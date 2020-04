“Centinela” comprueba dudas: Esto, entonces, está de miedo

La filosofía de “la realidad como es”, que Hugo López-Gatell explicó este miércoles en la conferencia “nochera”, dio al traste con el manejo “tranquilizante” que impusieron desde el principio sobre la verdadera dimensión de la pandemia de “Coronavirus” que aqueja, particularmente, a México.

La explicación rápida del modelo “Centinela” (de vigilancia epidemiológica, del que mucho se había hablado, pero no con peras y manzanas), reveló el subsecretario de Salud, permite reconocer el número aproximado de casos que realmente tendría en México.

Y la ecuación es simple, si hoy tenemos 3 mil 181 casos, solo, sin nervios, hay que multiplicar por ocho y lo demás es “no asumir que lo que no se ve no existe”… “¡Mamáááá!”…

Bajo esa premisa, que ya muchos temían, en México entonces tenemos algo así como 26 mil casos reales. ¿Por qué? Porque muchos contagiados no fueron a consulta, no tenían síntomas, o su médico no lo detectó. Pero “Centinela” sííí…

El asunto aquí no es si “Centinela” nos revela la neta de las netas, sino que, entonces, la Secretaría de Salud ya, de antemano, nos da una ración de paracetamol. El resto será solo cuestión de si lo imaginamos o no, lo de vivir casi en una peliculesca realidad de “zombies”…

LAS ‘PRUEBAS RÁPIDAS’ QUE CONTESTA LÓPEZ-GATELL

Si hay alguien más escurridizo que un virus, ese es Hugo López-Gatell, pero mucho de ello es gracias a su preparación profesional y trayectoria médica, o “científica”, como afirma el Presidente de la República.

Casi como tronar dos dedos, este miércoles, en la conferencia de las 19:00 horas, primero desacreditó el uso de túneles y arcos sanitizantes, “porque si no fuera por el riesgo que implican, diría que es un desperdicio de dinero”. ¡A volar la esperanza!

Enseguida, desactivó el entusiasmo del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre las pruebas rápidas para detectar el “Coronavirus”. Sin mencionarlo, volvió a batear el uso de lo que llamó “tiras reactivas”.

Ninguna de las más de 10 marcas de estas pruebas que se venden tienen utilidad para establecer la enfermedad del Covid-19. Anden, que si sabe.

LÓPEZ OBRADOR DA CHAMBA A SALAZAR LOMELÍN

Hasta la media noche de este miércoles, a Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, seguramente, le dolía el coscorrón que le dio el Presidente López Obrador.

Luego de preguntársele que opinaba sobre el plan alterno presentado por el empresario a nombre de la agrupación que representa, y de su reclamo porque el gobierno “les cerró todas las puertas”, el Mandatario federal no se midió en su chunga.

“Que mejor ayude hablando con las grandes empresas deudoras del SAT para que paguen lo que deben… Carlos está en su papel de defender a su gremio, pero que entienda que yo estoy aquí para defender los intereses de todos los mexicanos, y darle preferencia a los humildes”.

Aunque por la tarde Salazar Lomelín dijo que lo que ellos intentan es “llevar ideas”, y si no se aceptan buscarán otras, los malosos creen que hasta este jueves, el empresario seguía revisando listas de deudores a quien visitar. Ni modo, chamba es chamba.