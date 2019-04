Castañas en el fuego

PA’ SU MECHA, LO ESTAMOS LOGRANDO: OAXACA DE MAYOR DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL PAÍS Y ESO QUE, APENAS COMENZAMOS…

Y algo sucede en la seguridad o existe mucha hambre o existe mucha impunidad, el colmo lo vemos cuando en Ecatepec, Estado de México, el día 9 de abril por la noche llega un vehículo con luces encendidas y se baja un tipejo supuestamente para comprarle tamales y después de comerlos, aparece otro cómplice y asaltan al pobre vendedor de tamales y nadie hace nada. Esto quiere decir que existe tal impunidad que se les hace fácil hacerlo en la calle a cualquier hora del día, que entienden los malosos que la política de perdón no les castigará por sus culpas y los malosos no entienden que el perdón es para dejarlos libres sino para brindarles una oportunidad de mejorar su calidad y nivel de vida con un buen comportamiento, pero como dice el dicho: “perro que come huevo, aunque le pateen el hocico o bien, son como las moscas, vuelen a donde vuelen siempre regresan a la misma mierda”, así, sin duda, la conferencia mañanera donde interviene Jorge Ramos, que no tiene otro objetivo en la vida que poner en entredicho a los hombres del poder, exhibe que, en México, sigue siendo un problema prioritario el de la seguridad y el nivel de violencia y por más que pretendió el presidente confundir las cifras, finalmente, el dato del número de asesinados en los meses de su mandato no es invento, sino, resultado de la consulta y dados por sus mismos colaboradores y si habla de muertos diarios pues si multiplica los muertos al día por treinta o treinta y un días pues, las cifras, son similares, así que ahora los “estrategas” de la comunicación de AMLO se enfrentarán a dos problemas: uno a la necedad del presidente de creer que puede ser un buen torero o dejarnos la bola o darnos bola a todos y, no todos andamos en la espera de que nos den chance de hacer preguntas puestas como bolitas al pie o para cachar , sino que hay gente pensante que sabe de su labor y trabajo y que despierta, porque entiende de que este es el camino para servir a los lectores o audiencias, no en colocar en peligro a la patria con preguntas capciosas o mal intencionadas, sino, simplemente, viviendo la realidad y preguntando honestamente y con valor y, este fenómeno, se desatará ahora en todas las mañaneras porque dicen y dicen bien que, los periodistas, en muchos casos son: “como los perros de rancho, solamente el de adelante sabe a qué le va ladrando” y así se desatan los ladridos, unos con sentido y otros por copiones. Por ello, los mismos periodistas que ahora sufren de la austeridad republicana y andan con el Jesús en la boca y pidiendo para el camión, les caló lo dicho por nuestra compañera Isabel Arvide, sobre las pésimas condiciones en que se encuentran muchos de ellos ya que desde hace años, algunos empresarios no pagaban sino que daban el espacio a los reporteros para que ellos hicieran su luchita y vendieran las notas, mientras, ellos, se embolsaban los presupuestos y ganancias, así que hay muchos dueños muy ricos con periodista muy jodidos o injodibles…

Recordemos que en la campaña de Vicente Fox, los medios y los periodistas cansados por los desmanes del poder se lanzaron a un apoyo incondicional en su favor y, él, pensó que todo se lo debían, el caso era que se hacía esa maniobra con el fin de que no avanzara Cárdenas y se diera valor al cambio previamente pactado, desde la cima del poder, para dar el poder al panismo y no a la oposición de izquierda, pero, al llegar Fox al poder y no resistir la crítica y los comentarios comenzó a declarar que no había que leer los periódicos y cosas por el estilo, llegando al colmo de que los medios y comunicadores dejaron de ver seriamente al mismo presidente y hacer lo que él hacía, insultarle y burlarse de él como él pretendía insultar y burlarse de los medios y periodistas y, así le fue…

Se dice hoy en día que la nueva política está basada en que: “de nada sirvieron los cien mil millones que dicen gastó Peña Nieto en promocionarse él y su gobierno, porque al final de cuentas terminó con menos del 14 por ciento de aprobación”, pero esto no es por el gasto, inversión o cochupos en la comunicación, es por las deficiencias del gobierno, por la corrupción mostrada y estimulada escandalosamente en acciones mediáticas y, sobre todo, en que la sociedad mexicana estaba o está hasta la madre de los políticos, de los partidos y del mismo gobierno tradicional donde afloró la corrupción, el cinismo y la ineficiencia y así, se volcaron a dar treinta millones de votos en favor de AMLO, para darse la oportunidad de un cambio, esto no quiere decir que todos esos votantes están en favor de AMLO, sino que están hasta la madre de la corrupción, la ineficiencia y el cinismo y no vaya a caer el presidente, no por él, sino por los colaboradores que ya sacaron las uñas y muestran su ambición en tales prácticas y así comenzaron con las filtraciones y, con el pretexto de la libertad y de la democracia, se dan los golpes entre grupos por encima de las mismas preocupaciones de AMLO que cree que con regaños y no acciones las cosas se compondrán, a menos que todo sea un jueguito para dar una cara cuando andan en otras cosas… y eso, también, es grave porque cuando se descubren las mentiras y las manipulaciones y esto es labor del periodismo, las caretas caen y la credibilidad y la confianza se pierden… recordemos que las diferencias y ambiciones no se resuelven en un desayuno, porque: “nada se puede decir ante un par de huevos”, por ello, desayunan chilaquiles…o contratan a los Juanitos, para que saquen las castañas del fuego, como los gatos.