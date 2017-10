Castillejos, fuerte, dentro y fuera de Los Pinos

El sábado fue día de fiesta para los abogados más influyentes del país, al menos para los amigos de Humberto Castillejos, a quien conceden el título de Jefe.

Su boda con Paulina Landa confirma la justificación oficial de su renuncia como consejero jurídico del Presidente Peña Nieto; la asistencia de éste indica qué tan dentro de su corazón permanece y fortalece la sospecha de que su dimisión en realidad se trató de un retiro estratégico para estar en condiciones de optar a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a Fiscal General de la República.

La ausencia de todo el gabinete presidencial, en especial de los cuatro presidenciables de Emilio Gamboa (José Antonio Meade, Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro) fue para evitar una posible contaminación mediática y política por la presencia del ex Presidente Carlos Salinas, o quizás tenga que ver con la mala relación que mantuvo con la mayoría de los secretarios durante su permanencia en Los Pinos.

Pero la asistencia del Salinas, que, según testimonios, se vio muy contento, tuvo la virtud de borrar de una vez por todas las sospechas de posible vinculación con el asesinato de su hermano Enrique Salinas de Gortari a partir de dos llamadas telefónicas que Humberto habría hecho, usando el teléfono de su padre, Marcos, a alguien del entorno del hermano del ex mandatario.

Conforme a la investigación de 2005 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, “se ha establecido, en forma indubitable, que el entonces asesor de la PGR en asuntos internacionales (Castillejos) contactó a una persona cercana al entorno del ingeniero Salinas.

“El aparato telefónico del que se realizaron las llamadas estaba registrado a nombre de su padre, Marcos Castillejos”.

Si el ex Presidente Salinas tuviese la sospecha que de alguna manera el ex consejero jurídico de Peña Nieto hubiese estado vinculado al asesinato de su hermano Enrique, no habría asistido al festejo; lo contrario habría sido contra natura.

De hecho, en su libro “La Década Perdida” editado por Debate en 2008, el ex Presidente aborda el caso de la página 272 a la 286, no menciona el nombre de Castillejos que, sin embargo, declaró en aquella época en la PGJEM.

Pues bien, Castillejos ya dio veracidad al pretexto de su salida de Los Pinos; demostró que su cercanía con el Presidente Peña Nieto sigue siendo extraordinaria; exhibió su inocencia en el caso Enrique Salinas, y sus amigos abogados, cuya influencia aprovechan en el Poder Judicial de la Federación, brindaron ayer por su felicidad y porque el Jefe les comprobó que sigue tan fuerte como cuando construyó la poderosa red que va de la PGR a juzgados, tribunales de todo tipo e incluso al pleno de la Corte.