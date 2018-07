Ojalá me equivoque y la derogación de la Reforma Educativa NO sea el primer compromiso que cumpla AMLO... a Elba Gordillo, no a los ciudadanos/ Ojalá me equivoque y NO de tregua ni perdón a los corruptos

Ojalá me equivoque y López Obrador no de tregua ni perdón a los corruptos. No a los próximos de su sexenio, me refiero a los protagonistas de sus discursos, al leitmotiv que provocó la explosión de indignación y le atrajo más de 30 millones de votos.

Ojalá me equivoque y se quite el paternalismo del viejo PRI, impreso en su formación política.

Ojalá no llame todos los días a su gabinete a las 6 de la mañana. Es una decisión mediática más que práctica, que solamente los va a desconcentrar y a quitar tiempo, al pensar en la reunión del día siguiente.

La juntitis diaria en estructuras nacionales como la Secretaría de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional de Marina, de Relaciones Exteriores, etcétera, entorpece desmesuradamente las tareas. Estamos en una era donde las telecomunicaciones son tan presenciales como el cara a cara, y si la idea es demostrar que los altos funcionarios trabajarán todo el día, no hace falta, lo hacen y ni siquiera les alcanzan las 24 horas.

Ojalá no me equivoque y Tatiana Clouthier Carrillo sea el contrapeso en el primer círculo de Andrés Manuel, con su definida personalidad y altura moral que le dá para equilibrar la toma de decisiones, y estar alerta sobre cualquier tipo de excesos o autoritarismos.

Ojalá me equivoque y no haya retroceso en el complejo sistema educativo básico, secundario y profesional. Derogar la Reforma Educativa, que en cierta forma es más laboral que didáctico-pedagógico, es dar pasos que implicaron grandes esfuerzos para iniciar el desmantelamiento de una mafia magisterial de castas.

Ojalá y me equivoque y NO se trate de cumplir un compromiso con el Elba Esther Gordillo y su clan, tres de los cuales están cerca del virtual presidente electo: el ex líder del SNTE Rafael Ochoa Guzmán, quien un mes antes de los comicios del Edomex llamó a votar por la profesora Delfina Gómez; Fernando González, su yerno quien junto con Ochoa encabezan las Redes Sociales Progresistas (RSP) integrada por miembros del Sindicato Magisterial; y el tercero, René Fujiwara Montelongo su nieto.

Elba fue el primer gran golpe fabricado en este sexenio, asestado en febrero del 2013. El entonces subprocurador de Control Regional Alfredo Castillo Cervantes, emparentado con el director jurídico de presidencia Humberto Castillejos Cervantes, fijaron el objetivo articulado con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Alberto Bazbaz Sacal, nombrado apenas un mes atrás del golpes, también ex procurador del Estado de México.

Bazbaz presentó una denuncia en la PGR de Jesús Murillo Karam por presuntos desvíos de Gordillo de recursos de los trabajadores del sindicato a cuentas personales.

En conferencia de prensa este 2 de julio del 2018, el día después de la elección más nutrida de la historia, Andrés Manuel prometió dar marcha atrás a la Educativa. No es de los grandes beneficios prometidos en campaña a los ciudadanos en general.

No es el proyecto puntual que dé grandes pasos para combatir la corrupción, ni al crimen organizado: los dos primeros problemas en la percepción ciudadana. La derogación de la reforma huele más compromisos con una de las subestructuras de la Mafia del Poder, ahora enfrentada a muerte con el gobierno de Enrique Peña Nieto

Ojalá me equivoque y las prioridades de López Obrador no estén de cabeza. Ojalá me equivoque.

