¿Basta borrar el PIB para tener la realidad que desea la 4T?

El Presidente López Obrador tiene razón cuando dice que deberíamos cambiar conceptos nominales económicos, tales como el Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento económico, para medir el bienestar social, pues son valores agregados promedio realmente injustos con la realidad social porque no la abarcan de manera plena y ni la reflejan en su sentido más profundo, pero tampoco es una discusión de ahora; en todo el mundo se han realizado foros y se han creado nuevos parámetros para medir de manera más justa, equitativa y fidedigna, el desarrollo y progreso social de un país.

Desde hace muchos años, organismos internacionales y nacionales, y todo tipo de organizaciones vinculadas con el combate y la medición del desarrollo y la pobreza en el mundo, han realizado amplias investigaciones al respecto que han servido para robustecer la medición del progreso y desarrollo social. Probablemente lo más representativo han sido las Naciones Unidas, que a través de su Programa para el Desarrollo creó el Índice de Desarrollo Humano por país; se trata de un indicador agregado que mide los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, como tener una larga vida saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.

De igual manera, a partir del 2010, el mismo organismo creó el Índice de Pobreza Multidimensional, que suplantó los índices tradicionales de pobreza humana utilizando un mecanismo mucho más amplio en su medición, superando la idea tradicional de que el desarrollo y progreso individual dependen, exclusivamente, de la variable del ingreso, involucrando las carencias a nivel de hogares y personal en ámbitos como la salud, la educación, acceso a servicios públicos, como agua, drenaje, luz pública, seguridad pública, etcétera, todo esto tratando de ser más inclusivos en la medición del desarrollo social e individual de las sociedades contemporáneas.

Sin embargo, y tratando de ser sintético, todo este desarrollo de las variables específicas para medir el desarrollo humano depende de ciertas condiciones fundamentales que se deben tener como requisito: El desarrollo del PIB como valor fundamental, que permite considerar el crecimiento de una economía en su valor monetario, y como elemento fundamental, para propiciar el ingreso individual y la generación de empleos remunerados y programas asistenciales de apoyo directo temporal mientras ingresa al mercado laboral, no aplicándose este escenario para los grupos socialmente vulnerables.

Existen, ciertamente, varios países que han dado el salto para medir el progreso y desarrollo social de sus habitantes más allá del PIB y del crecimiento de la economía, tales como Suecia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y muchos otros más, pero antes crearon una base productiva eficiente que consolidara el ingreso y los programas sociales que generaran una mayor equidad social.

Creó que el Presidente López Obrador no pretende generar una discusión de fondo sobre la materia; sí así fuera ya habría convocado a los especialistas, que tenemos muchos, y muy buenos, para tener un debate más serio al respecto; más bien pretende evadir una realidad que se contrapone con sus deseos insatisfechos. Cree que si cambia el índice cambia la realidad y, por tanto, saldrá mejor librado. Es, hasta cierto punto, una batalla banal y frívola. Considera que como tiene altos índices de popularidad y aprobación, sus programas están funcionando, y si funcionan, entonces, hay bienestar. La realidad es un poco más compleja que este axioma de simplismo retórico.

No hay crecimiento económico porque no hay inversión y porque no hay un clima de confianza para la generación de riqueza; esto propicia que no haya generación de empleos. Si a esto sumamos que la pandemia del coronavirus propició una recesión mundial, por el parón de la economía afectará la producción y el consumo, y sumará mayores daños a la ya de por sí dañada economía nacional. Vendrá la quiebra de empresa y, por tanto, el aumento del desempleo, sumado al que no eres capaz de generar. Entonces habrá una profunda atonía en los principales indicadores económicos del país y esto, necesariamente, tendrá repercusiones en el ámbito individual, familiar, social, de salud y de seguridad pública. Si no hay empleo no hay ingreso, y si no hay ingreso no hay bienestar, y si no hay bienestar no hay felicidad; al contrario, hay preocupación, estrés y desesperación.

Creer que cambiar los índices de medición del crecimiento y desarrollo social en este momento será suficiente para mejorar la percepción de un buen gobierno es iluso, por decir lo menos. Tenemos una economía en estado comatoso, una iniciativa privada que desconfía de las acciones de gobierno y un gobierno de la 4T que considera que si cambiamos la denominación del progreso será suficiente para decir que vamos bien. Es la fórmula perfecta para determinar que al menos en materia de diagnóstico estamos muy mal, y que vendrán tiempos muy difíciles para el país.

Nuevamente tenemos un gobierno preso de sus propios demonios, cercado por su incompetencia para entender la nueva realidad, con más clichés que ideas, y que antes que una nueva retórica discursiva requiere de nuevas acciones para enfrentar su más difícil escenario en su breve periodo de gobierno. Se está jugando su futuro como proyecto y al país lo tiene confinado y preocupado.