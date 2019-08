Cansancio de Olga Sánchez Cordero

Lo dicho: El Presidente López Obrador necesita, con urgencia, un relevo en la Secretaría de Gobernación.

Alguien miente en materia de diálogo, no negociación, del gobierno con el crimen organizado para pacificar al país.

Los únicos que no mienten son el micrófono y la grabadora que durante 38 segundos registraron el martes, con fidelidad, después de la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, las preguntas concretas del reportero y las respuestas puntuales de la Secretaria de Gobernación.

El reportero pregunta: “Por este tema del que hablaba usted de los grupos del crimen organizado en Guerrero ¿están buscando una tregua? ¿A qué grupos se refería Usted?”.

Olga Sánchez Cordero contestó: “No. Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado, ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. Ellos…”.

En este punto la interrumpe el reportero para repreguntar: “¿Qué grupos …?”.

La Secretaria contesta: “Varios grupos; no puedo especificar…”.

El reportero vuelve a la carga: “¿Un número…?”.

Doña Olga continúa el monólogo: “… pero son varios grupos de diversos estados de la República en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del país porque ya no quieren más violencia”.

La consecuente reacción mediática en el sentido de que ya estaba en marcha la estrategia prometida en la campaña del 2018 sobre amnistía, perdón, pacificación, etcétera, provocó la negativa de la Secretaría de Gobernación sobre lo dicho por su titular, si bien la reacción fue un tanto lenta, pues tardó 7 horas; incluso, se llegó a la temeridad de afirmar que se había editado su respuesta y que Sánchez Cordero no habló de crimen organizado, sino de grupos de autodefensa y policías comunitarios.

Esto hizo publicar Gobernación en su cuenta de Twitter: “Estos dichos son producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de auto defensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios”.

Lamentable es que Gobernación se afane en negar lo que dijo Sánchez Cordero. Cualquiera que tenga el video a la mano sabe que no existe la “lamentable edición” de que habla el redactor del tuit.

El reportero preguntó sobre grupos del crimen organizado y a eso contestó la Secretaria de Gobernación.

No hubo truco periodístico; en todo caso, quizás, las desveladas para asistir a las reuniones del gabinete de seguridad ya están afectando a doña Olga y por eso no puso atención a la pregunta o tal vez la traicionó el subconsciente y terminó revelando lo que ya hace el gobierno federal en secreto para cumplir las promesas de la campaña presidencial y contener el derramamiento de sangre causado por los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado.

Se entiende que este miércoles, en la mañanera, el Presidente negara que su gobierno esté dialogando con los grupos de que habla su secretaria de Gobernación. “No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina. No tenemos esa relación”

Bien por López Obrador, y le creemos, pero ahí está el video, que no permite desmentido; en todo caso miente quien tardíamente aseguró que las palabras de Sánchez Cordero fueron editadas.

Por lo demás, con la larga experiencia en el sector público de la Secretaria de Gobernación, preponderantemente en el Poder Judicial, sería absurdo argumentar que el reportero la sorprendió o que ella se refería a las autodefensas o policías comunitarios cuando la pregunta, claramente, fue sobre grupos del crimen organizado, y sobre el diálogo con estos respondió.