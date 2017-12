Caso Miroslava: El que planeó el crimen, el que lo ejecutó y el que lo facilitó…

Imprevistos convierten a muchos en presas del silencio; en política, de sobra sabido, no todo es verdad ni todo seriedad, y mucho menos honorabilidad

A Baena, con quien seguramente volveré a discutir

A menudo ocurre que los imprevistos, a veces pesadas losas que caen sobre lo que se pregona, convierten a muchos en presas del silencio.

Cuando la realidad hace un giro, principalmente en temas de integridad, se quedan sin palabras y sin argumentos.

Ocurrió hace más de tres años con el caso Ayotzinapa. Apenas horas después de los inimaginables hechos que desaparecieron a 43 jóvenes normalistas, la Izquierda en macolla no encontraba hoyo dónde meter la cabeza. El PRD, Morena y PT, principalmente, lo siguen haciendo. Prefieren culpar al Gobierno federal que sacarse del bajo calzón todos los desechos.

Ocurrió luego sólo a Morena con el caso de la presunta vinculación del Jefe Delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, con Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, líder de un grupo delincuencial dedicado a la venta de droga y abatido por la Marina junto a siete de sus cómplices en julio pasado.

Al líder del partido y hoy candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se lo tragó la tierra durante días.

Algo parecido hizo con el caso Eva Cadena en Veracruz, émula de René Bejarano.

Difícil que alguien se jacte de no romper nunca un vaso.

En medio de dos contextos, uno, la denuncia contra el PRI desde Chihuahua por un supuesto desvío de recursos de Hacienda a campañas estatales del PRI en tres estados, en el que mucho tiene que ver la actividad acusadora y el posterior “lavado de manos” del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y dos, la confrontación verbal entre José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, por los estados en los que la violencia e inseguridad rebasa a los gobiernos, cuatro de los cinco principales gobernados por el PAN-PRD, asegura el aspirante tricolor, al panismo le estalla en la cara el caso Miroslava Breach.

Apenas 10 horas después de difundirse ayer la transcripción de dos audios de una plática entre la periodista asesinada en marzo y Alfredo Piñera, vocero estatal del PAN de Chihuahua, y de que éste entregó la grabación a Hugo Amed Schultz, ex alcalde panista de Chínipas, y a su vez éste al grupo criminal de “Los Salazar” (liderado por Adán Salazar, “don Adán”), Anaya sólo alcanzó a decir “espero que Corral resuelva el homicidio de Miroslava”.

En política, de sobra sabido, no todo es verdad, ni todo seriedad, y mucho menos honorabilidad.

El caso Miroslava, toda proporción guardada, casi equipara (y lo repito, casi) al panismo chihuahuense con los hostigadores de la tragedia de los normalistas, el matrimonio Abarca.

Vaya, una conversación que en su momento debió ser sumamente reservada, aun sobre la excesiva “valentía” de la corresponsal de La Jornada, fue encaminada a un desenlace fatal por dos panistas de jerarquía en el partido.

Esta historia de las que México ha vivido una larga lista (homicidios de periodistas) tiene una profundidad más esclarecedora de lo que hasta hoy se sabe y se dice. Breach contó mucho, sobre todo de actividades y andanzas de Amed Schultz, publicadas principalmente en Proceso y La Jornada.

Son tiempos electorales y bajo advertencia no hay engaño, el entorno se llenará de lodo. Saldrá mejor librado quien mesure más sus actos y su lengua.

Hay cosas más que ciertas. Por ejemplo, y que levante la mano quien lo desee rebatir, Chihuahua (ya que es buena referencia), Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, cambiaron de partido en el gobierno. Están encabezados principalmente por PAN y PRD que prometieron que con ellos esos estados sería luego un paraíso. Nada, son el infierno.

Doce años de gobierno federal panista no pudieron contener lo que ciertamente inició en gobiernos priístas, al contrario lo avivó más.

Como lo han dicho varios, esto es apenas un poco de lo que está por venir.

Pero allá del PRI si no lo aprovecha, no para curarse en salud, sino para que otros no se la den de inmunes.

