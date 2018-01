Basta de lucrar con la pobreza

Con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar

José Martí

Dicen que el que persevera alcanza. Si hemos de creer a las encuestas, Andrés Manuel López Obrador tiene altas posibilidades de ser electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024, aunque dice un viejo refrán que “del plato a la boca se cae la sopa” y mucho puede cambiar en las percepciones y preferencias de los votantes en los meses que aún nos separan de la elección. Más allá de la duda sobre si López Obrador respetará el actual mandato constitucional de no reelección y entregará pacíficamente el poder a quien resulte electo en el 2024, en comicios legales y legítimos, sobre todo si no es su incondicional, me angustia la incertidumbre sobre sus propuestas de política económica. Hasta ahora son ambiguas o abiertamente demagógicas y populistas, electoreras pues, y, por tanto, poco dignas de tomarse en serio. Una cosa es usar a la pobreza y a los pobres como plataforma electorera, y otra muy distinta diseñar políticas que, aplicadas desde el poder presidencial, permitan superarla para siempre, en beneficio de millones de compatriotas y de un porvenir nacional libre de ese terrible flagelo.

No hace mucho fuimos testigos de un apasionado debate, entre el INEGI y el Coneval, sobre cómo medir mejor la pobreza. Al final, ambos tiraron la toalla y nos quedamos “como el chinito”, sin afán de ofender al recién renunciado Miguel Ángel Osorio Chong, nomás mirando, sin medición estadística válida, sin series de tiempo anteriores, sin historia de la pobreza en México y sin instrumentos para desarrollar políticas eficaces para eliminarla. Un desastre, pues. Un vergonzoso regalo para quienes se proponen seguir lucrando política y financieramente con tan degradante fenómeno social.

Es hora de lanzar un debate nacional más urgente y relevante: ¿Cómo eliminar, sin demora y definitivamente, la pobreza de México? Creo, sin lugar a dudas, que esta es una tarea que le corresponde encabezar al precandidato del PRI a la Presidencia de la República y ex secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña. Él es también, quizá, el único candidato que sería capaz de vencer a AMLO, pues ha sido lanzado por una alianza PRI–Panal-PVEM que cuenta, ya, con la simpatía declarada de distinguidas figuras y ex figuras del PAN, como los senadores Ernesto Cordero y Javier Lozano, respectivamente.

No olvidemos que Meade Kuribreña fue dos veces secretario de Estado en el gabinete del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuya esposa, Margarita Zavala, aspira a la Presidencia por la vía independiente. Quizá ha llegado la hora de hacer un sólido y público compromiso para reformar la Constitución y crear la Vicepresidencia de la República. Esta sería asumida por un distinguido militante del PAN. Para el siguiente sexenio se buscaría un candidato panista con perfil popular triunfador, alguien como Rafael Moreno Valle, quien se haría acompañar de un candidato priísta a la vicepresidencia, alguien como Aurelio Nuño, Enrique Ochoa Reza o José Eduardo Calzada Rovirosa, por decir algo, pero, sin duda, es evidente que Meade Kuribreña debe comenzar, cuanto antes, a mostrar cómo hará para erradicar de México el flagelo de la pobreza masiva, sobre todo cuándo es probable que los recientes hallazgos petroleros en Veracruz le permitirán disponer de los recursos financieros necesarios para acometer ese formidable desafío.

Los políticos, como cualquier ser humano, son absolutamente predecibles, sobre todo después de haber estado expuestos, durante años, a la opinión pública, como es el caso del eterno candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo sería López Obrador en la Presidencia? El tabasqueño nos dice todos los días quién y qué ha sido Enrique Peña Nieto en Los Pinos, pero nadie se ha tomado la molestia de hacer un ejercicio similar sobre el comportamiento que tendría López Obrador de llegar a tener puesta la banda presidencial. De entrada, y con respeto, me atrevo a pedirle, desde esta tribuna, que explique, puntualmente, qué hará para erradicar la pobreza. Y sugerirle que se deje ayudar por profesionales acreditados y competentes en economía, sociología, antropología y políticas públicas. Héctor Vasconcelos Cruz y Esteban Moctezuma Barragán dan lustre al gabinete que ha anunciado, pero una golondrina no hace verano.

