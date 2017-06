Barrales y ‘Chuchos’, estrategia vs López Obrador; rumor de Aguiar Retes por Norberto Rivera, con epicentro en Tlalnepantla

‘BECA’ A LOS TRES CERVANTES: CASTILLEJOS, CASTILLO Y ANDRADE

Tres alegres primos encontrarán reacomodo en poco tiempo, que les garantiza una “beca” transexenal. El primer paso lo dio, el viernes, Humberto Castillejos Cervantes al dejar la consejería jurídica de la Presidencia, con miras a la Suprema Corte.

…

Los siguientes serán el titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado de seguridad de Michoacán, y el procurador Raúl Cervantes Andrade. La familia es primero.

…

Así que podemos estar tranquilos; en los próximos 5 o 10 años, el destino de estos próceres está garantizado. Y si hay cientos de mexicanos con mayor mérito para ocupar posiciones tan envidiables, NO importa. Y si se quedan en el camino funcionarios con añejo servicio profesional de carrera, menos importa.

…

Las opciones se manejan entre la fiscalía general, anticorrupción, Suprema Corte y cortes internacionales de derechos humanos, y, por supuesto, más chamba para Emilio Gamboa Patrón, quien tendrá que lidiar, en el Senado, con Fernando Herrera, Dolores Padierna y Manuel Bartlett.

BARRALES Y ‘CHUCHOS’, ESTRATEGIA VS LÓPEZ OBRADOR

Nada de mujer abnegada. Para todos aquellos que piensan que la tolerancia, resignación y aguante de Alejandra Barrales Magdaleno a los desaires y groserías de Andrés Manuel López Obrador es falta de dignidad, en realidad, es exceso de estrategia.

…

“Los Chuchos” y la presidenta del PRD contestarán cada golpe para señalar a Morena como el factor de división de la izquierda. Jesús Zambrano y Ortega exhiben la intolerancia del tabasqueño y se preguntan quién dejó el sol azteca y quién fundó su propio partido.

…

Por cierto, no comentan que en el equipo de Delfina Gómez Álvarez tratan de convencer al círculo rojo de López Obrador de poner distancia del régimen chavista de Nicolás Maduro mediante un posicionamiento crítico a la situación que viven los venezolanos.

…

En este tema, el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, confirmó la preocupación del Papa Francisco por la terrible situación del país como preámbulo a un posicionamiento del Pontífice posterior a la visita de los obispos al Vaticano.

RUMOR DE AGUIAR RETES POR NORBERTO RIVERA, CON EPICENTRO EN TLALNEPANTLA

Nadie es profeta en su tierra. Cuenta la leyenda urbana que la filtración del supuesto nombramiento de Carlos Aguiar Retes como arzobispo primado de México salió de un grupo de clérigos de Tlalnepantla, la diócesis del cardenal Retes.

…

De inmediato llegaron las felicitaciones y beneplácitos por la decisión del Papa Francisco, que, aquí entre nos, no es la primera vez que se confunde en los nombramientos y no rectifica, pero no es el caso del arzobispo de Tlalnepantla; fue difusión de información malintencionada que aprovechó las entrevistas a Aguiar y el road media en Roma.

…

Y aun cuando el cardenal Norberto Rivera Carrera está en extra innings, NO se ve a nadie oficialmente calentando, aunque sí hay muchos calientes por la Arquidiócesis más importante de Latinoamérica.

