Carstens, ahora de ‘Grinch’

La esfinge o sombra de Trump está por verse si realmente es terrorífica. Como el mismo aun gobernador del Banco de México lo reconoce, la película apenas es un tráiler. No vaya a ser y resulte comedia

El todavía gobernador del Banco de México quiere “aguitarnos” la Navidad, el inicio de Año Nuevo y los 20 días del primer mes antes de la toma de protesta como Presidente de Estados Unidos de Donald Trump.

Como José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, o Ildefonso Guajardo, de Economía, debe tener pormenorizada nuestra suerte a partir del arranque de la administración del republicano. Al resto de los mexicanos no nos falta imaginación.

Entonces con todo lo dicho hasta ahora por quien derrotó por paliza a la demócrata Hillary Clinton solo nos faltaba el tenebroso ímpetu de alguien para terminar de poner nuestro ánimo por los suelos.

La realidad, sin embargo, nos acorrala con sucesos en donde la fantasía previa a una celebración navideña o de fin o inicio de año se convierte en verdadera escena de miedo, de pavor. Este miércoles fue Tultepec: Hasta anoche 34 muertos.

La esfinge o sombra de Trump está por verse si realmente es terrorífica. Como el mismo aun gobernador del Banco de México lo reconoce, la película apenas es un tráiler.

No vaya a resultar comedia.

A Carstens lo conocemos por varias cosas, entre ellas, su capacidad para desempeñarse en cargos como el de gobernador del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y, de sobra al nuevo, adelantándonos, como Gerente del Banco de Pagos Internacionales con sede en Suiza.

Está en el reducido grupo de mexicanos salidos de la política y con desempeño posterior con eficacia en el extranjero, sobre todo en cargos relacionados con economía y finanzas, como José Ángel Gurría, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari (Dow Jones).

Pero al ex Secretario de Hacienda también se le reconoce por sus habilidades para jugar béisbol, así como para tomar con humor los riesgos económicos del país, casi al filo de la navaja.

Sobre las crisis económicas internacionales habló de “catarritos”. Pero sobre todo cuando a Estados Unidos le da “neumonía”.

Dijo de la inexistencia de “balas de plata” para aminorar la pobreza y aumentar el empleo.

Alguna vez dio muestras de espiritualidad: “En estos momentos de crisis, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.

Del “catarrito”, siempre con la economía internacional en la boca, pasó a “un gran tsunami del exterior”, a “aguas picadas que mueven el barco”, al “huracán Trump, categoría 5”.

Vaya todo un hacedor de aforismos, pero apegado, entre gracia y gracia, a los libretos de Mary Shelley.

De cualquier forma, Carstens será parte de los cinéfilos obligados, como todos los mexicanos, a ver todos los capítulos de la posible película de terror, pues estará al frente del Banxico hasta julio del 2017.

En un descuido el filme de Trump deba compartir tiempo y espacio con otras producciones, digamos “Estado de México-Coahuila-Nayarit productions”, y entonces sí no solo terror sino hasta pavor.

Pero, a ver, el pasado lunes, Carstens sacó el petate del muerto: “Vimos los cortos de una película, vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no. Entonces ahorita lo que hemos visto son los cortos y a partir del 20 de enero va a correr la película”.

Eso y gritar “!ahí viene el lobo!” es igual o lo mismo. No fue la intención, pero advertirlo en plena temporada navideña es como para no dejarlo entrar a ninguna posada. Por Grinch.

¿O hablar de Trump como una posible película de terror es mera fanfarronada?

De entrada pone a pensar.

En el 2015, un huracán real, el “Patricia” era considerado el más poderoso de la historia en pasar sobre México. Protección Civil, Ejército, Marina, gobiernos, todos se atrincheraron. Lo esperábamos como a un ejército invasor. “Patricia” llegó a superar la categoría 5.

De pronto, en horas, se desinfló. Claro, “Patricia” era un fenómeno natural. Trump es una deformación natural.

Hay visos, sin embargo, también de una recomposición. Esta semana circuló en portales y redes sociales el nombre de Jovita Carranza, empresaria de origen mexicano con amplia trayectoria, quien podría ser nombrada responsable de la Oficina del Representante de Comercio Exterior.

Es decir, la tormenta podría amainar.

Aunque con las amistades que se trae Trump tampoco esperemos un cuento de hadas.

sextopatio@gmail.com

rcruz@impacto.com.mx

Twitter: @RobertoCZga

www.sextopatio.com.mx