semana antes. El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, agregó que otros tres adultos también habían fallecido por las mismas causas. Dos días antes el alcalde de Chalchihuitán Martín Gómez, había lanzado el siguiente S.O.S a las autoridades: “No hay paso, nuestros caminos están bloqueados, necesitamos de su apoyo niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte… no tenemos medicinas, ni con qué atender a la gente… por eso le pedimos a nuestro gobernador que nos apoye”. El desesperado mensaje no fue escuchado, el gobernador estaba en la Ciudad de México, recibiendo instrucciones de sus jefes políticos respecto a quién entregar el poder en las elecciones que se aproximan.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa de San Cristóbal (que fue fundado por don Samuel Ruiz, obispo emérito que entregó su vida en la defensa de las comunidades indígenas), había denunciado que las fuerzas paramilitares de Chenalhó expulsaron a más de mil familias que tuvieron que huir hacia los montes para resguardarse de la agresión. También solicitaba la urgente respuesta gubernamental para detener la persecución y sobre todo proteger a los perseguidos que tuvieron que huir cuando fueron quemadas sus casas y las cosechas. Las temperaturas alcanzaban los 9 grados bajo cero y la posibilidad de obtener alimentos eran nulas.

Como fue el caso de los acuerdos de San Andrés Larráinzar (documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996), cuando el levantamiento del Ejército Zapatista en 1994 ahora, el supuesto nuevo acuerdo de “civilidad” como lo llamó Manuel Velasco, ha sido otra de las ominosas simulaciones políticas que lejos de solucionar los conflictos, los perpetúan para facilitar la manipulación política que mantiene al pueblo atado a la necesidad de sobrevivencia, sin tener posibilidades de una participación política con un mínimo de condiciones para informarse y poder ejercer con libertad sus derechos electorales. La última sentencia del tribunal agrario favorece a Chenalhó dejando insubsistente el decreto de reconocimiento de linderos de agosto de 1976. Luego entonces, se confirma el axioma jurídico que reza que “justicia que no es pronta, no es justicia”, por lo que genera una nueva espiral de violencia con saldos como los de ahora.

Así se confirma que la omisión y ausencia de gobierno, estaba dirigida a atizar el conflicto y mantener a los dos pueblos en permanente antagonismo. Chalchihuitán no sólo pierde tierras según la dudosa resolución agraria, sino que pierde su historia, y su vinculación con sus antepasados que habitaron estas tierras desde remotos tiempos. El Estado de derecho queda sepultado por la premeditada tardanza en la impartición de justicia federal y por la calculada pasividad de las autoridades locales interesadas en los privilegios del poder y cada día más alejadas de la responsabilidad de gobernar con justicia.

Así Chiapas vuelve a ser víctima del sistema. El movimiento zapatista fue a su vez engañado con una reforma constitucional por los derechos de los indígenas que nunca llegó porque Fox traicionó el acuerdo y jugó con el tiempo para vencer la capacidad de sobrevivencia de las fuerzas zapatistas. Don Samuel Ruiz murió; don Raúl Vera fue transferido a otra diócesis; se mantienen Fray Gonzalo Ituarte con el obispo Felipe Arizmendi y el padre Marcelo Pérez con los integrantes del Frayba y párrocos en los pueblos como el de Simojovel. Osorio Chong desde la Ciudad de México intervino para cubrir las apariencias a sabiendas de que se iba para ser senador con fuero y dietas.

Cuatro niños, tres adultos y cuatro más contados por los cuerpos velados en la montaña, han quedado como otra historia de la ignominia de un sistema político deformado por la enajenación compulsiva de poder. La prensa internacional publicó las dramáticas fotos. Nadie se conmueve con el cuadro de vidas sacrificadas inútilmente, para que Chiapas siga idéntico, unos cuantos apoderados de los privilegios sin que tengan el menor escrúpulo para usar las muertes en su provecho. Sólo con un milagro podría cambiar esta suerte que no se desea ni al peor enemigo.