Bienvenida, Sheinbaum: Seis muertos y dos tiroteos; Ebrard la ‘ayuda’; plan con maña presidencial

Es un secreto a voces que la seguridad en la nueva jefatura de gobierno de la CDMX tiene los hilos conductores hasta de Marcelo Ebrard Casaubón, con un inconveniente: Los platos rotos los pagará Claudia Sheinbaum Pardo en la carrera presidencial, en la que el canciller podría hacerla a un lado, y qué mejor que en el tema de seguridad, ¡la prioridad nacional..!

Como pirotecnia de bienvenida, a 24 horas del “¡sí, protesto..!”, dos tiroteos en la alcaldía de Gustavo A. Madero, del morenista Francisco Chíguil Figueroa, dejaron seis muertos, uno en la colonia Cuautepec, otro en las cercanías del Reclusorio Norte y un policía en Iztapalapa que estaba de vacaciones.

Así que eso de que la Guardia Nacional de Alfonso Durazo Montaño estará en todos los estados, menos en la CDMX, se ve bien en el pizarrón, pero NO en las calles. A ver si mañana no reconsidera Andrés Manuel López Obrador el discurso “Claudia me quita un peso de encima; estoy tranquilo en la CDMX”.

Lo peor es que todavía no sabe Jesús Orta Martínez dónde está el baño de las oficinas de la SSP-CDMX y ya empiezan los problemas serios.

Peor aún, ya sin granaderos, esperemos que los hinchas del América, de Pumas, de Rayados y del Cruz Azul, se porten bien en las semifinales de la liguilla de futbol porque Claudia se aseguró que pase todo, menos que se repita otro 68; ¿¡qué es eso..!? Pregúntele a los aficionados menores de 60 años a ver si saben más allá de vagos comentarios y anécdotas.

Por lo pronto, Marcelo está experimentando en terreno ajeno; le quedó el pendiente de tres de sus policías linchados en Tláhuac en el 2004, y Claudia ya tiene tranquilos a los veteranos del Movimiento del 68; ¡buena prioridad..!; mientras tanto, póngase un chaleco antibalas porque dos tiroteos en un mismo día es mucha probabilidad.

SERGIO MAYER PREPARA TRABAJO SUCIO PARA TAIBO

Ni modo; a quedar bien con el jefe. Sergio Mayer Bretón repasó la tarea que le mandaron a hacer para estar plenamente seguro de que la iniciativa que presentaría en la Cámara de Diputados no chocaba con sus “firmes convicciones culturales”, tema que preside como legislador de Morena.

Así que, raudo y veloz, copió la iniciativa del Senado congelada por su compañera de partido Martha Lucía Micher y subió al pináculo de Porfirio Muñoz Ledo para entregarle la iniciativa que habilita al español de nacimiento Paco Ignacio Taibo II para tomar la dirección general del Fondo de Cultura Económica.

“Le va a gustar al Iluminado”, dicen que respondió Porfirio con una sobria sonrisa -era antes de las 14:00 horas-, y Mayer respiró. Estuvo revisando toda la noche el texto; puso especial atención en que no estuviera la palabra “librería (library)” en lugar de “biblioteca”, ni “Profepa” en lugar de “Profeco”. Esta vez no podía equivocarse; la confianza de Andrés Manuel López Obrador estaba en juego.

Así que ahora es cuestión de las comisiones de Gobernación y de Población para mandar al pleno la reforma a la ley que en la ética de la Cuarta Transformación sí permite modificaciones para beneficiar a una sola persona, “aunque nos las haya metido doblada, camarada”.

LA TERNA: UNA ES ‘FAN’ DE CASTRO, OTRO AFECTÓ A NIÑOS DISCAPACITADOS Y LA TERCERA MINTIÓ CON PONTIFEX

No son “Los Tres Chiflados” porque dos son mujeres. El caso es que la terna de Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte es de variedad.

Por ejemplo, la magistrada Celia Maya García es súper admiradora del ex presidente cubano Fidel Castro Ruz; así lo reveló en su cuenta de Twitter: “Se extrañan la voz y las palabras del comandante Fidel Castro en las cumbres y otras reuniones de los países del orbe; siempre en la lucha por un mundo mejor, por la prevalencia de los ideales, los derechos del hombre. Siempre en pie de lucha contra el imperialismo. #Reflexion”.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, estuvo involucrado en el escándalo del ex ministro Genaro Góngora Pimentel. Como magistrado de la cuarta Sala Familiar autorizó, en 2013, la reducción de la pensión alimenticia para dos menores discapacitados de 116 mil a 50 mil pesos mensuales, hijos de Góngora.

La madre de los menores alegó tráfico de influencias debido a que González Alcántara llevaba buena relación con Góngora Pimentel, en la que, incluso, acostumbraban ir a comer al Club de Banqueros, y no se excusó de conocer el asunto.

Loretta Ortiz, coordinadora, designada por AMLO, para el proceso de pacificación en México, mintió al decir que el Papa Francisco participaría en los Foros de Paz de Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero. El Vaticano la desmintió y dijo que la declaración de Ortiz no tiene fundamento.

