Acuerdo AMLO-Los Pinos rebasaría a Meade y deja oposición al Frente

En la columna Templo Mayor, del periódico Reforma, de hoy lunes surge la pregunta: “¿A poco Andrés Manuel López Obrador ya pactó con Los Pinos?” (http://ow.ly/HEER30j22Xu).

El sábado, en la revista IMPACTO, publiqué en este espacio “el posible pacto López Obrador-Peña Nieto” (http://ow.ly/NADn30j22nI) por la gran cantidad de indicadores, entre ellos el estancamiento de José Antonio Meade Kuribreña en un lejano tercer lugar, confirmado por la encuesta Massive Calle del mismo lunes 18 de marzo, con 13.09%, a sólo 3.69% de Margarita Zavala (9.4%), muy abajo de Ricardo Anaya (24.46%), por 11.37%, mientras Andrés Manuel, con 33.51%, supera al panista con 9.05 puntos.

Comenta Templo Mayor: “Y NO lo dicen por mera especulación, sino porque con tanto hilo se pueden hilvanar distintos sucesos que, en conjunto, dan mucho para pensar. De entrada, obviamente, están los insistentes guiños del propio AMLO para Enrique Peña Nieto con aquello de no habrá persecución, que habrá amnistía, que le cree cuando dice que no meterá las manos”.

La embestida del PRI-gobierno para aniquilar al candidato de la alianza Por México al Frente sin elementos convincentes alteró las posiciones con resultados inesperados para Meade Kuribreña, según los estudios de campo que hasta el momento consolidan al candidato de Morena.

La tesis de un pacto AMLO-Los Pinos va a contracorriente de la opinión que dio Mario Vargas Llosa ayer a Carmen Aristegui: “Tal como están las cosas en México tendría que haber una gran alianza de las fuerzas democráticas para enfrentar a López Obrador, quien ha tomado mucha distancia sobre los otros candidatos”.

El Nobel de Literatura ve en la administración de Enrique Peña Nieto el origen del problema: “La gestión actual de México es absolutamente fracasada y frustrada en el tema de la violencia; la administración de Peña Nieto ha sido desastrosa; en este sexenio ha habido muchísimos más fracasos que éxitos; si no, el riesgo del populismo no sería tan grande”

Sin embargo, en los últimos días hay un elemento más que evidencia el pacto Morena-Los Pinos: El aval del INE a la aspirante independiente Margarita Zavala Gómez del Campo, a pesar de las 700 mil firmas fraudulentas presentadas, las cuales, en montos diferentes, pero igual de escandalosos, dejaron fuera a Jaime Rodríguez “El Bronco” y a Armando Ríos Piter.

Además de los consejeros ligados con el PRI, la principal promotoría de Margarita estuvo a cargo de Benito Nacif, asesor de la fundación Humanismo Político, de la que Felipe Calderón Hinojosa era presidente. La relación de intereses políticos inició 15 años atrás.

Argumentos alrededor de Zavala tratan de exculparla del fraude en la operación de recaudo de firmas, en la que participaron miles de colaboradores, una medida con dos varas: Las firmas en beneficio se aceptan, y de las apócrifas tratan de deslindarla de toda responsabilidad.

En este tema, la columna del Reforma comenta: “Y PARA terminar de adobar el sospechosismo, la única independiente que logra la candidatura es la que le resta votos, directamente, a Anaya. Claro, a lo mejor son puras coincidencias y, en realidad, al final del arcoíris sí hay una olla repleta de oro”.

De acuerdo al Massive Caller, del 1.35% ganado por Margarita en la última semana, sólo el 0.28% perdió Anaya Cortés, mientras Meade Kuribreña bajó más de tres veces esa cantidad (1.01%).

Otro punto que agrega a la tesis del pacto AMLO-EPN, según Reforma, es la “insólita alianza PRI-Morena, ¡qué PRI-Mor!, para sacar adelante el nombramiento del Auditor Superior de la Federación”; David Colmenares Páramo, íntimamente ligado con el PRI, fue nombrado, en la Cámara de Diputados, por un periodo que termina en el año 2025, esto es, rebasa el próximo sexenio.

Y en un intento por sacudirse los negativos de la exoneración de la PGR al ex gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario, Meade Kuribreña propone eliminar el fuero en todos los niveles de gobierno, una bola ensalivada que levantará cejas hasta en las bancadas del PRI, donde unos brincan de cámara, pero sobre todo en las listas de candidatos a diputados y senadores (Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Jorge Estefan, Claudia Ruiz Massieu, Vanessa Rubio, etcétera), algunos de los cuales se alinearon al nombramiento del candidato a cambio de la garantía parlamentaria.

Los vientos de cambio, más que de continuidad política, se perciben hasta en la Iglesia católica. Destacan las palabras del arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, vinculado al grupo político del Estado de México, muy cercano a Enrique Peña Nieto, a Eruviel Ávila y a Alfredo del Mazo, por la obvia territorialidad de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, y como titular de la CEM y de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano.

Aguiar Retes declaró, el lunes, a El Universal: “Las alternancias son normales en una democracia; eso ya lo hemos vivido gracias a Dios ”, además de pedir que dejen de denigrarse los candidatos en una campaña de dimes y diretes, en clara alusión a la brutalidad de los golpes entre el PRI y el PAN.

¿Un pacto con López Obrador es la salvación del PRI? ¿Es la tranquilidad de los funcionarios salientes sellada con guiños, perdones anticipados, amnistía y garantía de renuncia a cualquier tipo de revancha..?

Lo claro es que en un escenario donde desacelera, peligrosamente, Meade Kuribreña, y se perfilan Andrés Manuel, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, el candidato panista de la alianza Por México al Frente NO es parte de ningún Plan “B” del PRI-Gobierno, y SÍ el enemigo incómodo que ahora encarna la oposición, el anti-PRI, la bandera que cambió el líder de Morena por un paño blanco.

