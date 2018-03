Cambridge Analytica se reunió con PRI, PAN y Morena

Los electores debemos estar preparados para la manipulación.

En los tres meses que restan para la elección seremos aturdidos con 23 millones de spots en los medios electrónicos de comunicación convencionales (radio y televisión), amén de la cantidad incuantificable de mensajes, tuits, videos, memes, etcétera, que nos sepultarán vía las redes sociales y que están fuera del control del INE porque se suponen que viajan en la red de un usuario a otro sin origen en los partidos políticos.

Pero esto, nunca visto en elecciones anteriores, es un juego de niños con lo que podría ocurrir si es cierto que los “rusos” están dispuestos a intervenir en el proceso democrático mexicano o si empresas como Cambridge Analytica (CA) juegan al servicio de alguno de los contendientes.

Vladimir Putin ha negado que su gente interviniera en las elecciones de Estados Unidos para definir la elección a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton.

Es un hecho, que gente de CA tuvo contacto con tres partidos políticos mexicanos, PAN, PRI y MORENA, pero se fue con las manos vacías, es decir, por lo menos sin contratos.

Conforme a Christopher Wyllie, definido por Pablo Guimón del periódico El País, como “Cerebro de Cambridge Analytica”, ésta fue decisiva en las victorias de Trump y la separación de Inglaterra de la Unión Europea.

Wylie es quien “puso en marcha la más eficaz maquinaria de cultivo de datos personales al servicio de la política” y ahora lucha para regresar al pasado, es decir, cuando las redes sociales no se prestaban bajo contrato a manipular los datos de sus usuarios.

El árbitro electoral, Lorenzo Córdova, ha negado que CA esté interviniendo en México y hasta donde he logrado saber, preguntando aquí y allá, sus personeros tuvieron contacto con representantes de las tres fuerzas políticas más importantes del país, pero nada concretaron, por lo que por ahora hay razón fundada para suponer que la información que Facebook tiene de sus usuarios no será puesta al servicio de los candidatos presidenciales mexicanos.

De los “rusos” nada sabemos; no hay forma.

No obstante, no hay por qué sospechar que alguna maquinación esté en marcha porque es mucho lo que está en juego, el poder, pero también la libertad de muchos personajes, no sólo del gobierno sino también de otras fuerzas políticas (y no me refiero a Ricardo Anaya a quien la PGR ha dejado descansar un poco), sino a otros que emigraron a MORENA en busca de protección o se mantuvieron en el PAN, pero desleales a su partido.