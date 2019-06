Cambiar el esquema migratorio

Cuando se avisa, no hay traición, así lo manifestó sin duda Emilio Lozoya cuando explicaba en una carta lo que se debería de investigar y a los que estarían inmiscuidos en el ajo que sólo querían que él lo tragara convirtiéndose en un “chivo expiatorio” en el mar de corruptelas que se tendrían que investigar en el país, si es que en verdad el presidente López Obrador quiere llevar a fondo la limpieza de corruptos en el país, así que desde Peña Nieto, Luis Videgaray, los que participaron en el Consejo de Administración de Pemex deben ser citados a declarar y, cuando esto lo hagan, deben ir con mucha información y claridad porque no hay duda de que el abogado Javier Coello Trajo es un hombre de gran talento y, cuando toma un caso de tal envergadura sabe qué fichas jugar y cómo se puede investigar y dar con la verdad, así que, pronto, veremos bailar a muchos en este caso y si es jugado limpiamente podremos tener en puerta la verdadera carretera para limpiar al país de una gran mafia de corruptos que siguen operando con enorme fuerza política y económica, así que tomen asiento y veamos la pelea que, sin duda, será de gran nivel… siempre y cuando la dejan realizar sin meter mano negra…

Mucho es lo que se tiene que hacer en cuanto a la modificación y operación del Instituto Nacional de Migración, para que sus efectivos, además de eficientes, no tengan la tentación de las corruptelas tan comunes en ese espacio nacional, sin duda además de las condiciones nacionales y de cada punto donde pasan los migrantes que tienen que ser controlados, se tiene que mantener una rápida conducción a los grupos internacionales que se dedican al tráfico de drogas, armas, mercancías y gentes, en toda la región del sur del continente, porque esa fuerza económica y paramilitar es la que protege y alienta a los grandes grupos de migrantes con el objetivo, lo reconozcan o no las autoridades, de implantar en México y en los Estados Unidos los puntos de control y manejo de todos los elementos que opera el crimen organizado, no solamente en el país, sino a nivel continental, así que la lucha contra el paso libre de los migrantes no se puede generar solamente en ese punto, sino con una visión continental y de las relaciones que se mantiene con los grupos del crimen organizado que van en conquista de los espacios nacionales que les fueron arrebatados por los grupos mexicanos desde hace varia décadas.

Cuando uno recorre la zona de Tecún Uman y los otros puntos donde se operan las caravanas y los migrantes o los grupos que van a pasar por México, se da uno cuenta de la perfecta organización criminal que no deja nada al garete y en cambio controlan todos los pasos y operan con total impunidad, muchos de esos grupos cuentan en su interior a los viejos grupos de militares que fueron el terror en Guatemala y El Salvador, en las matanzas de los indígenas que se rebelaron en contra de sus gobiernos y se afiliaron a los grupos de la guerrilla de esa época: Los Kaibiles y los pandilleros de las MARAS que en realidad se convirtieron en los sicarios, al final de las guerras, de los grupos del crimen organizado.

Ellos jamás han dejado las armas ni su entrenamiento y es por ello que son básicos en los procesos de protección a los contrabandos de drogas, armas, gentes, dinero y mercancías que se producen desde México a la zona de Centroamérica y de allá hacia México de armas, dinero, gentes, mercancías y drogas que van a cruzar por México y llegar a los Estados Unidos, así que no es solamente detener a un grupo de migrantes que no gozan de la protección y de la posibilidad de tener una Resistencia armada para cruzar; en algunos casos ya vienen con esta protección y ya cuentan esos grupos con puertos de acción y zonas libres donde ellos tienen el control en el país, así vemos cómo han logrado penetrar en las zonas marginadas de las principales ciudades de México hasta los Estados Unidos. Cuando vemos la resistencia y lucha entre los grupos criminales por el control de la capital debemos entender que también, en esta lucha, están metidos los grupos del narcotráfico protegidos por los Kaibiles y los pandilleros de las Maras, por esa razón ellos son ocupados como los sicarios de eliminación de los cuadros de los grupos enfrentados para que no se puedan detectar a los grupos nacionales, al final de cuentas, esos sicarios, no están permanentemente en los sitios sino que se mueven de acuerdo a los compromisos que tengan en el tráfico de drogas, armas y gentes que van a los Estados Unidos, y es así que de pronto se desatan las vendettas en la ciudad sin entender las razones ni los cómo se realizan por ser operativos precisos y bien estudiados a los que solamente podrán enfrentar, con inteligencia y capacidad de fuego, los miembros de la Guardia Nacional, porque los cuerpos de policías han sido superados en organización y capacidad de fuego por esos grupos que se van moviendo por todo el país y que conocen perfectamente los puntos débiles y los acuerdos de ligas con las policías o los compromisos con los grupos políticos que les permiten operar con total libertad.

Francisco Garduño, tiene dos enormes ventajas para cumplir su misión, primeramente, es un amigo leal que cuenta con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, por ser uno de sus más cercanos colaboradores y, en segundo lugar, porque no es un hombre ambicioso que busque los negocios y los dineros fáciles, es un hombre de acción y de lealtades, por ello, tendrá la fuerza moral para imponerse en esta comisión que tiene aristas muy delicadas, tal como lo vemos, solamente en los espacios publicitarios, donde una sola foto de un padre con su hijita ahogados en las orillas del Río Grande, sale a la luz en todo el mundo, impactando de tal suerte el conflicto que todos se muevan para apoyar las acciones propuestas por el gobierno mexicano para atender el problema migratorio del área de Centroamérica por medio de la inversión y del empleo, así que su tarea no es la de represor, sino la de controlador del flujo migratorio para que sea ordenado y de acuerdo a las normas del respeto a los derechos humanos…