Carmen Aristegui: Derechos Humanos

De la amplísima relación de casos pendientes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, presentará a la nueva Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero están, desde luego, los más dramáticos, que se mantienen en la memoria de los mexicanos porque nos han avergonzado ante el mundo y ante nosotros mismos, por la evidencia de un gobierno que encubre a los responsables porque obedecían órdenes superiores que no se han querido revelar para no abrir la trama de una política de represión y violencia institucional que se desplegó todo el sexenio.

Los casos de Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatoaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo y Ocoyucan, no se han concluido y permanecen como baldones y mal ejemplo de lo que es una práctica de gobierno que ha generado un clima de violencia extendida que empezó o se disfrazó en el uso del Ejército para la persecución del narcotráfico y que, al cabo de dos sexenios se ha rebajado a las Fuerzas Armadas para cumplir encargos fuera de su misión y razón de ser. Así se causó un doble daño a la nación cuando, no sólo se reprime arteramente con el uso indebido del Ejército sino, también, se denigra a éste, al encausarlo hacia donde no es su función constitucional.

Pero el efecto pernicioso no termina ahí, sino como dice el presidente de la Comisión, existen casos como el de Ayotzinapa que incluso se comete el delito de involucrar a inocentes para cubrir las apariencias de que se castiga a los responsables, como ocurrió con Erick Sandoval Rodríguez, a quien se le atribuye sin fundamento tratarse de la “Rana” cuando no hay manera de acreditarlo con rigor y juridicidad. Como éste, seguramente, existen otros en donde los inocentes están encarcelados y los delincuentes gozan de plena libertad. Así una mentira para cubrir otra, va haciendo más grande y grave el agravio a la justicia y complicando la labor de la propia CNDH y de la misma opinión pública, que recibe información falsa sistemáticamente.

Así se va degradando y pervirtiendo el sistema de gobierno tapando hoyos haciendo otros hasta quedar atrapado en la contradicción y la evidencia de la simulación y el engaño. Una vez que esto ocurre se opta por controlar la información gastando cuantiosos recursos para propaganda presidencial pero más para la compra de medios e informadores. La bola de nieve va creciendo y acumulando el paralelismo entre la verdad y la mentira institucional. Sólo la CNDH conserva constancia de la verdad en el archivo vivo y en proceso, de los crímenes de Estado que se heredan para su aclaración y justicia al nuevo gobierno democrático que se lo ha prometido al pueblo.

Pero entre esta lista de infamias y atentados a los derechos humanos falta el nombre de una mujer que fue víctima de la más cobarde persecución y calumnias junto con su equipo de trabajo y de los millones de ciudadanos que teníamos derecho a una información objetiva y veraz. Ella es Carmen Aristegui, que no aparece en la relación de los casos más sobresalientes de violación a los derechos humanos que han quedado en la impunidad y en el saldo de las grandes ofensas a la dignidad de los mexicanos por la cauda de manejos sucios con el concesionario de la radiodifusión MVS Multivisión Joaquín Vargas, para consumar un despido al trabajo socialmente necesario y honesto; utilizando una concesión pública que debería estar al servicio de todos y nunca de los intereses políticos del Presidente de la República y sus amigos.

La cadena entonces, de más y más violaciones a los derechos humanos, incurriendo en nuevos agravios para tapar los anteriores y así, sucesivamente, es el destino de un gobierno que empieza por ocultar sus desvíos del patrimonio público y continúa haciéndolo con sus acciones arbitrarias contra los ciudadanos de distintas filiaciones y actividades o gremios, atacando a los periodistas que no se pliegan al silencio y que denuncian con valentía y honorabilidad los hechos con toda su crudeza. La vida de decenas de periodistas ha quedado como muestra de lo que es capaz un gobierno atrapado en la madeja de sus intereses facciosos y de apoderamiento de bienes públicos. Lo mismo en el centro que en el interior, los gobernadores han tenido que recurrir al asesinato para acabar las denuncias de sus medios locales o corresponsales nacionales.

Fue así como la tendencia creció y, si bien a Carmen Aristegui no fue posible desaparecerla por la trascendencia que hubiera tenido, la muerte profesional en su desempeño periodístico se intentó consumarla mediante la violenta cancelación de su programa y la persecución legal con todos los recursos del poder. La salvación de la periodista fue su prestigio y la credibilidad internacional que la protegió hasta el fin del sexenio. Sin embargo, hoy todavía la impunidad de sus victimarios y la reparación del daño es una cuenta pendiente que el nuevo gobierno tendrá que cobrar para hacer justicia y resarcirle el daño causado. La probable asignación de la Subsecretaría de Derechos Humanos a Alejandro Encinas es una garantía que cubrirá a cabalidad.

México logrará su despegue como un país civilizado en el que el Estado de derecho prevalecerá sobre los dueños del poder, la impunidad será la peor herencia de un pasado que estamos obligados a sepultar para jamás revivir.