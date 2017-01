CDMX, 100 años sin Carta Magna

En el debate expuesto de iniciativas de ley de la CDMX, alguna parte sin éxito en las sesiones de los Diputados Constituyentes, que no prosperaron en su totalidad, es atribuido a los diferentes orígenes de los representantes populares con mandato en su seno, como elementos legislativos elegidos en esta Primera Asamblea Constituyente 2017, que quizás sin vigencia total por su carácter localista, es el contraste con las deliberaciones Federativas de hace 100 años. En la Constitución del 5 de Febrero de 1917 en Querétaro, a la que se le puede dar alcance dialéctico 100 años después, para superar los principios más avanzados y triunfales del Movimiento Armado de la Revolución Mexicana, para constatar y superar en esta nueva Constitución, que se logra pacíficamente por la CDMX, y poder mejorar el tino social, político y económico de algunas de esas exposiciones anacrónicas en la Carta Magna actualmente en vigor.

Es decir no puede haber una comparación cronológica en las disposiciones legislativas como se llevan a cabo ahora, por sus naturales diferentes épocas, pero gracias al acierto y al esfuerzo político del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y de la intensa labor de las fracciones parlamentarias tanto de la Asamblea Constituyente, como en el tuno después que tendrán los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el Palacio de Donceles y poder comparar lo que se logró en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro el 5 de Febrero hace 100 años, al momento actual de 2017 con sus peculiares diferencias.

Sin embargo es indiscutible el buen tino del trabajo que están realizando los diputados constituyentes con Alejandro Encinas Rodríguez como Presidente de su Mesa Directiva, y de Porfirio Muñoz Ledo, que desde la Reforma Política del Distrito Federal, ha llevado el control de los contenidos del proyecto legislativo de la Asamblea Constituyente a punto de concluir.

Sin embargo no todo lo que se ha presentado en los 29 numerales de los 16 temas, ha logrado la anuencia para su eventual promulgación tras no encontrar el acuerdo respectivo en las mesas de consulta pese a la intensidad de sus deliberaciones. El tiempo ya se agotó y está por concluirse, el último día del mes de Enero, por lo que los trabajos de la Asamblea Constituyente terminan fatalmente dejando pendientes los temas más controvertidos no necesariamente los más importantes.

Por lo que seguramente no les queda a los legisladores otro recurso, que objetar el tema o los temas que no superaron el consenso por evidente incompatibilidad legislativa.

Hay afortunadamente una incipiente Carta Magna para la Ciudad de México, aunque no se hayan aprobado todas las propuestas de los legisladores. Ninguna ley que sea debatida en un órgano legislativo debe de ser aprobada, si los grupos parlamentarios no logran llegar a una redacción que recoja el espíritu y la letra del beneficio que se persigue. Por ello si persisten diferencias y no se produce el consenso legal que corresponda, se les pueden dejar a un lado por no poder superarse esas discrepancias.

En cambio la mayoría de los 29 numerales que se contienen en los 17 temas propuestos, hay resultados favorables. En las altas horas de la noche o en las primeras horas de la madrugada de hoy y seguramente de mañana, se lograrán algunas de las aprobaciones más significativas.

Por ejemplo la revocación del mandato para los servidores públicos de la ciudad, que fue una propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, fue aprobada junto con la de los alcaldes. Asimismo el referendo para reformar también, el texto constitucional de la reelección de los diputados por una sola vez. Asimismo se estableció un ingreso mínimo vital para los capitalinos y la voluntad anticipada de los enfermos desahuciados que así lo dispongan junto con su familia, que en adelante tan pronto entre en vigor la flamante Constitución puede ser aplicado.

Algunos temas como la reducción de la edad de los 18 años a los 16, para votar en las elecciones que se celebren, está pendiente. Igualmente no está aprobado todavía un régimen de pensiones y ahorro para personas no asalariadas. Podrán votar también si se aprueban o no los argumentos a favor para que personas privadas de su libertad, que no hayan recibido una sentencia corporal definitiva, puedan votar. En algunos legisladores no se supera el carácter vengativo de las leyes. Ni modo.

En fin de los 75 numerales están pendientes de ser aprobados al menos 6 de ellos o en su caso quedarán fuera de su consideración legislativa. Podemos estar equivocados.

