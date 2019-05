Cerca del que manda y del que paga

Hace algunos meses comentaba con un amigo que vive en la zona de Iztapalapa sobre si en verdad les servían los apoyos a los viejitos y a los jóvenes, porque en mi fuero interno pensaba que esos pocos pesos no servirían de mucho para resolver problemas y este me dijo: “Pues no amigo, en realidad les sirven de mucho. Fíjese que antes, a las primeras horas del día, sin darles ni siquiera un café los sacaban en una sillita fuera de las casas para ver si cuando menos pedían limosna y les caían unos pesos, después de los apoyos que se les dan ahora, en muchas casas los cuidan, les lavan, les dan algo de alimentos y los mantienen bien porque ellos son los que tienen las tarjetas para cobrar las pensiones y los apoyos, pues sí, les han servido. A los chavos siempre les andaban diciendo que ya estaban grandecitos para que trabajaran, pero el caso es que no hay trabajo en ningún lado y mejor se salían a vagar y a drogarse en las calles y a ver qué son y torzón podían agarrar, así se fueron formando en pandillas y en grupos de delincuentes, porque de algún lado debían de tener para la motita o el chemo, y la vagancia, pues también cuesta, no es de gratis, y ahora, con eso de las becas, cuando menos los reciben en algunos lados y les enseñan la chamba y en las casas pues cuando menos llevan algo para la sopa y las relaciones pues se mejoran con los chavos y los padres, el asunto es que no llegan muchos apoyos para las mujercitas y a esas, pues las traen en joda…”.

Y cuando vemos que las investigaciones nos indican que cuando menos el 13% de los adultos mayores viven en soledad pues es para pensar mucho lo que estamos viviendo en nuestro país, anteriormente los abuelitos eran recibidos en las casas de sus familiares y ahí estaban, los cuidaban y les atendían, pero esa costumbre se ha ido perdiendo y la soledad es enorme en muchos casos de los viejos, en muchas familias el tener a un viejo enfermo o en etapas de muchos años y enfermedades terminales es motivo de peleas entre los familiares que se reclaman o exigen que la responsabilidad caiga en unos cuantos, mientras los demás hacen que la Virgen les habla y así no hay forma de tener o contar con ayuda profesional que pueda apoyar a las familias y a los viejitos en tales condiciones. Algunos políticos de derecha nos indican que, anteriormente, los viejillos se estaban en las casas tomando el sol y el chocolatito sopeado, pero ahora, muchos, andan en la política y en el sector administrativo del gobierno… cuestión de enfoques y de joder…

Y no son pocos los que me preguntan sobre las razones por las que Morena no admite más afiliaciones y la explicación que tengo es que con el impacto electoral la avalancha de solicitudes era impresionante, miles de gentes querían afiliarse a Morena, muchos convencidos de que por ahí vendría el cambio político prometido, otros, con la esperanza de que al final de cuentas muchos oportunistas y solamente porque no existían otros posibles candidatos, lograron obtener puestos políticos importantes, incluso sin hacer campaña ni tener antecedentes de que les interesaba la política o tenían intenciones de hacer esfuerzos para lograr los cambios en el país y así se subieron muchas alimañas al carro del poder y, los vemos pelear por los puestos y presupuestos, muchos, brincando de un grupo a otro y, otros, simplemente porque fueron dejados de sus propios organismos políticos y por no dejar se afiliaron o compitieron por Morena y así hemos visto a muchos políticos de otros grupos que siempre compitieron o rechazaron a AMLO ahora, ser importantes personajes en el gobierno actual y los resultados pues a’i se van viendo, porque cuando les exigen trabajo o disciplina o lealtad absoluta pues no renuncian, simplemente, se rajan y se van, pues si no les costó nada llegar a esos puestos, dicen algunos, y los que siempre se han fletado en la joda, los que siempre han sido leales a carta cabal no tienen nada, no les pelen ni les dan con el cuento de que se lucha solamente por las convicciones y así, cientos de profesionistas que ahora no ven futuro ni recursos en el país abandonan a México y se van a buscar la papa a otros lados no importa que lleguen de lavaplatos o jardineros, el caso es irle buscando porque en México muchas puertas están cerradas o bien no tienen los salarios necesarios para que la gente pueda desarrollarse adecuadamente, no se trata de igualar en la miseria y la pobreza, se trata de hacer JUSTICIA SOCIAL y, esta, parece que no es entendida en muchos lados. Pues es bien simple, los ricos pueden aceptar salarios bajos menores al del presidente, pues ellos tienen recursos para sostener su nivel de vida, por ello, muchos empresarios están cobrando como pobrecitos, pero siguen viviendo bien y cerca del que MANDA que es importante en la política, porque se pueden abrir las arcas DEL QUE PAGA, Y ESTA ES, AL FINAL DE CUENTAS, LA MOTIVACIÓN DE ESTAR EN LA POLÍTICA, los ricos empresarios y hombres de negocios que están en la política no están ni por convicciones ni ideales, están porque o tienen que sostener sus niveles y proteger sus negocios o porque andan en busca de nuevas rutas en los negocios. Así, pues vemos que muchos fracasan y se rinden o se rajan o la riegan para tener el pretexto de salir del huacal, total, las cosas así se van dando en el país y sería bueno hacer una gran reflexión sobre el tema… ni modo que los ricos se afilien para no ganar, faltarían a su naturaleza…