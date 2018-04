Los líos de Tatiana con López Obrador

Justicar a Andrés Manuel resulta más freudiano que ideológico. NO podemos confundir explicar con justificar. Tatiana tiene que lidiar con un historial de declaraciones floridas, viscerales y anacrónicas.

Escucho a Tatiana Clouthier en entrevista con René Delgado, enfrascada en la difícil saga de explicar las contradicciones e incongruencias de Andrés Manuel López Obrador, resultado de un largo camino de vida política pública, a partir del 2000 en la Jefatura de Gobierno del DF.

Tatiana tiene que lidiar con un historial de declaraciones floridas, viscerales, algunas esperanzadoras, otras anacrónicas, y las populistas que le ganaron una feligresía sólida, con altibajos en la curia de izquierda, unos que de pronto se adhieren y después se decepcionan, y se vuelven a adherir con la esperanza probabilística de una victoria, y otros que medraron en las antípodas y ahora están con él por simple chambismo.

En fin, un reto al que, me imagino, la coordinadora de campaña del candidato presidencial de Morena estudió y le dio vueltas hasta llegar a argumentos y justificaciones muy concretas.

Justicar a Andrés Manuel resulta más freudiano que ideológico, al menos para Tatiana, quien argumenta que el enemigo que lleva dentro el líder de Morena no es excepcional, que es el mismo que llevamos todos en el interior, y es parte de la naturaleza humana.

Sin embargo, el razonamiento es tautológico, ya que todo lo que hacemos los humanos, así sea magnánimo o malévolo, abominable o admirable, es parte de la naturaleza humana. Esto es, aún cuando se perciba muy perturbador, compartimos naturaleza con Adolfo Hitler y Mahatma Gandhi, con Charles Manson y Teresa de Calcuta, con Pol Pot y Nelson Mandela, con Stephen Hawking y Vicente Fox.

Pero no podemos confundir explicar con justificar.

Por ejemplo, justificar las atrocidades de Pol Pot o de Nicolás Maduro, por pertenecer a la especie homo sapiens es una falacia inducida, de igual forma lo es pensar que cualquiera puede emular a Gandhi o Mandela por la misma razón.

Si usted es simpatizante de Andrés Manuel, NO se rasgue las vestiduras, lo que digo es: el simple hecho de ser humanos no nos hace elegibles para tal o cual tarea, aunque todos los mexicanos, en ejercicio de sus derechos políticos, podemos aspirar a la presidencia de la república.

Decía el legendario alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia (1934-1945) que cuando intentaba solucionar grandes problemas o hacer proyectos enormes en la urbe, a veces llegaba gente buena y los echaba a perder. No es suficiente la intención, ni la integridad, aunque deberían ser virtudes obligatorias en los candidatos, eso lo decidirá el libre albedrío de los electores, que, para el terror de los resultados del 1 de julio, los expertos electorales aseguran que el voto se elige con el corazón, más que la razón.

Pero no deja de ser interesante ver cómo una luchadora social de la familia Clouthier Carrillo trata de NO contaminarse con estas incongruencias, y se da a la difícil tarea de justificar las propuestas históricamente fallidas, con el argumento de que su candidato NO es corrupto, y otras posiciones francamente insostenibles, como aceptar a Napoleón Gómez Urrutia como candidato a legislador por Morena, el partido creado por su candidato.

“No tienes que estar de acuerdo conmigo en todo, me dijo Andrés Manuel”, dice Tatiana, respecto a la justificación de ver en el mismo partido, compartiendo filosofía y proyectos, al hijo del ex líder minero acusado, con enormes evidencias, de corrupción multimillonaria y abusos contra el gremio.

La visión de la hija del Maquío es clara sobre el infame saqueo de las arcas públicas “donde levantes cualquier piedra (proyectos, obras o programas) hay corrupción”, tiene razón, sin embargo, la honorabilidad de su candidato no es suficiente, pero SÍ debe ser un requisito en Ricardo Anaya Cortés, José Meade Kuribreña y Margarita Zavala. Tatiana los tasa con el mismo rasero: “el PRI y el PAN son lo mismo”, dice la ex diputada de la bancada del PAN del 2003 al 2006, con un falible razonamiento que, llevado a los terrenos de Morena, aplicaría la misma acusación por la integración de personajes como Manuel Bartlett, “Napito”, los familiares de Elba Esther Gordillo: Fernando González y René Fujiwara; Lino Korrodi, Félix Salgado Macedonio, y más.

Imagino que esa libertad que le dió Andrés Manuel para NO estar de acuerdo con él en muchas cosas, sirve para rechazar el perdón a priori a la administración saliente y la tolerancia por las corruptelas, aunque no está claro en qué medida se dará eso.

Sin embargo, NO estar de acuerdo sin tirar la toalla, es muy cercano a la complicidad, a ‘hacerse de la vista gorda’, pero también es cuestión de matices, y, por la historia de la hija de Manuel Clouthier del Rincón, estoy seguro que esa tolerancia tiene límites bien marcados, y no los rebasará.

Entiendo el motor que mueve a los Clouthier Carrillo, es el mismo que movió al Maquío, pero no comprendo cómo es que Rebeca, candidata por el PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, tiene puesta la confianza en Ricardo Anaya, y Tatiana en López Obrador, pero además, Manuel juega para senador independiente, y no tiene preferencias en ningún partido, pero lo veo más cercano a Morena que a otros, a pesar de que fue diputado externo en la bancada del PAN en San Lázaro.

También lo veo como candidato presidencial en el 2024 ¿por Morena..? depende de los infiernos operativos que enfrente Margarita Zavala para llevar una candidatura presidencial independiente en las 32 entidades de la república, donde hasta los ejércitos de los partidos resulta insuficiente.

Creo que Andrés Manuel gana mucho con Tatiana, y esta crece enormidades en exposición mediática y posicionamiento, una mancuerna que necesitaba el tabasqueño, ojalá la escuche a profundidad y con atención.

