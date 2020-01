Beatriz Paredes pone el cascabel a Monreal

Beatriz Paredes sembró una tachuela en el escaño de Ricardo Monreal con su propuesta de ir a segunda vuelta electoral en el caso de que el candidato a Presidente de la República no logre más del 50 por ciento de los votos, es decir, la mayoría absoluta.

Experta en cuestiones electorales, por más que perdiera 2 como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en una de ellas no obstante contar a su favor con el “Efecto Peña Nieto”, la ex presidenta del PRI, ex gobernadora, ex diputada y senadora de la República, parte del supuesto, muy real, de que nadie compartirá con Andrés Manuel López Obrador la hazaña de ganar con el 53 por ciento de los votos.

Si Beatriz consigue hacer aprobar su iniciativa de ley habrá creado oportunidad para la oposición, digamos una alianza PRI-PAN-PRD, porque en una segunda vuelta quizás votarían juntos por un candidato.

La propuesta, seguramente, se quedará en el archivo porque Monreal, también experto electoral, sabe que se trata de una trampa, pues no hay en la oposición, pero tampoco en Morena, quien pudiera magnetizar al electorado como Andrés Manuel, y mucho menos en cinco años, cuando todo cambie, aunque la popularidad del Presidente se mantenga.

Por más que la oposición no se recupere del todo (y no parece que siquiera lo intente) no hay en el grupo gobernante ni en la cúpula de Morena nadie con las características de López Obrador; más grave aún, el ejercicio del poder, necesariamente, pasará la factura a los morenos.

La iniciativa de Beatriz exhibe la debilidad de la oposición, pero dio en el blanco proponiendo que en la segunda vuelta sólo participen los dos candidatos que hayan obtenido mayor sufragios en la primera, porque en ese nuevo escenario, Morena tendría que ofrecer alianza a alguno de los antiguos partidos dominantes, pero difícilmente la conseguiría, pues todos ellos se sienten agraviados por quienes les arrebataron el poder y los han puesto al borde de la extinción exhibiéndolos como corruptos, persiguiéndolos y construyendo una andamiaje jurídico para evitar su recuperación.

La iniciativa de Beatriz tiene la virtud de mostrar que no todo el mundo en la oposición, en especial la priísta, se esconde del rifle sanitario del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sin embargo, como se trata de una reforma constitucional necesita, forzosamente, el apoyo de Morena, y supongo que los morenos no son suicidas.

Quizás el primer antecedente de propuestas en este sentido sea el del diputado panista Juan Bueno Torio, en agosto de 2015; en 2017 insistieron su correligionario, hoy líder nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza; Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano.

Al mejor árbitro electoral a partir de la alternancia mexicana en 2000, José Woldenberg, no le gusta la segunda vuelta; ha dicho preferir un sistema presidencialista, con algo de parlamentarismo, que obligue al Ejecutivo federal a una coalición de gobierno.

Esta probable solución intermedia tampoco gusta a los morenos porque los obligaría a compartir el poder, algo inconcebible.