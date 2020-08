Caso para el Inspector Ardilla: ¿quién difundió videos de sobornos?

No se equivocó ni exageró Porfirio Muñoz Ledo cuando reveló que Andrés Manuel López Obrador es el hijo único laico de Dios. Ayer recuperamos la fe porque comprobamos que si existen los milagros.

Por esas casualidades casuales, pero definitivamente causal, como diría el santo padre de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, apenas el presidente López Obrador habló de la conveniencia de exhibir el video que prueba sobornos a legisladores para aprobar las reformas del Pacto por México, he aquí que el escandaloso episodio se difundió en You Tube.

Su difusión, como aquel audio de la conversación entre los hermanos Adriana y Raúl Salinas que supuestamente implicaba a su hermano Carlos en el manejo de unos dineros, fue un regalo divino para el presidente Ernesto Zedillo, hoy debemos decir. Parafraseando a López Obrador, que le cayó como anillo al dedo, al igual que la pandemia.

Regalo divino o anillo al dedo, la difusión del video, rechazada por la Fiscalía General de la República que ni siquiera lo tiene aún como prueba aportada por Emilio Lozoya, y negada también por el hermano del ex director de Pemex que alega no tener cuenta en You Tube, dio oportunidad este martes a López Obrador de ofrecer su mejor versión, el del candidato sempiterno denunciando la corrupción del pasado neoliberal.

Al mandatario no le falta razón en todas sus denuncias, pero en su explotación mediática del video le faltó pedir a You Tube explicar el origen de su difusión, de la misma manera que exige a Twitter explicar cómo es que cualquiera que esté dispuesto a gastar sumas millonarias puede usar la red social para atacarlo, a su gobierno y también a su familia.

Si no fueron la FGR ni el hermano de Lozoya los autores de la difusión, ¿quién podría tenerlo en su poder para hacer el milagro a López Obrador a grado que se permitió la satisfacción de que en sesión de sin pago por evento en Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas pasara en la mañanera las vergonzosas imágenes de empleados de senadores panistas recibiendo pacas de dinero de un probable funcionario de Pemex?

En los documentos que preparó el ex director de Pemex para su regreso a México a enfrentar a la justicia, sólo habla de un video, a diferencia de los medios de comunicación que mencionan hasta 14 y, en un caso, un largometraje que duraría l6 horas pues recuperaría la grabación de todas las entregas de sobornos.

Descubrir la identidad de quién usó a You Tube es un caso para el Inspector Ardilla de Hanna-Barbera, pero Alejandro Gertz Manero debe poner atención al asunto porque la FGR podría quedar en entredicho pues no es creíble que a estas alturas no tenga las pruebas que ha aportado Lozoya.

Alguien de la FGR, no necesariamente el Fiscal, pudo sacarlo de la carpeta de investigación y subirlo a You Tube por sí mismo o por interpósita persona, pero también podría ser alguien de Palacio Nacional que entendió la necesidad de su jefe de pasar el video hoy en la mañanera y para no meter en líos legales al mandatario usurpó la identidad del hermano de Lozoya y lo colgó en la red social.

Meras conjeturas hasta que, en beneficio de la transparencia, You Tube le platique al presidente quién difundió el video antes que el Inspector Ardilla se muestre más eficiente que la FGR.