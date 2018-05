Candidatos (1 de Mayo): Ninguno sabe para quién trabaja

‘Tendría que pasar algo gravísimo para que no gane’, suspira López Obrador. Está pasando, digo: Amenazar con ‘expropiar’ empresas, con cancelar el nuevo aeropuerto de la CDMX, la Reforma Educativa, la Reforma Energética; con amnistiar a criminales. Y, lo peor, ‘bla, bla, bla…’

A propósito del 1 de Mayo, podríamos decir que los candidatos presidenciales “han trabajado duro”.

Piensan hacerlo para su causa, pero terminan dando puntos a sus adversarios. Es el cuento de nunca acabar (o el de siempre entender) porque así son las contiendas electorales. El que no cae, resbala.

Es apenas obvio; López Obrador, Anaya, Meade, Zavala y Rodríguez, en su frenética búsqueda de “clientes”, durante dos días seguidos se desvivieron, primero, por los niños, el lunes, y ayer por los trabajadores.

Lo han hecho, principalmente, con las mujeres, ahora uno de los objetivos favoritos para generar imagen sobreprotectora; con las personas mayores; con los jóvenes que no estudian ni trabajan; arropando a personajes de sospechosa calidad moral. Vaya, hasta con el crimen organizado.

El “trabajar duro” con los principales elementos que proporciona la política -la retórica, la sofistería- le ha redituado más, en esta ocasión y después de 15 años de campaña, y remachar y remachar, exactamente, el mismo discurso, a López Obrador. No sin ayuda, claro, de “burradas” de los gobiernos del PRI y del PAN, que, ahora, uno hace por regresar y el otro porque no lo echen, porque ahí están, a 60 días -dos meses exactos- para saber a quién le fue mejor con su saliva para tragar más pinole. El puntero sufre con sus allegados, cuando no lo empina Paco Ignacio Taibo. O, su empresario favorito, Alfonso Romo, o Gerardo Fernández Noroña. O sus “incorruptibles”. O sus propias sugerencias y acciones.

Para utilizar el mismo término, a Anaya lo empinan sus actividades inmobiliarias bajo el agua, que, para bien o para mal, lo pusieron sobre el cadalso.

Y al PRI, empinado también, no necesariamente las piedras en el camino le aparecieron en época electoral, y vaya que en algunas intermedias pudo parar las orejas y enmendar, sino a lo largo del sexenio, ante la pedantería y el descaro de muchos militantes con cargos públicos.

Al tricolor, como gobierno, no le valía sólo proponer grandes reformas y obtener la conformidad de las más grandes fuerzas políticas y económicas del país, sino amarrar las manos (“dixit algorithmus” Jaime Rodríguez, “El Bronco”, cortar) a muchos desleales.

¿Y a los independientes qué los empina? En principio, un mal tramado legal y la falta de una estructura práctica de las autoridades electorales para su plena participación, sin tener que ser tratados como “homeless”, aunque en los hechos lo sean, “sin partido”.

Pocos cambios en el “score” después de un mes de campaña formal y el primer debate, cuyos efectos ni se sintieron ni movieron, correlativamente, mucho el tapete, salvo que, dicen algunos, Anaya lo ganó (no sé por qué o por dónde) y que se le ha acercado al candidato de Morena.

Mencioné la palabra “correlativamente” porque aunque el primer debate, en apariencia, no dio nada para nadie en forma significativa, combinado con actitudes y posturas de los candidatos, asesores, cercanos y equipo en general, ha comenzado a germinar una tendencia de revisión de “toma de decisión” a la hora de votar.

En este sentido, la parte cautiva de simpatizantes natos de cada candidato queda intacta, pero la que por una causa u otra se ganó entra en una atmósfera de duda, de rectificación. Y ahí, diga lo que diga, pierde el que por ahora gana.

Por qué, por discursos, principalmente, contradictorios. Los más desafortunados son aquellos que han salido de la boca de Taibo para desgracia de Andrés Manuel, aunque no sea un secreto con qué gobernantes o con qué países han comparado sus propuestas.

El “¡exprópialos!.. que los empresarios que quieran chantajearte ‘chinguen su madre’”, caló harto. Tan sólo esa furibunda amenaza, en un 100 por ciento más que otras, habrá tumbado ya, razonadamente, quizá un pelo de gato de preferencias a López Obrador, pero de pelo en pelo.

Ayer iniciaron los dos meses faltantes para concluir este “sui géneris” proceso, que de tan corto parece demasiado largo porque día a día se ausculta cada actividad de los cinco que disputan el cargo de Enrique Peña Nieto. Qué hacen y qué no hacen; qué dicen y qué callan. Los días para unos son largos; para otros cortísimos.

Pasará el segundo debate (20 de mayo en Tijuana) y las sorpresas no acabarán, incluida, quizá, la de la indestructibilidad del aspirante de Morena. O la del inicio de su tercera debacle.

Una más sería, a propósito del “duro” y “arduo” trabajo de los candidatos, la aparición y, en consecuencia, como decíamos, parte del engendro del primer debate, el fantasma de nuevas “alianzas”… porque por muy “sácale punta” que se pinten, ninguno sabe para quién trabaja.

[email protected]