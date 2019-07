Calderón gana el primer round; lo suben al ring AMLO y Durazo y salen golpeados; echa flores a las Fuerzas Armadas y PF

Por mera estrategia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la SSPC Alfonso Durazo Montaño debieron pensarla dos veces antes de subir al ring a Felipe Calderón Hinojosa en la crisis de la Policía Federal.

…

El ex presidente no tiene nada que perder, al contrario, está en plena promoción de la agrupación política de Margarita Zavala Gómez del Campo, pero además es un viejo lobo de mar curtido en el debate que les reventó una video – respuesta contundente.

…

Calderón fue acusado en la conferencia de Palacio Nacional y en la de Durazo de estar detrás del movimiento de protesta de los federales. Como antecedente citaron a uno de los líderes que solicitó la intervención del ex presidente en el conflicto, un llamado que puede ser espontáneo o envenenado, vaya usted a saber.

…

Por supuesto que de inmediato salieron los apologistas a atacar con el mismo guión a Calderón Hinojosa, quien mandó en el video un mensaje de apoyo muy claro al Ejército de Luis Crescencio Sandoval, a la Marina de Rafael Ojeda Durán y a la Policía Federal que tiene la ambivalencia de mando con Luis Rodríguez Bucio como Comisionado y a la vez Comandante de la Guardia Nacional.

…

El hecho contrasta con la declaración de Andrés Manuel a La Jornada: “Si por mí fuera desaparecería al Ejército y a la Marina y los convertiría en Guardia Nacional”. Al final del día queda el reto de Calderón a López Obrador y Durazo, emplazado a presentar pruebas de la acusación o a disculparse ¿apuestas que ni una ni otra..?

INVESTIGACIÓN DE AMLO POR CORRUPCIÓN EN POLICÍA FEDERAL APUNTA A OSORIO CHONG

Todo indica a que la investigación por corrupción en la Policía Federal, ordenada por Andrés Manuel López Obrador, apunta al ex titular de Gobernación Miguel Osorio Chong y a su fiel Comisionado Manelich Castilla Craviotto.

…

A todas voces se conocía el corsé puesto desde Segob para tooodas las compras en la estructura de la dependencia, y será cuestión de voluntad de Santiago Nieto Castillo, de Olga Sánchez Cordero y del Fiscal Alejandro Gertz Manero rascar en la superficie de la epidermis del Palacio de los Covián.

…

Por lo pronto se supone que hay un equipo con valor de mercado de 600 o 800 millones de pesos, adquirido en 2 mil 600 millones, según datos que adelantó el presidente en la conferencia mañanera.

…

Lo extraño de todo esto es que la reacción de López Obrador a todo lo que le afecta, como la rebelión de la Policía Federal, responde con el tema de corrupción, como si fuera el gran descubrimiento de la Cuarta Transformación.

…

En realidad es un postulado inherente a todas las administraciones gubernamentales, para eso sirven las auditorías, las revisiones, los procesos de transición y más mecanismo, el problema es que se aplique a cuentagotas.

…

Esto es, hasta el momento se han dejado a un lado casos muy sonados como el de la Estafa Maestra en Sedesol, dependencia que estuvo en manos de Rosario Robles, José Meade Kuribreña, Luis Miranda y Eviel Pérez Magaña.

…

El que de plano no oculta el entusiasmo por la rebelión es Manelich Castilla, apoyó con sendos tuits a sus ex compañeros federales y la defensa de sus derechos laborales ¿será parte de la mano negra que dice el presidente..? que no se entere el gober electo de Puebla Miguel Barbosa Huerta porque no lo va a contratar.

SIN RASTRO DE LOS ASESINOS UN MES DEL SECUESTRO Y MUERTE DEL ESTUDIANTE NORBERTO RONQUILLO

Un mes se cumple hoy del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo Hernández, y al parecer todo indica que en las próximas horas habrá resultados tangibles sobre los asesinos del estudiante de la Universidad del Pedregal.

…

El rector Armando Martínez Gómez no quita el dedo del renglón y mantiene constantes reuniones con sus homólogos de las universidades más importantes del país para sentar las bases en la construcción de un muro de contención contra la inseguridad que viven los jóvenes en la CDMX.

…

Esperemos que de igual forma la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y la Procuradora Ernestina Godoy tampoco quiten el dedo del renglón para solucionar el caso que prendió la alerta sobre el peligros a que son expuestos los capitalinos hoy en día.