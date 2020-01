Cara a cara Santiago Nieto y Gertz Manero

Es probable que Marcelo Ebrard ignorara cuando presentó a Andrés Manuel López Obrador al ex fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, que le estaba ofreciendo los servicios del hombre adecuado para el espectáculo que planeaba montar a lo largo del sexenio: meter a prisión o, por lo menos acalambrar, a los corruptos de la época neoliberal y paralizar a lo que queda de oposición electoral.

Rápido se percató el entonces candidato de Morena a la Presidencia de la República que Nieto era el hombre adecuado para lo que él llama “cinito”, es decir, la exhibición y eventual persecución jurídica de quienes son estorbo para sus proyectos o francamente merecen cárcel por sus corruptelas.

Así que una de las grandes sorpresas en la etapa de transición fue la revelación del nombre del ex fiscal de FEPADE como uno de los hombres que lo acompañarían en el sexenio.

Nieto venía de sufrir la humillación de haber sido cesado por el encargado del despacho de procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, bajo el cargo de violar el código de conducta de la institución, referente a hacer pública información que está bajo resguardo del Ministerio Público.

El caso concreto fue la acusación prescrita de supuestos delitos electorales cometidos por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y su presunta vinculación con la empresa brasileña Odebrecht.

Desde luego el temor se apoderó de quienes influyeron en el cese del fiscal de la FEPADE. Y no les faltaba razón. Por ejemplo, Elías Beltrán y su esposa son sospechosos de manejos turbios con un abogado.

El gran debut en el espectáculo de Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue la congelación de cuentas de la empresa Hidrosina, a la que los medios de comunicación relacionaron de inmediato con el tema de moda en el inicio del sexenio, el combate al huachicol; en automático sus cuentas bancarias fueron congeladas aunque en pocos días fueron descongeladas; curiosamente, en la denuncia en su contra nunca se mencionó nada referente a la venta en sus gasolineras de combustible obtenido de quienes lo roban a Pemex.

No hubo culpables, pero espectáculo si.

A partir de ese momento, Nieto se convirtió en una celebridad. Uno de sus pasos siguientes fue la persecución contra todos los relacionados con el documental sobre el populismo con el que los hombres de negocios y el PRI creyeron que podrían parar al candidato de Morena.

Santiago Nieto ya estaba convertido en el brazo armado del Presidente.

Y así sucesivamente, hasta que el pasado 9 de enero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se quejó ante los embajadores y cónsules de México en el extranjero de la existencia de “unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia. Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que van contra la presunción de inocencia porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal y luego nos acusan de faltas al debido proceso. Pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos”.

Todo mundo dedujo que se refería a Santiago Nieto.

Al día siguiente, en la mañanera el Presidente asumió asumió como suyas las posibles culpas de Nieto.

Dijo que el titular de la UIF nada hace sin consultarle. Luego entonces, si alguien viola la presunción de inocencia y consecuentemente el debido proceso, es Nieto, pero también el Presidente.

De hecho, al día siguiente, cuando los reporteros le pidieron información sobre la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ex ministro Eduardo Medina Mora, López Obrador prometió que la ofrecería cuidando de no violar la ley.

Llegado el momento se abstuvo de hablar de Medina Mora y entretuvo a lo asistentes a la función de cine con información sobre el avión que usó Enrique Peña Nieto y que él decidió infructuosamente vender.

Pues bien, después de la queja del fiscal Gertz Manero era inevitable que surgiera un valiente que se atreviera a acusar ante la Fiscalía General de la República al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El atrevido es Jordi Segarra Tomás, el consultor político del despacho Silvestre Advocats a quien Nieto se refirió como sospechoso de lavado de dinero. Se trataría de violación a la presunción de inocencia y, consecuentemente, en daño al debido proceso.

En términos de abogados, Segarra Tomás puso a prueba al Fiscal. El mensaje es claro: querías a Nieto, ahí lo tienes.

¿Qué ocurrirá con su denuncia?

Debemos esperar los pasos procesales para saberlo, pero se equivocará quien crea que Nieto es manco.

Por lo pronto la denuncia de Segarra alegró a quienes han sido objeto de la atención del titular de la UIF y, aunque no están en la cárcel, evidentemente le temen, por lo que sea; bien porque hay elementos que permita suponer que pueden ser perseguidos o porque tienen la seguridad de que, aún sin ser culpables si son susceptibles de ser exhibidos y, mientras prueban su inocencia, son materia de escándalo y parálisis.

Como sea, la situación no es fácil para Nieto, dependiendo de lo que Gertz Manero decida hacer con la denuncia de Segarra.

Pero el episodio le ha servido para confirmar que algunos de los grandes medios de comunicación de la Ciudad de México le temen.

Aunque por la noche del jueves uno subió la nota a su portal de internet, el viernes ya no la publicó. Los otros 2 ni se enteraron o hicieron como que no se dieron cuenta, muy a pesar que el portal de la revista Proceso la difundió.