Batalla campal de presidenciables en el PRI

Supongo que la edad te lleva a encontrar moros con tranchetes en cada esquina oscura o porque de tanto ver a los políticos pelear, literalmente a muerte por la Presidencia (lo de Luis Donaldo Colosio nada tuvo de literal, tampoco las amenazas de muerte a los padres de Arturo Montiel), te ayuda a observar su descaro y a identificar sus huellas dactilares incluso en donde ellos pensaron que habían limpiado a conciencia; el hecho es que me reclaman que escriba sin razón de supuestas masacres priístas en el gabinete del Presidente Peña Nieto.

Para decirlo de otra manera, ya también incursiono en el periodismo ficción.

Es probable que por deformación profesional sea cierto que veo de más; el problema es que las víctimas se acumulan sin que alguien, el Presidente en especial, ponga en orden a los verdugos a sabiendas que corre el riesgo de que sus huestes ingresen a una batalla campal, similar a la que protagonizan los panistas, en beneficio de Andrés Manuel López Obrador.

Para no ir muy lejos, antes de concluir la semana pasada, por ahí se escribió que Roberto Borge era criatura y socio de Emilio Gamboa sin más prueba que la fuerza de la pluma.

A la vista quedó claro que el origen está en ese gran consejero del Presidente que sin habilidad para el golf se siente indefenso los sábados y el resto de la semana se dedica a quitarse de en medio a quien usa el hoyo 18, y el 19 también, con habilidad conseguida en casi 4 décadas de operación.

Luego vinieron las supuestas lágrimas de Emilio Lozoya y las actividades del principal operador político de Peña Nieto en la campaña, Miguel Osorio Chong, y la dama que le manejaba sus finanzas en el gobierno hidalguense.

Al día siguiente endosaron en otras líneas al secretario de Gobernación la culpa de que por andar en la grilla por la Presidencia, los porcentajes en la inseguridad no descienden.

El lunes tocó turno al bat a Manlio Fabio Beltrones a través de un audio con origen en Veracruz. La intención aparente era inculpar a Héctor Yunes Landa, uno de los tantos con el mismo apellido que quiso ser gobernador.

Como quien no quiere la cosa, a la mitad del audio se intenta implicar al entonces líder nacional del PRI, pero el periódico Reforma, que publicó la versión en su portal de Internet, la desechó por insostenible en la impresa.

Es fácil discernir: o se trata de una estrategia del gobernador Miguel Ángel Yunes para mantener entretenidos a sus paisanos por su falta de resultados o es muy probable que esté haciendo un favor al personaje del gobierno federal a quien sirve.

Es probable que, como explica Aurelio Nuño, se trate de “puro chisme”. Me parece escuchar a Donald Trump, pero el argumento es válido: “No crean lo que luego leen (ojo, con toda propiedad pronunció “leen”). Yo estoy trabajando en lo que me toca, muy contento. Yo lo que les diría es no crean ni chismes ni especulaciones”, dijo el secretario de Educación en el recorrido por una escuela que lleva el nombre del legendario grillo cantor, “Cri Cri”.

Pero la culpa, debe entenderlo Aurelio, no es de especuladores ni de chismosos, sino de algunos funcionarios y de quien los hizo compadres, su jefe.

Por ejemplo, el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, el padrino del cártel de la “Primocracia” (que agrupa al procurador Raúl Cervantes y al director de la Conade, Alfredo Castillo, pero en el que militan algunos más como Alberto Bazbaz y Tomás Zerón de Lucio, entre otros), se fue sin decir adiós. Una versión extraoficial intentó, la tarde noche del viernes, contener las especulaciones aventurando que dimitió porque se casará en 2 meses.

De ser verdad, habría que admitir que en su próspera carrera de litigante y servidor público ahorró lo suficiente como para contraer matrimonio sin tener una chamba asegurada.

Para acabarla, luego filtraron que en realidad se inmoló en beneficio de su primo, el procurador, Raúl Cervantes, para que luego no se diga que existe conflicto de intereses cuando éste pretenda quedarse de Fiscal General, como es su derecho.

¿Por qué no decir que, al igual que Cervantes en su momento, aspira a ser ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que necesita estar un año fuera de Los Pinos?

La cuestión es que el hermetismo oficial causó que los especuladores o chismosos, como nos llama Aurelio, cambiáramos a Miguel Osorio Chong a Desarrollo Social y a Luis Miranda al equipo, aún inexistente, de Alfredo del Mazo, y por el que ni siquiera votó a pesar de tener 2 credenciales de elector.

El único de los cercanos al Presidente que ni se inmuta ni se acongoja, ni siquiera con los problemas de Donald Trump y su yerno, Jared Kushner, es Luis Videgaray, que sigue siendo el gurú de esa subespecie política que forman los economistas. Ni quién se acuerde de la Reforma Fiscal, por ejemplo.

Confieso, por lo regular suelo ver a los moros blandiendo los tranchetes y he aprendido a convivir con ellos, por eso quizá valga la pena recomendar a Osorio que cuide la espalda y a Eruviel Ávila, el gran triunfador en el Estado de México, y a ese personaje sin aristas que es José Narro, que no den motivo a quien los tiene en la mira y le son un impedimento para construir el escenario del default.