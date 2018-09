Acelera Pacto de Impunidad; Gutiérrez y los Duarte, por el camino de Elba.

La posible liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario General adjunto del PRI preso en Chihuahua, acusado de desviar 250 millones de pesos del erario a campañas, es el primer paso para iniciar la exoneración del ex gobernador César Duarte Jáquez, hasta ahora casi imposible, pero con los acuerdos de impunidad entre dos gobiernos sintonizados para beneficio mutuo no existen imposibles.

La PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal de Gutiérrez Gutiérrez, una maniobra federal para dejarlo en libertad como certificación de que el pacto sellado en la campaña presidencial está impreso en la línea de tiempo de la Procuraduría General de la República, bajo el mando de Alberto Elías Beltrán.

El actual Procurador de facto -encargado de despacho, si se quiere- no pasó por el Senado y se mantiene temporal, por designación del Ejecutivo, desde el 16 de octubre del 2017. El próximo mes cumplirá un año en esa “irregularidad” cómoda, para efectos de los concordantes.

En esa línea de tiempo trazada por el sucesor de Raúl Cervantes en la PGR se activó la trampa sembrada desde el inicio del sexenio, en tiempos de Jesús Murillo Karam, para echar abajo el caso de Elba Esther Gordillo en el momento requerido.

Ese momento requerido causó efecto después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 1 de julio, y el mismo día de la entrega de la Constancia de Mayoría, en el INE, al candidato ganador quedó libre Gordillo. El tabasqueño prometió, horas después, reactivarle sus derechos sindicales.

Otra huella indeleble del Pacto de Impunidad se materializó como un regalo jurídico a Javier Duarte de Ochoa. El 21 de agosto, la PGR retiró el delito de “delincuencia organizada” al ex gobernador de Veracruz preso en la CDMX; lo reclasificó por el de “asociación delictuosa”, por consiguiente, a corto plazo podrá obtener la libertad provisional, tal como ocurrió con Gordillo, quien desde la comodidad de su departamento en Polanco, “prisión” domiciliaria, salió a la calle exonerada.

Sin embargo, en el caso de Alejandro Gutiérrez, ligado a Duarte Jázquez y a un par de funcionarios de Chihuahua presos con pruebas sólidas, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, tomó la bandera política como parte del acuerdo, donde aparece Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces jefe de Gutiérrez como Secretario General del PRI.

Sorpresivamente, en mayo de este año, dos meses antes de la elección presidencial, Yeidckol exhibió las primeras evidencias claras del pacto con el gobierno al enarbolar la defensa del ex Secretario General Adjunto del PRI: “Javier Corral manipula a una magistrada y no acepta la división de poderes; tiene un preso político que se llama Alejandro Gutiérrez. El tema es Alejandro Gutiérrez, que está preso y es un preso político de Javier Corral. Corral no está luchando contra la corrupción porque es un corrupto“.

La presidenta de Morena en defensa abierta al PRI, entorpeciendo la lucha anticorrupción en el estado que la alianza PAN-PRD arrebató al ex gobernador prófugo César Duarte.

Ahora, con la petición de la PGR a favor de Alejandro Gutiérrez, ex funcionario priísta de primer nivel, acusado de participar en un esquema de desvío de casi 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, Yeidckol confirma, este fin de semana, el compromiso de Morena con la administración de Peña Nieto: “Pues sí es así, (Alejandro Gutiérrez era) un preso político. Y, además, Corral fue un irresponsable porque había llegado la orden judicial y tenía que enviar a Gutiérrez para que lo juzgaran en lo federal, pero él mandó policías estatales para hacer barricadas e impedir su traslado”.

Acelera Pacto de Impunidad; Gutiérrez y los Duarte, por el camino de Elba.

